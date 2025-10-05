Russell premenil pole position na víťazstvo, McLaren ovládol Pohár konštruktérov

Formula 1 2025
Výsledky Veľkej ceny Singapuru:
1.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
2.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
3.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
SINGAPUR. Brit George Russell z tímu Mercedes zvíťazil na Veľkej cene Singapuru, osemnástych pretekoch seriálu MS formuly 1.
Druhý prišiel do cieľa Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, tretí finišoval Brit Lando Norris vo farbách McLarenu.
Stajňa McLaren zároveň spečatila zisk Pohára konštruktérov a obhájila tak vlaňajšiu trofej.
Priebeh pretekov
Celých 62 kôl odjazdilo všetkých 20 monopostov. McLaren potreboval k zisku trofeje 13 majstrovských bodov a jeho jazdci sa hneď v úvode postarali o vzruch.
Norris štartoval na piatej pozícii a začal výborne, keď sa s agresívnym prístupom dostal až na 3. priečku pred kolegu a rivala v boji o majstrovský titul Piastriho.
Z prvého miesta odštartoval Russell, ktorý si pozíciu pred druhým Verstappenom po štarte postrážil.
Úradujúci štvornásobný majster sveta z Holandska ako jediný zo špice odštartoval na najmäkšej sade pneumatík a ako prvý z jazdcov na vrchných priečkach zamieril v 20. kole do boxov.
Norris dostal od tímu možnosť výberu a rozhodol sa, že chce zamieriť k mechanikom pred Piastrim. Austrálčan išiel z prvej sedmičky do boxov ako posledný a stál viac ako 5 sekúnd, ale zastávky v boxovej uličke napokon poradím na predných pozíciách nezamiešali.
Problémy mali aj mechanici Astonu Martin, na čo doplatil Fernando Alonso, ktorý vypadol z bodovanej desiatky, no dokázal sa do nej vrátiť.
Verstappen zatiaľ sťahoval stratu na Russella, ale pribrzdilo ho zaváhanie a zozadu sa začal na neho tlačiť Norris.
Poradie na pódiu sa už však nemenilo a prvýkrát v Singapure na ňom stál Russell, ktorý si pripísal piate kariérne víťazstvo.
McLarenu stačilo tretie miesto Norrisa a 4. priečka Piastriho na spečatenie úspešnej obhajoby v Pohári konštruktérov. Medzi jazdcami naďalej vedie Piastri, druhý v šampionáte Norris na neho stiahol 3 body a aktuálne stráca 22 bodov.
Do konca šampionátu zostáva ešte šesť súťažných víkendov. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 19. októbra v Austine.