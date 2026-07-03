Kanada si verí, fandí jej aj Gretzky. Maroko si skromne ide za svojím cieľom

Súbojom Kanady s Marokom vstúpia futbalové MS 2026 do svojej osemfinálovej fázy.
V sobotu 4. júla o 19.00 h SELČ budú mať oba tímy rovnaký cieľ - priblížiť sa opäť o krok bližšie k boju o medaily. Kanaďania plánujú ťažiť z diváckej podpory, Maročania chcú predĺžiť svoju sériu bez prehry na turnaji.
Z pohľadu jedného zo spoluorganizátorov záverečného turnaja je to už teraz historicky najlepší výsledok na MS, Kanaďania by si radi zahrali aj v ďalších častiach vyraďovacej fázy. V šestnásťfinále dokázali v samotnom závere zdolať Juhoafrickú republiku 1:0.
Kanada - Maroko (osemfinále MS)
sobota 4. júla, 19.00 h SELČ, Houston Stadium
predpokladané zostavy:
Kanada: Crepeau - Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea - Eustaquio, Millar, Saliba - David, Oluwaseyi, Buchanan
Maroko: Bounou - Hakimi, Mazraoui, Diop, Riad - Bouaddi, Ounahi, El Khannouss, El Aynaoui - Saibari, Diaz
rozhodujú: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Ang.)
„Poznám to z USA, každý chce byť hneď na vrchole, ale tak to nefunguje. Treba ísť krok po kroku, aby sme pokračovali v tom, že bude mať futbal čoraz väčší zásah v krajine.
Máme veľkú podporu, napríklad každý deň mi píše Wayne Gretzky. Pýtal sa, či máme šancu, tak som mu odpovedal, že jasné a poďme ju využiť,“ cituje tsn.ca reprezentačného trénera Kanady Jesseho Marscha.
Maroko zatiaľ nenašlo na podujatí premožiteľa a opäť sa ukazuje ako „čierny kôň“ vyraďovacej fázy. Pred štyrmi rokmi v Katare z toho bola štvrtá pozícia, zástupca afrického futbalu si aj teraz verí na minimálne zopakovanie takéhoto umiestnenia. Povzbudením môže byť vyradenie Holandska v 16-finále.
„Keď budeme hrať taký futbal, aký môžeme hrať, tak nás nemôže nik zastaviť. Nik však nie je nezdolateľný. Keď urobíme chyby, tak skončíme na turnaji. Musíme využiť všetky možnosti v náš prospech, aby sme sa dostali čo najďalej,“ vyhlásil kouč Maroka Mohamed Ouahbi.
Kanada bude síce opäť hrať mimo domáceho prostredia, ale určite sa bude spoliehať na výraznú podporu z tribún.
„Keď sa podarí vstúpiť do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta, tak veľkou časťou je sebavedomie. Kto vie, v dobrý deň sa môže udiať hocičo. Sme špeciálna skupina hráčov, skoro ako bratia. Keď bojujeme jeden za druhého, tak môžeme dokázať špeciálne veci,“ myslí si stredopoliar Kanady Stephen Eustaquio.
V prospech ich súpera hovorí lepšia výsledková forma, či postavenie vo svetovom rebríčku FIFA. Doterajší priebeh turnaja však už priniesol niekoľko prekvapení na úkor favoritov.
„Snažíme sa dostať na turnaji čo najďalej. Ľudia od nás majú očakávania, je to vlastne príjemné mať na sebe tlak. Cítime sa dobre, ale zároveň sa snažíme zostať skromní, pretože to nám najviac prospieva. Tak tomu bolo aj počas predchádzajúcich MS, keď sme vždy mysleli len na najbližší duel,“ zamyslel sa obranca Maroka Achraf Hakimi.
Na víťaza tohto duelu čaká vo štvrťfinále Paraguaj alebo Francúzsko.
MS vo futbale 2026 - známe dvojice osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále