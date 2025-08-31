VIDEO: Katastrofálne preteky pre Ferrari aj Norrisa. Pódium prinieslo aj veľké prekvapenie

Formula 1 2025
Výsledky Veľkej ceny Holandska (72 kôl, 1 kolo: 4,259 km, celkovo: 306,587 km):
1.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
2.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
+ 1,271 s
3.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
+ 3,233 s
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
+ 5,654 s
5.
Alex Albon
Thajsko
Williams
+ 6,327 s
6.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
+ 9,044 s
7.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
+ 9,497 s
8.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
+ 11,709 s
9.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
+ 13,597 s
10.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
+ 14,063 s
ZANDVOORT. Austrálsky jazdec Oscar Piastri zvíťazil vo Veľkej cene Holandska v seriáli MS formuly 1.
Druhý skončil domáci Holanďan Max Verstappen na Red Bulle a premiérové pódium vo svojej kariére získal Isack Hadjar na Racing Bulls.
Preteky dopadli katastrofálne pre oba Ferrari.
Najskôr Lewis Hamilton nevytočil zákrutu a havaroval, neskôr sa Charles Leclerc dostal do kolízie s Kimim Antonellim a v pretekoch skončil.
VIDEO: Nehoda Kimiho Antoneliho a Charlesa Leclerca
Preteky dopadli veľmi zle aj pre Landa Norrisa na McLarene. Tesne pred koncom musel odstúpiť pre technické problémy a v boji o majstrovský titul stratil na Piastriho veľkú porciu 25 bodov.
Priebeh pretekov
Austrálčan ako víťaz kvalifikácie zvládol štart a neprišiel o prvé miesto, hoci na neho zaútočil pôvodne tretí Verstappen, ktorý sa okamžite dostal cez Norrisa na 2. miesto.
Piastri sa snažil zvýšiť náskok na miláčika domáceho publika Verstappena, ktorý si zároveň držal odstup od Norrisa.
Holanďan, ktorý vyšiel na trať s mäkkými pneumatikami, však postupne strácal náskok a Norris ho predbehol v 9. kole vonkajšou stranou pravotočivej zákruty.
Od 15. kola začalo jemne pršať, no napokon to neprerástlo do dažďa, ktorý by donútil tímy prezuť pneumatiky.
TOP 10 Veľkej ceny Holandska 2025 od SofaScore
Hamilton, ktorý dlho jazdil na 7. mieste, sa snažil zaútočiť na Russella, no skôr, než sa k tomu dostal, neudržal monopost na trati a v ľavotočivej zákrute vrazil do bariéry.
Na trať prišlo safety car a po reštarte zaujal súboj Sainza s Lawsonom, po ktorom obaja dostali defekty. Sainz neskôr dostal 10-sekundovú penalizáciu.
V 53. kole sa Antonelli pokúsil zaútočiť na Leclerca v ľavotočivej klopenej zákrute, no do Monačana vrazil odzadu a vyradil ho z pretekov.
Jazdec Mercedesu neskôr dostal 10-sekundovú penalizáciu a neskôr dostal aj ďalšiu (5-sekundovú) za prekročenie rýchlosti v boxoch.
Až do 65. kola to vyzeralo na double McLarenu, no Norris, ktorý jazdil na 2. mieste doplatil na technický problém a po tom, čo sa mu začalo dymiť z monopostu, odstúpil z pretekov.
Na trať opäť prišlo bezpečnostné vozidlo a Hadjar si napokon dokázal postrážiť prvú pódiovú priečku v kariére.
Seriál MS F1 bude pokračovať už o týždeň 7. septembra Veľkou cenou Talianska v Monze.
Hlasy po pretekoch
Oscar Piastri, víťaz: „Je to skvelý pocit. Preteky som mal pod kontrolou a zvládol som kritické momenty. Lando (Norris) mal smolu, je to škoda pre tím. V tíme sme oproti minulému roku nič zvláštne nezmenilo, no zlepšili sme sa celkovo vo všetkých oblastiach. Dnes preteky okorenilo aj safety car, bolo to zaujímavé. Do konca ostáva ešte deväť pretekov, všetko je ešte otvorené.“
Max Verstappen, 2. miesto: „Nebolo to jednoduché, mal som aj trochu šťastia. Myslím si, že 2. miesto je dobrý výsledok. Pozdravujem oranžovú armádu, ktorá mi tu dnes držala palce. Moje pódium je darček pre týchto skvelých fanúšikov.“
Isack Hadjar, 3. miesto: „Pre mňa bolo výborné 4. miesto, na ktorom som sa dlho držal. Potom som vyťažil z nešťastia Norrisa. Počas pretekov som nespravil chybu a teraz mám veľkú radosť. O niečom takomto som sníval odmalička. Je to fantastické.“
Celkové poradie šampionátu
Po 15 z 24 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
309
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
275
3.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
205
4.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
184
5.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
151
6.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
109
7.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
64
8.
Alex Albon
Thajsko
Williams
64
9.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Kick Sauber
37
10.
Isack Hadjar
Francúzsko
Racing Bulls
37
11.
Lance Stroll
Kanada
Aston Martin
32
12.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
30
13.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
28
14.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
20
15.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
20
16.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
16
17.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
16
18.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Kick Sauber
14
19.
Júki Cunoda
Japonsko
Red Bull
12
Pohár konštruktérov
Po 15 z 24 pretekov:
P.
Tím
Body
1.
McLaren
584
2.
Ferrari
260
3.
Mercedes
248
4.
Red Bull
214
5.
Williams
80
6.
Aston Martin
62
7.
Racing Bulls
62
8.
Kick Sauber
51
9.
Haas
44
10.
Alpine
20