    VIDEO: Hegemónia McLarenu je na konci. Kontroverzné rozhodnutie vysmial aj Verstappen

    Lando Norris.
    Lando Norris. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|7. sep 2025 o 16:18
    Veľkú cenu Talianska ovládol úradujúci majster sveta.

    Formula 1 2025

    Výsledky Veľkej ceny Talianska (53 kôl, 1 kolo: 5,793 km, celkovo: 306,720 km):

    1.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    2.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    3.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    /Správu aktualizujeme/

    MONZA. Holandský jazdec Max Verstappen zvíťazil vo Veľkej cene Talianska v seriáli MS formuly 1.

    Na druhom mieste skončil jazdec McLarenu Lando Norris, tretí jeho tímový kolega Oscar Piastri.

    Max Verstappen skrátil zákrutu počas Veľkej ceny Talianska 2025.
    Max Verstappen počas Veľkej ceny Talianska 2025.
    Max Verstappen počas Veľkej ceny Talianska 2025.
    Max Verstappen vedie počas Veľkej ceny Talianska 2025.
    Fanúšikovia počas Veľkej ceny Talianska 2025. Trikolóra počas Veľkej ceny Talianska 2025. Lewis Hamilton počas Veľkej ceny Talianska 2025. Max Verstappen počas Veľkej ceny Talianska 2025. Charles Leclerc počas Veľkej ceny Talianska 2025. Lando Norris počas Veľkej ceny Talianska 2025. Fernando Alonso počas Veľkej ceny Talianska 2025. Oscar Piastri počas Veľkej ceny Talianska 2025.

    Jazdci si tesne pred koncom pretekov vymenili pozície, keďže Norrisovi nevyšiel pit stop. Toto rozhodnutie tímových manažérov vysmial vo vysielačke aj víťaz pretekov.

    VIDEO: Štart Veľkej ceny Talianska

    Priebeh pretekov

    /aktualizujeme/

    Celkové poradie šampionátu

    Po 16 z 24 pretekov:

    /aktualizujeme/

    Pohár konštruktérov

    Po 16 z 24 pretekov:

    /aktualizujeme/

    Formula 1

    dnes 16:18
