K dispozícii budú lopty aj šaty speváčky Shakiry. Už je známy dátum dražby suvenírov

Aukčná spoločnosť Christie's v New Yorku ohlásila začiatok dražby suvenírov z futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike na 22. júla.
Aukcia potrvá týždeň a medzi draženými predmetmi budú loptu z finálového duelu či kostýmy účinkujúcich v prestávkovej šou.
Výťažok z dražby poputuje na konto FIFA Global Citizen Education Fund, teda iniciatívy, ktorá sa počas šampionátu snaží získať 100 miliónov dolárov na podporu detí po celom svete.
Medzi najvýznamnejšie položky bude patriť žltý crop top a nohavice, ktoré mala na sebe kolumbijská popová speváčka Shakira vo videoklipe k piesni Dai Dai, oficiálnej skladbe MS 2026.
Aukcia ponúkne aj kostým, ktorý Shakira použije pri svojho 11-minútového hudobného vystúpenia v polčasovej prestávke finálového stretnutia, ktorého súčasťou budú aj Madonna, Justin Bieber a BTS.
Do predaja pôjdu viaceré futbalové lopty, vrátane tej z finále. Duel o zlato sa uskutoční 19. júla na štadióne MetLife v New Jersey. Chýbať nebudú ani lopty z úvodného zápasu podujatia, ktorý sa v júni konal v Mexiku.
Dražiť sa budú aj dresy - argentínsky dres zo svetového šampionátu 2022 podpísaný hviezdnym Lionelom Messim a dres mužského výberu USA s podpismi hráčov.
Aukčná spoločnosť tak pridáva novú dimenziu k zážitku z MS 2026 a zároveň poskytuje podporu globálnemu dobročinnému projektu zameranému na deti.