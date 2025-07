Zázrak v Silverstone. Veterán zo Sauberu štartoval predposledný, no oslavuje prvé pódium v kariére

Lando Norris, víťaz: „Je to nádherné. Okrem titulu majstra sveta je toto ten najlepší pocit, aký môžete zažiť. Neuveriteľné preteky, stresujúce ako vždy, ale podpora fanúšikov bola rozhodujúca, takže im musím poďakovať. Hlavné je to nepokaziť, to je pravidlo číslo jeden. Možno sa to už nikdy nezopakuje — dúfam, že áno — ale na tieto spomienky nikdy nezabudnem. Čo sa týka pretekov, bolo to maximálne napätie. Potlesk pre Oscara, zajazdil skvelé preteky, bol rýchly. Klobúk dole pred ním a samozrejme aj pred McLarenom — vyhrať doma je úžasné.“

Oscar Piastri, druhé miesto: „Nebudem toho veľa hovoriť, ešte by som si narobil problémy. Gratulujem Nicovi, to je celé. Zjavne už nemôžete brzdiť za safety carom, aj keď som to robil päť kôl predtým. Radšej však už nič nepoviem, lebo si narobím problémy. Stále mám rád Silverstone, aj keď zrovna dnes to tak necítim.“

Nico Hülkenberg, tretie miesto: „To boli preteky, štartoval som takmer z posledného miesta a znova prešiel dopredu ako minulý víkend. Šialené podmienky, celé preteky boli v režime prežitia. Boli sme fakt sústredení a nerobili sme chyby. Dnes som si to nechcel pripustiť až do posledného pit stopu, a potom som počul, že máme náskok pred Lewisom, tak som si povedal — dobre, máme priestor na dýchanie. Potom ma však začal sťahovať, tlak tam bol, ale nezlomili sme sa. Hovoril som si, že pred domácim publikom do toho dá všetko, ale prepáčte, dnes je to aj môj deň!“