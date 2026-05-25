Mágia druhých tretín, Červenkova pätička + ako na Švédov? (Hokejový BOSS - špeciál k MS)

Slovenskí hokejisti majú na MS za sebou šesť zápasov. Víkend bol v znamení veľkých súbojov s Českom a Kanadou.
Dlho to v oboch dueloch vyzeralo na dobrý výsledok, ale napokon sme nezískali ani bod.
Chalani z Hokejového BOSS-a, konkrétne Ondro Rusnák, Boris Valábik, Tomáš Záborský a Stano Benčat priamo zo Švajčiarska všetko podrobne rozobrali.
Výborný, jednoznačný, dominantný výkon s Dánskom nám otvoril dvere do štvrťfinále.
Ibaže, prišla nórska odpoveď. Severania zobrali bod Kanade a porazili Švédov, čo nám výrazne skomplikovalo cestu medzi osmičku najlepších.
A tak to vyzerá, že o postup si to rozdáme v utorok od 16:20 v priamom súboji proti Švédom.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„S týmto sme nepočítali. Zvládli sme prvé štyri zápasy, dobre, jeden bod dole so Slovinskom, ale aj tak.
Už-už sme sa videli v boji o semifinále, keď tu prišli Nóri a všetko zamotali. Nič, no, musíme si to napokon uhrať v utorok sami,“ konštatovali chalani.
Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?
- Ako hodnotia návrat k zápasu s Dánskom?
- Čo sa skrýva za našimi skvelými druhými tretinami?
- Prečo sme proti Česku a Kanade neuhrali ani bod?
- Ako vnímali futbalový gól Romana Červenku?
- Čo potrebuje Maxim Štrbák na to, aby sa dostal do NHL?
- Čo stojí za našimi stratami bodov – neskúsenosť či kvalita?
- Akí prínos majú bratia Pospíšilovci pre tím?
- Ako Kristián Pospíšil pracuje s nervami?
- Má šancu sa dostať do NHL?
- Aká je cesta do štvrťfinále?
- Čo musíme urobiť, aby sme porazili Švédov?
Predikcie a odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
