    14.07.2026 13:10
    10. etapa
    Aurillac > Le Lioran
    166,6 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Profil etapyOnline prenos

    ONLINE: 10. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    10. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.
    10. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|14. júl 2026 o 10:25
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 10. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračovali deviatou etapou.

    Po voľnom dni čaká jazdcov špeciálna etapa v deň Dobytia Bastily, bude mať až sedem kategorizovaných stúpaní. Doposiaľ posledným Francúzom, ktorý vyhral 14. júla etapu na Tour, je Warren Barguil (2017).

    Kde sledovať Tour de France 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 10. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, pondelok, výsledky)

    Tour de France  2026
    14.07.2026 o 13:25
    10. etapa: Aurillac – Le Lioran
    Plánovaný
    Prenos
    Pořadí Tour de France po 9. etapě (žlutý trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 32:17:04
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +2:42
    3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG +3:27
    4. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:30
    5. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +3:34
    6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +3:55
    7. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:00
    8. Lenny Martínez (FRA) Bahrain Victorious +4:21
    9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +4:57
    10. Egan Bernal (COL) Netcompany INEOS +9:12
    ...
    24. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +16:58
    130. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +1:51:28
    159. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:11:05
    Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 268
    2. Biniam Girmay (ERI) NSN 223
    3. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 213
    4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 191
    5. Max Kanter (GER) XDS Astana 172
    ...
    17. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
    21. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
    33. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 25
    Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG 28
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 19
    3. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious 16
    4. Alex Baudin (FRA) EF Education – Easypost 13
    5. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 12
    ...
    22. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
    Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):

    1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates XRG 32:20:31
    2. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +7
    3. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +28
    4. Lenny Martínez (FRA) Bahrain-Victorious +54
    5. Davide Piganzoli (ITA) Visma-Lease a Bike +7:19
    ...
    9. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +13:31
    36. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +2:07:38
    Pořadí týmů

    1. Lidl – Trek 96:40:41
    2. UAE Emirates – XRG +27:08
    3. Visma | Lease a Bike +36:22
    4. Red Bull – BORA – hansgrohe +44:19
    5. Decathlon CMA CGM +1:01:55
    Po prvním volném dni nečeká cyklisty o největším francouzském svátku, Dne pádu Bastilly, žádný oddech, naopak se v 10. etapě Tour de France koná náročná 166,km dlouhá horská etapa s cílem ve Francouzském středohoří.
    Před samotným nájezdem do národního parku Volcans d´Auvergne opíší cyklisté zahřívacích 65 kilometrů zvlněnou rovinou ve tvaru písmene U. Velmi brzy, již po 25,5 km, se utkají o body sprinteři.
    To pravé závodění uchazečů o žlutý trikot se očekává až v horách, kde je vypsáno celkem sedm vrchařských prémií, z toho dvě první a jedna druhé kategorie. Ty nejtěžší zkoušky, Peyrol (7,8 km ; 6,6%) a Pertus (4,4 km ; 8,5%) přijdou hned po sobě v samém závěru etapy, mezi nimi cyklisté naberou síly při dvanáctikilometrovém sjezdu. Pak už následuje jen kratší výšlap na Font-de-Cère (3,1 km ; 5,8%) dva a půl kilometry před cílem a poslední pětistovka prudce vzhůru do Le Lioranu, kde si mohou Pogačar s Vingegaardem zopakovat vrcholný souboj předloňské Tour. Dán tehdy svého rivala nakonec ze zdánlivě rozhodnuté etapy dojel a porazil ve sprintu.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:25.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    12.07.2026
    13:35
    9. etapa
    Malemort > Ussel
    185,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    Mathieu van der Poel
    Alpecin-Premier Tech
    14.07.2026
    13:10
    10. etapa
    Aurillac > Le Lioran
    166,6 km
    hornatý
    hornatý
    15.07.2026
    13:50
    11. etapa
    Vichy > Nevers
    161,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    10. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    10. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 10. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:25
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    10. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    10. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 10. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:25
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