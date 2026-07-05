    Prirovnali ich k hrdinom, ktorí vybojovali nezávislosť. Kapverdy privítali doma tisíce fanúšikov

    Futbalisti Kapverd sa vrátili domov po MS vo futbale 2026.
    Futbalisti Kapverd sa vrátili domov po MS vo futbale 2026. (Autor: REUTERS)
    TASR|5. júl 2026 o 19:16
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    Oslavy po návrate domov ešte znásobil fakt, že sa zhodovali s Dňom nezávislosti Kapverd.

    Tisíce nadšených fanúšikov v nedeľu privítali kapverdských futbalistov a mávali transparentmi na letisku v Praii, kam sa tím vrátil po skvelom vystúpení na premiérových majstrovstvách sveta.

    „Modrí žraloci“ prekvapujúco postúpili zo skupiny a vypadli po tesnej šestnásťfinálovej prehre s úradujúcimi šampiónmi z Argentíny 2:3 po predĺžení.

    Futbalistov v nedeľu čakala slávnostná púť ulicami hlavného mesta predtým, ako sa stretnú s prezidentom a ďalšími členmi vlády malého súostrovia pri západnej Afrike. Oslavy po návrate domov ešte znásobil fakt, že sa zhodovali s Dňom nezávislosti Kapverd.

    „Po hrdinoch, ktorí bojovali za našu nezávislosť, máme teraz týchto hrdinov - Modrých žralokov,“ povedal agentúre AFP z davu na letisku 28-ročný fanúšik Edmilson Correia.

    Hlavný tréner Bubista sa po pristátí prihovoril médiám. „Ukázali sme, že naša kvalifikácia na majstrovstvá sveta nebola len o šťastí. Preukázali sme tvrdú prácu a húževnatosť a USA sme opustili so zdvihnutou hlavou,“ vyhlásil.

    Fanúšikovia oblečení v modrých dresoch sa napínali, aby zazreli svojich hrdinov, ako boli Sidny Lopes Cabral, ktorý strelil krásny gól v predĺžení s Argentínou, či brankár Vozinha, ktorý sa počas MS stal na Instagrame najsledovanejším brankárom. Jeho účet sledovalo v deň návratu domov 26 miliónov ľudí.

    Minister kultúry a športu Antonio Duarte pochválil futbalistov a ich trénera za „upevnenie statusu Kapverd ako veľkého národa“.

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