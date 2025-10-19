Dominancia McLarenu je preč. Suverénny Verstappen skompletizoval bezchybný víkend

Formula 1 2025
Výsledky Veľkej ceny USA (56 kôl):
1.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
1:34:00 h
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
+7,959 s
3.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
+15,373 s
4.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
+28,536 s
5.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
+29,678 s
6.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+33,456 s
7.
Juki Cunoda
Japonsko
Red Bull
+52,714 s
8.
Nico Hulkenberg
Nemecko
Sauber
+57,249 s
9.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
+1:04,722 min
10.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
+1:10,001 min
AUSTIN. Holanďan Max Verstappen na Red Bulle sa stal víťazom Veľkej ceny USA seriálu majstrovstiev sveta F1.
Úradujúci svetový šampión triumfoval aj v sobotňajšom šprinte a v Austine získal plný počet možných bodov.
Pre Verstappena to bolo tretie víťazstvo z predchádzajúcich štyroch veľkých cien a opäť znížil manko na lídra šampionátu Austrálčana Oscara Piastriho na McLarene, aktuálne stráca 40 bodov.
Druhý finišoval Brit Lando Norris na McLarene a tretieho klasifikovali Monačana Charlesa Leclerca na Ferrari.
Priebeh pretekov
Oproti sobotňajším šprintovým pretekom prebehlo prvé kolo bez výraznejšej kolízie. Leclercovi sa podarilo v prvej zákrute dostať cez Norrisa na druhé miesto, Verstappen si ustrážil prvé miesto z kvalifikácie a bez väčších problémov si začal budovať náskok.
VIDEO: Štart VC USA 2025
Úvodné kolá priniesli množstvo súbojov a predbiehajúcich manévrov. Mierny vzruch priniesla kolízia Antonelliho so Sainzom, ale z virtuálneho safety caru sa neudiali výraznejšie taktické rošády.
Na dlhší čas sa poradie ustálilo, Norris neustále dotieral na Leclerca a až v 21. kole sa mu podarilo vrátiť na druhú pozíciu. Monačan však využil skorú zastávku v boxoch, aby sa opätovne dostal na stratenú priečku.
Okolo 30. kola sa vo väčšej miere začalo prezúvať, ale k výraznejšiemu premiešaniu poradia neprišlo. Na konci Norris zariskoval a napokon sa vrátil na druhé miesto, keď predbehol Leclerca. Do cieľa napokon prišlo 19 z 20 monopostov.
Celkové poradie šampionátu
Po 19 z 24 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
346
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
332
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
306
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
252
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
192
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
142
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
89
8.
Alex Albon
Thajsko
Williams
73
9.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Sauber
41
10.
Isack Hadjar
Francúzsko
Alpine
39
11.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
38
12.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
37
13.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
32
14.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
30
15.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
28
16.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
28
17.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
20
18.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
20
19.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Sauber
18
Pohár konštruktérov
Po 19 z 24 pretekov:
P.
Tím
Body
1.
McLaren
678
2.
Mercedes
341
3.
Ferrari
334
4.
Red Bull
331
5.
Williams
111
6.
Racing Bulls
72
7.
Aston Martin
69
8.
Kick Sauber
59
9.
Haas
48
10.
Alpine
20