VIDEO: Hegemónia McLarenu je na konci. Kontroverzné rozhodnutie vysmial aj Verstappen

Formula 1 2025
Výsledky Veľkej ceny Talianska (53 kôl, 1 kolo: 5,793 km, celkovo: 306,720 km):
1.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
2.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
3.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
/Správu aktualizujeme/
MONZA. Holandský jazdec Max Verstappen zvíťazil vo Veľkej cene Talianska v seriáli MS formuly 1.
Na druhom mieste skončil jazdec McLarenu Lando Norris, tretí jeho tímový kolega Oscar Piastri.
Jazdci si tesne pred koncom pretekov vymenili pozície, keďže Norrisovi nevyšiel pit stop. Toto rozhodnutie tímových manažérov vysmial vo vysielačke aj víťaz pretekov.
Priebeh pretekov
/aktualizujeme/
Celkové poradie šampionátu
Po 16 z 24 pretekov:
/aktualizujeme/
Pohár konštruktérov
Po 16 z 24 pretekov:
/aktualizujeme/