Russell premenil pole position na víťazstvo, McLaren ovládol Pohár konštruktérov

    George Russell
    George Russell
    5. okt 2025 o 15:41
    Na pódiu ho doplnili Verstappen a Norris.

    Výsledky Veľkej ceny Singapuru:

    1.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes


    2.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull


    3.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren


    SINGAPUR. Brit George Russell z tímu Mercedes zvíťazil na Veľkej cene Singapuru, osemnástych pretekoch seriálu MS formuly 1.

    Druhý prišiel do cieľa Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, tretí finišoval Brit Lando Norris vo farbách McLarenu.

    Stajňa McLaren zároveň spečatila zisk Pohára konštruktérov a obhájila tak vlaňajšiu trofej.

    Priebeh pretekov

    Celých 62 kôl odjazdilo všetkých 20 monopostov. McLaren potreboval k zisku trofeje 13 majstrovských bodov a jeho jazdci sa hneď v úvode postarali o vzruch.

    Norris štartoval na piatej pozícii a začal výborne, keď sa s agresívnym prístupom dostal až na 3. priečku pred kolegu a rivala v boji o majstrovský titul Piastriho.

    Z prvého miesta odštartoval Russell, ktorý si pozíciu pred druhým Verstappenom po štarte postrážil.

    Úradujúci štvornásobný majster sveta z Holandska ako jediný zo špice odštartoval na najmäkšej sade pneumatík a ako prvý z jazdcov na vrchných priečkach zamieril v 20. kole do boxov.

    Norris dostal od tímu možnosť výberu a rozhodol sa, že chce zamieriť k mechanikom pred Piastrim. Austrálčan išiel z prvej sedmičky do boxov ako posledný a stál viac ako 5 sekúnd, ale zastávky v boxovej uličke napokon poradím na predných pozíciách nezamiešali.

    Problémy mali aj mechanici Astonu Martin, na čo doplatil Fernando Alonso, ktorý vypadol z bodovanej desiatky, no dokázal sa do nej vrátiť.

    Verstappen zatiaľ sťahoval stratu na Russella, ale pribrzdilo ho zaváhanie a zozadu sa začal na neho tlačiť Norris.

    Poradie na pódiu sa už však nemenilo a prvýkrát v Singapure na ňom stál Russell, ktorý si pripísal piate kariérne víťazstvo.

    McLarenu stačilo tretie miesto Norrisa a 4. priečka Piastriho na spečatenie úspešnej obhajoby v Pohári konštruktérov. Medzi jazdcami naďalej vedie Piastri, druhý v šampionáte Norris na neho stiahol 3 body a aktuálne stráca 22 bodov.

    Do konca šampionátu zostáva ešte šesť súťažných víkendov. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 19. októbra v Austine.

