Gesto Pogačara bolo wow, ocenil Velits. Mrzí ho osud Nóra, od únavy urobil hlúpu chybu

Prvý súťažný blok Tour de France 2026 priniesol viacero zaujímavých momentov. V deviatich etapách sa tešilo sedem rôznych víťazov, odstúpiť musel prekvapivý líder a tiež prvý raz razantne zaútočil Tadej Pogačar.
V celkovom poradí si vypracoval náskok 2:42 minúty pred Jonasom Vingegaardom, ktorý bude mať čo robiť, aby sa ešte vrátil do hry o žltý dres.
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Kto však milo prekvapil, kto sklamal a ktorý moment bol zatiaľ tým najlepším? Aj na tieto otázky odpovedal v Sportnet podcaste cyklistický expert PETER VELITS.
Aké sú vaše pocity z prvých deviatich etáp? Je Tour atraktívnejšia ako vlani, alebo sa zatiaľ pomalšie rozbieha?
Keď sme sa tu prvýkrát rozprávali, tak sme si mysleli, že rozbeh bude pomalší, že Pyreneje nie sú hlavný bod tejto Tour a všetko sa rozhodne v Alpách.
A vidíme, čo sa už udialo. Tadej Pogačar má náskok, nenecháva nič na posledný týždeň a už od začiatku si buduje bezpečné miestečko.
Takže nemyslím si, že to bolo nudné. Každá etapa bola trošku iná. Možno tie šprintérske sa trošku zlievajú, ale boli zaujímavé a mali niečo do seba.
Prvou z piatich kategórií, ktorými zarámcujeme úvodný súťažný blok, je víťaz týždňa. Tuším správne, že ním je Tadej Pogačar?
Určite je to Pogačar. Predpokladali sme, že etapa cez Tourmalet bude opatrnejšia a nebudú tam veľké rozdiely – a bolo to úplne naopak.
To je však Pogačarov štýl. Už druhá etapa bola veľmi pekná pre to, čo v závere urobil. Hneď ukázal, že sa nebude šetriť a v šiestej etape demonštratívne potvrdil, že som tu a idem sa biť o každú sekundu.
Je maximálne dominantný a aj Isaac Del Toro má obrovskú motiváciu nechať pre neho na trati všetko. Nálada v tíme UAE Emirates musí byť úžasná.
Šiesta etapa bola jediná náročná pyrenejská skúška. Ako by ste zhodnotili prvý veľký súboj Pogačara s Vingegaardom na tejto Tour?
Tourmalet je jedno z najdlhších stúpaní a dá sa tam urobiť rozdiel. Pogačar nechal Vingegaarda za sebou už v kopci a v zjazde bol oveľa agresívnejší.
Nešiel štýlom, že sa pošetrím a ak ma dobehne, pôjdeme spolu. Ako my hovoríme – išiel po ušiach každú zákrutu. Každý deň ide naplno a uvidí, čo sa stane. Je to jeho štýl pretekania, no a má dve a pol minúty.
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Po víťazovi prvého týždňa musíme mať aj porazeného. Ja som označil tím Visma, no vy ste sa na to pozreli z trochu iného hľadiska.
Pre mňa je to Torstein Traeen, ktorý mal žltý dres a pomerne výrazný náskok pred Pogačarom. Keby ho v Tourmalete stratil, bolo by to v poriadku, pretože nie je na takej úrovni ako najlepší vrchári.
Tento príbeh by bol stále pekný, no horšie je, ako sa to celé skončilo. V zjazde spadol. Od únavy si ťukol o zadné koleso vlastného kolegu, zlomil si rebrá, etapu ešte dokončil, ale na ďalšiu už nenastúpil.
Fotky v žltom drese si bude pamätať, ale odchádza s takou pachuťou a zopár týždňov nebude na bicykli. Je to veľká smola a veľmi ma to mrzí.
Tretia kategória je prekvapenie. Aká je vaša voľba z tohto hľadiska?
Zvolil som Isaaca Del Tora. Je to skvelý pretekár a pre Pogačara je veľkou výhodou, že má pri seba takého dobrého domestika. Tvoria veľmi silnú dvojičku a Mexičan dokonca už dokázal aj vyhrať etapu.
Vyzerá, že je v tíme šťastný a navyše, keď líder tímu, teda Pogačar, spraví pre neho takéto gesto, má úplne inú motiváciu a inak funguje. Videli sme to hneď v ďalšej etape a tiež na Tourmalete, ako mu to oplatil.
