Trumpov telefonát, zrušený trest a sťažnosť na MOV. Infantino čelí kritike

Organizácia na ochranu ľudských práv FairSquare podala na Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sťažnosť, podľa ktorej prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino vo svojich vzťahoch s prezidentom USA Donaldom Trumpom porušil pravidlá politickej neutrality.
FairSquare tvrdí, že Infantino, ktorý sa v roku 2020 stal členom MOV, opakovane porušil Olympijskú chartu a etický kódex MOV, naposledy svojím postupom v kauze Folarina Baloguna.
Americkému útočníkovi bol zrušený jednozápasový dištanc za červenú kartu v dueli proti Bosne a Hercegovine v šestnásťfinále prebiehajúcich MS s ročnou podmienkou.
Tejto udalosti predchádzal telefonát medzi Trumpom a Infantinom, pričom americký prezident sa medzičasom vyjadril, že skutočne navrhoval zrušenie dištancu.
Kľúčové rozhodnutie v tejto veci prijal podľa britských médií predseda disciplinárnej komisie Mohammad Al Kamali, hoci v žiadnom z predtým zverejnených disciplinárnych prípadov nerozhodoval výlučne on. Infantino napriek tomu stojí za nezávislosťou FIFA.
FIFA síce zverejnila stanovisko ohľadom zrušenia trestu, no dostatočne v ňom nevysvetlila dôvod.
Sťažnosť organizácie FairSquare poukazuje na päť jednoznačných porušení pravidiel MOV o politickej neutralite a zároveň na zjavné dôkazy (prima facie) o ďalších dvoch závažných porušeniach vrátane postupu v prípade Baloguna.
Nórsky futbalový zväz kontaktoval etickú komisiu FIFA ohľadom posúdenia sťažnosti FairSquare.
Rovnakú komisiu kontaktovalo aj 50 členov Európskeho parlamentu so žiadosťou, aby sa sťažnosťou zaoberala. FIFA a MOV sa pre agentúru DPA zatiaľ nevyjadrili.