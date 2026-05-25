    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Sledujte na Joj
    Joj
    PrehľadBOSSMatematika

    Mágia druhých tretín, Červenkova pätička + ako na Švédov? (Hokejový BOSS - špeciál k MS)

    Rusnák, Valábik a Záborský debatujú o hokeji v podcaste Hokejový BOSS.
    Rusnák, Valábik a Záborský debatujú o hokeji v podcaste Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
    Sportnet|25. máj 2026 o 20:00
    ShareTweet0

    Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS.

    Slovenskí hokejisti majú na MS za sebou šesť zápasov. Víkend bol v znamení veľkých súbojov s Českom a Kanadou.

    Dlho to v oboch dueloch vyzeralo na dobrý výsledok, ale napokon sme nezískali ani bod.

    Chalani z Hokejového BOSS-a, konkrétne Ondro Rusnák, Boris Valábik, Tomáš Záborský a Stano Benčat priamo zo Švajčiarska všetko podrobne rozobrali.

    Výborný, jednoznačný, dominantný výkon s Dánskom nám otvoril dvere do štvrťfinále.

    Ibaže, prišla nórska odpoveď. Severania zobrali bod Kanade a porazili Švédov, čo nám výrazne skomplikovalo cestu medzi osmičku najlepších. 

    A tak to vyzerá, že o postup si to rozdáme v utorok od 16:20 v priamom súboji proti Švédom.

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    „S týmto sme nepočítali. Zvládli sme prvé štyri zápasy, dobre, jeden bod dole so Slovinskom, ale aj tak.

    Už-už sme sa videli v boji o semifinále, keď tu prišli Nóri a všetko zamotali. Nič, no, musíme si to napokon uhrať v utorok sami,“ konštatovali chalani.

    Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?

    • Ako hodnotia návrat k zápasu s Dánskom?
    • Čo sa skrýva za našimi skvelými druhými tretinami?
    • Prečo sme proti Česku a Kanade neuhrali ani bod?
    • Ako vnímali futbalový gól Romana Červenku?
    • Čo potrebuje Maxim Štrbák na to, aby sa dostal do NHL?
    • Čo stojí za našimi stratami bodov – neskúsenosť či kvalita?
    • Akí prínos majú bratia Pospíšilovci pre tím?
    • Ako Kristián Pospíšil pracuje s nervami?
    • Má šancu sa dostať do NHL?
    • Aká je cesta do štvrťfinále?
    • Čo musíme urobiť, aby sme porazili Švédov?

    Predikcie a odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

    Hokejový BOSS

    So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

    Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 3
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    1 - 5
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    MS v hokeji 2026 - tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    6
    4
    0
    1
    1
    21:11
    13
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    6
    0
    0
    1
    5
    4:23
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Rusnák, Valábik a Záborský debatujú o hokeji v podcaste Hokejový BOSS.
    Rusnák, Valábik a Záborský debatujú o hokeji v podcaste Hokejový BOSS.
    Mágia druhých tretín, Červenkova pätička + ako na Švédov? (Hokejový BOSS - špeciál k MS)
    dnes 20:00
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Rusnák, Valábik a Záborský debatujú o hokeji v podcaste Hokejový BOSS.
    Rusnák, Valábik a Záborský debatujú o hokeji v podcaste Hokejový BOSS.
    Mágia druhých tretín, Červenkova pätička + ako na Švédov? (Hokejový BOSS - špeciál k MS)
    dnes 20:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Mágia druhých tretín, Červenkova pätička + ako na Švédov? (Hokejový BOSS - špeciál k MS)