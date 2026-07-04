    Kanada
    Kanada
    MS vo futbale 2026
    04.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    0 - 3
    0:0
    Maroko
    Maroko
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    Kde sa vzal ten chlapec? Z dvoch striel dal dva góly a poslal svoju krajinu do štvrťfinále

    Maročan Azzedine Ounahi dal dva góly Kanade.
    Fotogaléria (44)
    Maročan Azzedine Ounahi dal dva góly Kanade. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|4. júl 2026 o 23:16
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    Hrdinom Maroka sa stal 26-ročný stredopoliar.

    Súboj súčasného a budúceho spoluorganizátora majstrovstiev sveta dopadol lepšie pre toho budúceho. V prvom osemfinále MS 2026 zdolalo Maroko Kanadu 3:0.

    Viac z hry pritom mala Kanada, Maročanom však dokonale vyšla jedna štandardná situácia a dva rýchle protiútoky.

    Hlavným strojcom úspechu africkej krajiny bol 26-ročný Azzedine Ounahi, ktorý dal dva góly a bol aj pri akcii, z ktorej sa zrodil tretí. Ten zaznamenal Soufiane Rahimi.

    Hrdý kouč Kanady

    Prvý polčas bol absolútne v réžii Kanady. Maročania boli bezmocní proti typickému vysokému presingu, ktorý presadzuje tréner Jesse Marsch.

    „Boli sme lepším tímom. S intenzitou nebol žiadny problém. Súper však mal trochu viac kvality v útočnej tretine, kde sme trochu zaostávali,“ vravel po zápase kouč Kanady. Bol viditeľne pod vplyvom emócií.

    Po konečnom hvizde mal tradične krátky príhovor v kruhu svojich hráčov ešte na ihrisku, ale kamerám naznačil, aby sa nepribližovali.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Maroko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Morocco fans wait before the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canadian and Moroccan flags are seen during teams presentation before the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fans of Morocco wave the flags of Palestine during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    A banner commemorating the 250 years since the founding of the United States is seen before the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    44 fotografií
    Morocco's Issa Diop (14), left, and Canada's Tani Oluwaseyi (12) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Azzedine Ounahi, front, scores his side's opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea (22), right, and Morocco's Achraf Hakimi (2), left, challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tajon Buchanan (17), left, and Morocco's Noussair Mazraoui (3), challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. 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(AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Brahim Diaz (10) runs with the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Azzedine Ounahi (8), right, kicks the ball as Canada's Richie Laryea (22), closes in, during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) is seen on the ground as he receives medical attention from his team during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Alistair Johnston, left, and Morocco's Bilal El Khannouss fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada goalkeeper Maxime Crepeau (16) seperates Stephen Eustaquio (7) and Morocco's Brahim Diaz (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea, left, and Morocco's Achraf Hakimi argue during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. 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(AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Alistair Johnston (2) and Morocco's Bilal El Khannouss (23) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Alistair Johnston (2), left, passes the ball past Morocco's Bilal El Khannouss (23) during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea (22), left, reacts as Morocco's Achraf Hakimi (2) lies on the ground during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Stephen Eustaquio (7), right, and Morocco's Azzedine Ounahi (8) vie for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. 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Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Azzedine Ounahi (8), right, and Canada's Stephen Eustaquio (7) go for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) walks off the pitch due to an injury during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari, bottom, receives medical attention during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari, left, leaves the pitch after being injured during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) lies on the pitch in pain during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco head coach Mohamed Ouahbi during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. 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    Jeho tím na šampionáte dosiahol historický výsledok. Predtým Kanada na majstrovstvách sveta ani nebodovala.

    Tentoraz v skupine získala štyri body po remíze s Bosnou a Hercegovinou a víťazstve nad Katarom, následne v šestnásťfinále vyradila Južnú Afriku.

    „Títo chlapci verili v seba a dokázali prinútiť súpera, ktorý neprehral už ani neviem ako dlho, aby išiel na dno svojich síl,“ chválil svoj tím Marsch.

    „Radšej som na našom mieste než na ich. Akokoľvek dobrý tím Maroko má, stále som radšej na našom mieste. Som veľmi hrdý na chlapcov. Išli si za tým. Teraz ich to bolí, ale ja by som nemohol byť viac hrdý,“ vravel rozcítený kouč.

