ONLINE: 10. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračovali deviatou etapou.
Po voľnom dni čaká jazdcov špeciálna etapa v deň Dobytia Bastily, bude mať až sedem kategorizovaných stúpaní. Doposiaľ posledným Francúzom, ktorý vyhral 14. júla etapu na Tour, je Warren Barguil (2017).
Kde sledovať Tour de France 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 10. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, pondelok, výsledky)
Tour de France 2026
14.07.2026 o 13:25
10. etapa: Aurillac – Le Lioran
Plánovaný
Prenos
Pořadí Tour de France po 9. etapě (žlutý trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 32:17:04
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +2:42
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +3:27
4. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:30
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +3:34
6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +3:55
7. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:00
8. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +4:21
9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +4:57
10. Egan Bernal (COL) Netcompany INEOS +9:12
...
24. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +16:58
130. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +1:51:28
159. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:11:05
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 32:17:04
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +2:42
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +3:27
4. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:30
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +3:34
6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +3:55
7. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:00
8. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +4:21
9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +4:57
10. Egan Bernal (COL) Netcompany INEOS +9:12
...
24. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +16:58
130. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +1:51:28
159. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:11:05
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 268
2. Biniam Girmay (ERI) NSN 223
3. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 213
4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 191
5. Max Kanter (GER) XDS Astana 172
...
17. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
21. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
33. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 25
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 268
2. Biniam Girmay (ERI) NSN 223
3. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 213
4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 191
5. Max Kanter (GER) XDS Astana 172
...
17. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
21. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
33. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 25
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 28
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 19
3. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious 16
4. Alex Baudin (FRA) EF Education – Easypost 13
5. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 12
...
22. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 28
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 19
3. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious 16
4. Alex Baudin (FRA) EF Education – Easypost 13
5. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 12
...
22. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):
1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG 32:20:31
2. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +7
3. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +28
4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +54
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma-Lease a Bike +7:19
...
9. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +13:31
36. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:07:38
1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG 32:20:31
2. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +7
3. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +28
4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +54
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma-Lease a Bike +7:19
...
9. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +13:31
36. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:07:38
Pořadí týmů
1. Lidl – Trek 96:40:41
2. UAE Emirates – XRG +27:08
3. Visma | Lease a Bike +36:22
4. Red Bull – BORA – hansgrohe +44:19
5. Decathlon CMA CGM +1:01:55
1. Lidl – Trek 96:40:41
2. UAE Emirates – XRG +27:08
3. Visma | Lease a Bike +36:22
4. Red Bull – BORA – hansgrohe +44:19
5. Decathlon CMA CGM +1:01:55
Po prvním volném dni nečeká cyklisty o největším francouzském svátku, Dne pádu Bastilly, žádný oddech, naopak se v 10. etapě Tour de France koná náročná 166,km dlouhá horská etapa s cílem ve Francouzském středohoří.
Před samotným nájezdem do národního parku Volcans d´Auvergne opíší cyklisté zahřívacích 65 kilometrů zvlněnou rovinou ve tvaru písmene U. Velmi brzy, již po 25,5 km, se utkají o body sprinteři.
To pravé závodění uchazečů o žlutý trikot se očekává až v horách, kde je vypsáno celkem sedm vrchařských prémií, z toho dvě první a jedna druhé kategorie. Ty nejtěžší zkoušky, Peyrol (7,8 km ; 6,6%) a Pertus (4,4 km ; 8,5%) přijdou hned po sobě v samém závěru etapy, mezi nimi cyklisté naberou síly při dvanáctikilometrovém sjezdu. Pak už následuje jen kratší výšlap na Font-de-Cère (3,1 km ; 5,8%) dva a půl kilometry před cílem a poslední pětistovka prudce vzhůru do Le Lioranu, kde si mohou Pogačar s Vingegaardem zopakovat vrcholný souboj předloňské Tour. Dán tehdy svého rivala nakonec ze zdánlivě rozhodnuté etapy dojel a porazil ve sprintu.
Před samotným nájezdem do národního parku Volcans d´Auvergne opíší cyklisté zahřívacích 65 kilometrů zvlněnou rovinou ve tvaru písmene U. Velmi brzy, již po 25,5 km, se utkají o body sprinteři.
To pravé závodění uchazečů o žlutý trikot se očekává až v horách, kde je vypsáno celkem sedm vrchařských prémií, z toho dvě první a jedna druhé kategorie. Ty nejtěžší zkoušky, Peyrol (7,8 km ; 6,6%) a Pertus (4,4 km ; 8,5%) přijdou hned po sobě v samém závěru etapy, mezi nimi cyklisté naberou síly při dvanáctikilometrovém sjezdu. Pak už následuje jen kratší výšlap na Font-de-Cère (3,1 km ; 5,8%) dva a půl kilometry před cílem a poslední pětistovka prudce vzhůru do Le Lioranu, kde si mohou Pogačar s Vingegaardem zopakovat vrcholný souboj předloňské Tour. Dán tehdy svého rivala nakonec ze zdánlivě rozhodnuté etapy dojel a porazil ve sprintu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:25.