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Hovoríme o geste v druhej etape, ktorý ste označili za moment doterajšieho priebehu Tour. Niečo také sa často v cyklistike nevidí.
Niekoľkokrát som si to pretočil, lebo som chcel vidieť, čo naozaj urobil Pogačar úmyselne a čo sa len tak vyvinulo. Všetko sa to začalo, keď vleteli v zjazde do poslednej zákruty, prešli ju krásne.
Del Toro potom nasadil také tempo, že jediný, kto ho dokázal držať, bol jeho tímový kolega. A vtedy sa to začalo celé meniť. Pogačar sa začal otáčať a čakal, kto a kedy nastúpi, respektíve pôjde cez neho.
Akonáhle videl, že Vingegaard začína mať medzeru a Evenepoel je ešte viac vzadu, bolo na ňom vidieť, že si v hlave povedal: Nie, ja nejdem vyhrať túto etapu. Ideme to spraviť tak, aby ju vyhral Del Toro.
Od polovice kopca bolo jasne vidieť, že Tadej krásne kontroluje situáciu za sebou a presne vie, čo robí. Urobil to úžasne, pre mňa to bolo wow.
Na záver sme sa zhodli, že sklamaním je Jasper Philipsen. Jeho piate, piate a štvrté miesto sú ako žiacka knižka zlého žiaka. Čím to je?
Ťažko povedať. Očakávania boli od neho vyššie a aj tím jazdí pre neho. Vie vyhrávať, vyhrával v minulosti a všetci sme čakali, že vyhrávať aj bude.
Stabilne je však v druhej línií, teda ani nie medzi jazdcami, ktorí hádžu bicykel do pásky. V dvoch etapách mu to tím skvele pripravil, ale akonáhle Van der Poel odstúpil, všetci Philipsena preliezli.
Škoda je to aj pre divákov, že máme v úvodzovkách o šprintéra menej. Navyše takého, od ktorého sa očakávalo, že nevyhrá jednu etapu, ale viac.
Šprintérsky dojazdom vládne Tim Merlier, pričom najmä jeho triumf v 8. etape bol po úžasnom finiši. Čo hovoríte na jeho dominanciu?
V jeho prípade je naozaj vidno, že má skvelé nohy. Aj keď mu v tej 8. etape nevyšla posledná zákruta a mal pred sebou veľkú dieru, rozbehol sa, nasal šprintérov pred sebou, vyletel z háku a nešlo ho zastaviť.
Naopak, ostatní sa sústredili na Philipsena, sedeli za ním, ale keď Van der Poel odstúpil z vláčika, tak sa Philipsen vôbec nevedel rozbehnúť.
Ak by Merlier vyhral ešte jednu alebo dve etapy za 70 bodov, môže zabojovať aj o zelený dres. O to ťažšie by to bolo pre Madsa Pedersena, ktorý musí bodovať na prémiách a v etapách, ktoré nie sú šprintérske.
Pred nami je druhý súťažný blok. Desiata etapa má sedem horských prémii a pôjde sa v deň dobytia Bastily. Je to špeciálny deň na Tour?
Ja som to vždy vnímal ako ďalší deň. Vždy sa o tom hovorí, ale nikdy to neovplyvnilo vývoj pretekov. Inak, dlho už v tento deň Francúz nevyhral.
Keď sa pozrieme na samotnú etapu – je to masaker. Na profile sa to nezdá, sú tam také zúbky, ale sú to tri stúpania prvej kategórie. Po dni voľna to môže byť presne etapa, kde bude mať veľa pretekárov problém.
Ja osobne som takéto etapy nemal rád, radšej by som išiel hneď po dni voľna nejakú šprintérsku. Boli to pre mňa veľmi ťažké etapy.
Nasledovať budú dve rovinaté etapy a potom tri horské. Možno očakávať od tímu Visma zvýšenú aktivitu, keďže Vingegaard má stratu?
Určite dáva zmysel sa o niečo pokúsiť. Desiata etapa na to nie je príliš vhodná, ďalšie dve sú šprintérske, ale od trinástej etapy už nie je na čo čakať.
Ako sme sa bavili, v stúpaní na Tourmalet neurobili vyloženú chybu, ale Pogačar opäť ukázal, kde je jeho úroveň oproti celej Visme. Ťažko povedať, čo nakoniec vymyslia, no videli sme, čo Tadej dokáže.