    Neskutočná efektivita

    Kanada mala v stretnutí desať streleckých pokusov, z toho smerovali do priestoru brány tri.

    Maroko malo iba päť striel, ale štyri z nich smerovali do priestoru brány.

    V prvom polčase zaznamenali tímy celkovo päť streleckých pokusov. Po prvý raz v histórii šampionátov priniesol prvý polčas viac žltých kariet (šesť) ako striel.

    Maroko išlo do vedenia v 50. minúte po skvelom signále. Achraf Hakimi namiesto centra alebo strely prihral loptu prudko po zemi pripravenému Ounahimu a ten ju umiestnil nechytateľne k žrdi.

    Kanada po inkasovanom góle musela zariskovať a osem minút pred koncom ju po rýchlom protiútoku potrestal opäť Ounahi.

    VIDEO: Druhý gól Azzedina Ounahiho v zápase Kanada - Maroko

    Marocký triumf dokonal už v pridanom čase po ďalšej kontre striedajúci Rahimi, ktorý prišiel na ihrisko za zraneného Ismaela Saibariho.

    „Sme veľmi šťastní. Sú to majstrovstvá sveta a je to náročné, lebo každý hrá ako o život,“ vravel po zápase tréner Maroka Mohamed Ouahbi.

    „Dobrý výkon Kanady nás neprekvapil, ale v druhom polčase sme využili priestory, ktoré nám nechali. To bolo kľúčové,“ doplnil kouč.

    26-ročný Ounahi predviedol neskutočnú efektivitu – mal dve strely a z oboch padol gól. Hodnota očakávaných gólov bola pritom veľmi nízka: 0,23.

    Ounahi vyťažil zo situácie maximum a na konte má dokopy 11 gólov v reprezentácii.

    Stal sa mužom zápasu. „Veľmi ma teší, že som dal góly. Nebolo to pre nás ľahké. Kanada nám robila problémy v prvom polčase. Tento zápas nám pomôže rásť,“ vravel stredopoliar Girony.

    Prekvapený Luis Enrique

    Maroko sa stalo prvou africkou krajinou, ktorá sa dvakrát dostala medzi najlepších osem tímov na majstrovstvách sveta.

    Pred štyrmi rokmi obsadilo štvrté miesto, čo je historicky najlepší výsledok africkej krajiny.

    V osemfinále vtedy vyradilo Španielsko, ktoré v tom čase viedol Luis Enrique. Po bezgólovej remíze Maroko postúpilo na pokutové kopy.

    Tréner porazených Španielov vtedy na tlačovej konferencii vyzdvihol práve Azzedina Ounahiho. Jeho tím bol pripravený na veľké hviezdy Maroka, ale nenápadný stredopoliar ich dokonale zaskočil nevšednými bežeckými číslami.

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    „Madre mía, kde sa vzal tento chlapec? Naozaj vie hrať. Prepáčte, nepamätám si jeho meno. Veľmi ma prekvapil,“ vravel vtedy Luis Enrique.

    Štvrté miesto marockej reprezentácie na MS v Katare a slová Luisa Enriqueho boli vtedy veľkým impulzom pre kariéru šikovného stredopoliara.

    Predtým hral za francúzsky Angers, po šampionáte odišiel do Marseille. Predminulú sezónu strávil na hosťovaní v Panathinaikose Atény a v klube ho zvolili za hráča sezóny. Dostal sa aj do ideálnej zostavy gréckej ligy.

    Pred začiatkom minulej sezóny prestúpil do Girony a hoci tá vypadla z najvyššej španielskej súťaže, Ounahi patril k najlepším hráčom svojho tímu.

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    NED
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    2
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    CRO
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    3
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    AUT
    0
    USA
    USA
    2
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    BIH
    0
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    BEL
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    1
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    CIV
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    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
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    ECU
    0
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    ENG
    2
    DR Kongo
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    1
    Argentína
    ARG
    3
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    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
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    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
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    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    0
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
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    Španielsko
    ESP
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    NOR
    Mexiko
    MEX
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    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
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