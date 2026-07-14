Mladík po zostupe mieri do najvyššej súťaže. Teraz sa naplno sústredím na futbal, hovorí

Prvá zmienka o futbale v Michalovciach pochádza z roku 1912. Názov klubu sa v priebehu rokov viackrát menil, až od roku 2006 nesie meno MFK Zemplín Michalovce. V sezóne 2015/2016 sa Michalovčania prvýkrát predstavili v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži.
V uplynulom ročníku 2025/2026 dosiahli jeden z najväčších úspechov vo svojej histórii, keď sa prebojovali do skupiny o titul a v konečnom poradí obsadili piate miesto.
Na úspešnú sezónu chcú v okresnom meste s viac ako 34-tisíc obyvateľmi, ktoré je centrom historického regiónu Zemplín, nadviazať aj v nasledujúcom ročníku. Vedenie klubu preto pristúpilo k posilneniu hráčskeho kádra.
Jednou z nových tvárí je aj 20-ročný útočník, respektíve ofenzívny stredopoliar RASTISLAV KORBA. Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska začínal s futbalom v Bardejove.
V mládežníckych kategóriách následne pôsobil v Žiline, Prešove a Trenčíne, pričom vo všetkých kluboch patril medzi najlepších strelcov. V drese AS Trenčín do 17 rokov sa stal najlepším kanonierom prvej ligy tejto vekovej kategórie.
Ako devätnásťročný sa rozhodol pre návrat na východ Slovenska a prijal ponuku FC Košice. V drese A-mužstva si pripísal premiéru aj premiérový gól v pohárovom stretnutí.
Pred sezónou 2025/2026 zamieril do tímu nováčika MONACObet ligy Slávie TU Košice, kde chcel predovšetkým získať čo najviac zápasových skúseností v seniorskom futbale.
Hoci účinkovanie košického tímu v druhej najvyššej súťaži trvalo iba jednu sezónu, Korbove výkony neunikli pozornosti MFK Zemplín Michalovce, ktorý s talentovaným ofenzívnym hráčom podpísal zmluvu.
Mladému futbalistovi sme pri jeho príchode do Michaloviec položili niekoľko otázok.
Skúste zhodnotiť svoje pôsobenie v Slávii TU Košice.
Pôsobenie v TUKE hodnotím veľmi pozitívne. Dostal som veľký priestor na ihrisku, nazbieral som cenné skúsenosti v mužskom futbale a myslím si, že som sa posunul po futbalovej aj osobnostnej stránke.
Chcel by som sa poďakovať trénerom, spoluhráčom aj fanúšikom za podporu. Cítil som sa tam veľmi príjemne.
Prečo ste sa rozhodli práve pre Michalovce?
Keď prišla možnosť prísť do Michaloviec, veľmi ma zaujala. Klub dlhodobo dáva priestor mladým hráčom a Niké liga je pre mňa veľká motivácia. Verím, že práve tu sa môžem ďalej rozvíjať a pomôcť mužstvu svojimi výkonmi.
Ako vás privítali v kabíne?
Veľmi dobre. Chalani aj realizačný tím ma prijali bez problémov a od prvého dňa sa tu cítim príjemne. Adaptácia je vďaka tomu oveľa jednoduchšia.
Ako prebieha letná príprava?
Príprava je náročná, ale to k tomu patrí. Najťažšie bývajú vždy prvé dva týždne a tie už máme našťastie za sebou. Okrem tréningov absolvujeme aj viacero prípravných zápasov, ktoré nám pomáhajú zohrať sa a čo najlepšie sa pripraviť na štart novej sezóny.
S akými cieľmi vstupujú Michalovce do nového ligového ročníka?
Myslím si, že naším cieľom bude nadviazať na úspešnú minulú sezónu a zopakovať podobné výsledky.
Pôsobenie v Slávii TU Košice bolo spojené aj s vaším štúdiom. Ako je to po prestupe do Michaloviec?
Momentálne už neštudujem. Teraz sa naplno sústredím na futbal a chcem sa čo najlepšie presadiť v Michalovciach. Do budúcna však nevylučujem, že sa k štúdiu vrátim.
Na ako dlho ste podpísali zmluvu?
S Michalovcami som podpísal dvojročnú zmluvu s opciou na ďalší rok.
Aké sú vaše osobné ciele v nadchádzajúcej sezóne?
Chcem sa presadiť v Niké lige, pravidelne nastupovať, pomáhať mužstvu svojimi výkonmi a neustále sa zlepšovať. Verím, že ak budem poctivo pracovať, príležitosti prídu.