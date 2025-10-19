    Dominancia McLarenu je preč. Suverénny Verstappen skompletizoval bezchybný víkend

    Max Verstappen počas Veľkej ceny USA 2025.
    Fotogaléria (12)
    Max Verstappen počas Veľkej ceny USA 2025. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|19. okt 2025 o 22:38
    Lando Norris zmenšil stratu na Oscara Piastriho v súboji o titul.

    Formula 1 2025

    Výsledky Veľkej ceny USA (56 kôl):

    1.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    1:34:00 h

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    +7,959 s

    3.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    +15,373 s

    4.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    +28,536 s

    5.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    +29,678 s

    6.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    +33,456 s

    7.

    Juki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    +52,714 s

    8.

    Nico Hulkenberg

    Nemecko

    Sauber

    +57,249 s

    9.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    +1:04,722 min

    10.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    +1:10,001 min

    AUSTIN. Holanďan Max Verstappen na Red Bulle sa stal víťazom Veľkej ceny USA seriálu majstrovstiev sveta F1.

    Úradujúci svetový šampión triumfoval aj v sobotňajšom šprinte a v Austine získal plný počet možných bodov.

    Pre Verstappena to bolo tretie víťazstvo z predchádzajúcich štyroch veľkých cien a opäť znížil manko na lídra šampionátu Austrálčana Oscara Piastriho na McLarene, aktuálne stráca 40 bodov.

    Druhý finišoval Brit Lando Norris na McLarene a tretieho klasifikovali Monačana Charlesa Leclerca na Ferrari.

    Priebeh pretekov

    Oproti sobotňajším šprintovým pretekom prebehlo prvé kolo bez výraznejšej kolízie. Leclercovi sa podarilo v prvej zákrute dostať cez Norrisa na druhé miesto, Verstappen si ustrážil prvé miesto z kvalifikácie a bez väčších problémov si začal budovať náskok.

    VIDEO: Štart VC USA 2025

    Úvodné kolá priniesli množstvo súbojov a predbiehajúcich manévrov. Mierny vzruch priniesla kolízia Antonelliho so Sainzom, ale z virtuálneho safety caru sa neudiali výraznejšie taktické rošády.

    Fotogaléria z VC USA 2025
    Charles Leclerc a Lando Norris počas Veľkej ceny USA 2025.
    Charles Leclerc počas Veľkej ceny USA 2025.
    Max Verstappen počas Veľkej ceny USA 2025.
    Max Verstappen počas Veľkej ceny USA 2025.
    12 fotografií
    Lando Norris počas Veľkej ceny USA 2025.Max Verstappen počas Veľkej ceny USA 2025.Charles Leclerc pred štartom Veľkej ceny USA 2025.Yuki Tsunoda počas Veľkej ceny USA 2025.Pierre Gasly počas Veľkej ceny USA 2025.Carlos Sainz počas Veľkej ceny USA 2025.Charles Leclerc počas Veľkej ceny USA 2025.Charles Leclerc počas Veľkej ceny USA 2025.

    Na dlhší čas sa poradie ustálilo, Norris neustále dotieral na Leclerca a až v 21. kole sa mu podarilo vrátiť na druhú pozíciu. Monačan však využil skorú zastávku v boxoch, aby sa opätovne dostal na stratenú priečku.

    Okolo 30. kola sa vo väčšej miere začalo prezúvať, ale k výraznejšiemu premiešaniu poradia neprišlo. Na konci Norris zariskoval a napokon sa vrátil na druhé miesto, keď predbehol Leclerca. Do cieľa napokon prišlo 19 z 20 monopostov.

    Celkové poradie šampionátu

    Po 19 z 24 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    346

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    332

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    306

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    252

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    192

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    142

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    89

    8.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    73

    9. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Sauber

    41

    10. 

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Alpine

    39

    11.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    38

    12.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    37

    13.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    32

    14.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    30

    15.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    28

    16.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    28

    17.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    20

    18.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    20

    19.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Sauber

    18

    Pohár konštruktérov

    Po 19 z 24 pretekov:

    P.

    Tím

    Body

    1.

    McLaren

    678

    2.

    Mercedes

    341

    3.

    Ferrari

    334

    4.

    Red Bull

    331

    5.

    Williams

    111

    6.

    Racing Bulls

    72

    7.

    Aston Martin

    69

    8.

    Kick Sauber

    59

    9.

    Haas

    48

    10.

    Alpine

    20

    Formula 1 2025

    Formula 1

    Max Verstappen počas Veľkej ceny USA 2025.
    Max Verstappen počas Veľkej ceny USA 2025.
    Dominancia McLarenu je preč. Suverénny Verstappen skompletizoval bezchybný víkend
    ne 22:38
