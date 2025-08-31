    VIDEO: Katastrofálne preteky pre Ferrari aj Norrisa. Pódium prinieslo aj veľké prekvapenie

    Charles Leclerc.
    Charles Leclerc. (Autor: TASR/AP)
    31. aug 2025 o 16:42
    Oscar Piastri urobil dôležitý krok k majstrovskému titulu.

    Formula 1 2025

    Výsledky Veľkej ceny Holandska (72 kôl, 1 kolo: 4,259 km, celkovo: 306,587 km):

    1.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    2.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    + 1,271 s

    3.

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    + 3,233 s

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    + 5,654 s

    5.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    + 6,327 s

    6.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    + 9,044 s

    7.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    + 9,497 s

    8.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    + 11,709 s

    9.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    + 13,597 s

    10.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    + 14,063 s

    ZANDVOORT. Austrálsky jazdec Oscar Piastri zvíťazil vo Veľkej cene Holandska v seriáli MS formuly 1.

    Druhý skončil domáci Holanďan Max Verstappen na Red Bulle a premiérové pódium vo svojej kariére získal Isack Hadjar na Racing Bulls.

    Preteky dopadli katastrofálne pre oba Ferrari.

    Najskôr Lewis Hamilton nevytočil zákrutu a havaroval, neskôr sa Charles Leclerc dostal do kolízie s Kimim Antonellim a v pretekoch skončil.

    VIDEO: Nehoda Kimiho Antoneliho a Charlesa Leclerca

    Preteky dopadli veľmi zle aj pre Landa Norrisa na McLarene. Tesne pred koncom musel odstúpiť pre technické problémy a v boji o majstrovský titul stratil na Piastriho veľkú porciu 25 bodov.

    Priebeh pretekov

    Austrálčan ako víťaz kvalifikácie zvládol štart a neprišiel o prvé miesto, hoci na neho zaútočil pôvodne tretí Verstappen, ktorý sa okamžite dostal cez Norrisa na 2. miesto.

    Piastri sa snažil zvýšiť náskok na miláčika domáceho publika Verstappena, ktorý si zároveň držal odstup od Norrisa.

    Holanďan, ktorý vyšiel na trať s mäkkými pneumatikami, však postupne strácal náskok a Norris ho predbehol v 9. kole vonkajšou stranou pravotočivej zákruty.

    Od 15. kola začalo jemne pršať, no napokon to neprerástlo do dažďa, ktorý by donútil tímy prezuť pneumatiky.

    TOP 10 Veľkej ceny Holandska 2025 od SofaScore

    TOP 10 Veľkej ceny Holandska 2025.
    TOP 10 Veľkej ceny Holandska 2025. (Autor: SofaScore)

    Hamilton, ktorý dlho jazdil na 7. mieste, sa snažil zaútočiť na Russella, no skôr, než sa k tomu dostal, neudržal monopost na trati a v ľavotočivej zákrute vrazil do bariéry.

    Na trať prišlo safety car a po reštarte zaujal súboj Sainza s Lawsonom, po ktorom obaja dostali defekty. Sainz neskôr dostal 10-sekundovú penalizáciu.

    V 53. kole sa Antonelli pokúsil zaútočiť na Leclerca v ľavotočivej klopenej zákrute, no do Monačana vrazil odzadu a vyradil ho z pretekov.

    Jazdec Mercedesu neskôr dostal 10-sekundovú penalizáciu a neskôr dostal aj ďalšiu (5-sekundovú) za prekročenie rýchlosti v boxoch.

    Až do 65. kola to vyzeralo na double McLarenu, no Norris, ktorý jazdil na 2. mieste doplatil na technický problém a po tom, čo sa mu začalo dymiť z monopostu, odstúpil z pretekov.

    Na trať opäť prišlo bezpečnostné vozidlo a Hadjar si napokon dokázal postrážiť prvú pódiovú priečku v kariére.

    Seriál MS F1 bude pokračovať už o týždeň 7. septembra Veľkou cenou Talianska v Monze.

    Hlasy po pretekoch

    Oscar Piastri, víťaz: „Je to skvelý pocit. Preteky som mal pod kontrolou a zvládol som kritické momenty. Lando (Norris) mal smolu, je to škoda pre tím. V tíme sme oproti minulému roku nič zvláštne nezmenilo, no zlepšili sme sa celkovo vo všetkých oblastiach. Dnes preteky okorenilo aj safety car, bolo to zaujímavé. Do konca ostáva ešte deväť pretekov, všetko je ešte otvorené.“

    Max Verstappen, 2. miesto: „Nebolo to jednoduché, mal som aj trochu šťastia. Myslím si, že 2. miesto je dobrý výsledok. Pozdravujem oranžovú armádu, ktorá mi tu dnes držala palce. Moje pódium je darček pre týchto skvelých fanúšikov.“

    Isack Hadjar, 3. miesto: „Pre mňa bolo výborné 4. miesto, na ktorom som sa dlho držal. Potom som vyťažil z nešťastia Norrisa. Počas pretekov som nespravil chybu a teraz mám veľkú radosť. O niečom takomto som sníval odmalička. Je to fantastické.“

    Celkové poradie šampionátu

    Po 15 z 24 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    309

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    275

    3.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    205

    4.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    184

    5.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    151

    6.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    109

    7.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    64

    8.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    64

    9. 

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Kick Sauber

    37

    10. 

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Racing Bulls

    37

    11.

    Lance Stroll

    Kanada

    Aston Martin

    32

    12.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    30

    13.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    28

    14.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    20

    15.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    20

    16.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    16

    17.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    16

    18.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Kick Sauber

    14

    19.

    Júki Cunoda

    Japonsko

    Red Bull

    12

    Pohár konštruktérov

    Po 15 z 24 pretekov:

    P.

    Tím

    Body

    1.

    McLaren

    584

    2.

    Ferrari

    260

    3.

    Mercedes

    248

    4.

    Red Bull

    214

    5.

    Williams

    80

    6.

    Aston Martin

    62

    7.

    Racing Bulls

    62

    8.

    Kick Sauber

    51

    9.

    Haas

    44

    10.

    Alpine

    20

