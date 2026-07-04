    Kanada
    Kanada
    MS vo futbale 2026
    04.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    2. polčas
    Houston
    0 - 3
    0:0
    LIVE
    Maroko
    Maroko
    PrehľadPreviewOnline prenosSumárFotogaléria

    Prišli o hviezdu, no nezložilo ich to. Maročania po parádnych góloch opäť zabojujú o semifinále

    Azzedine Ounahi oslavuje so spoluhráčmi gól.
    Fotogaléria (44)
    Azzedine Ounahi oslavuje so spoluhráčmi gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|4. júl 2026 o 21:03
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    Maroko dnes zdolalo Kanadu v osemfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - osemfinále

    Kanada - Maroko 0:3 (0:0)

    Góly: 50., 82. Ounahi, 90+8. Rahimi

    /Správu aktualizujeme/

    Marockí futbalisti si ako prví v poradí vybojovali postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta.

    V prvom osemfinálovom zápase si poradili s výberom Kanady 3:0. Oba góly strelil v druhom polčase Azzedine Ounahi.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Maroko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Morocco fans wait before the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canadian and Moroccan flags are seen during teams presentation before the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fans of Morocco wave the flags of Palestine during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    A banner commemorating the 250 years since the founding of the United States is seen before the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    44 fotografií
    Morocco's Issa Diop (14), left, and Canada's Tani Oluwaseyi (12) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Azzedine Ounahi, front, scores his side's opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea (22), right, and Morocco's Achraf Hakimi (2), left, challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tajon Buchanan (17), left, and Morocco's Noussair Mazraoui (3), challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Azzedine Ounahi (8) celebrates after scoring during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Azzedine Ounahi is congratulated after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Brahim Diaz (10) runs with the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Azzedine Ounahi (8), right, kicks the ball as Canada's Richie Laryea (22), closes in, during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) is seen on the ground as he receives medical attention from his team during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Alistair Johnston, left, and Morocco's Bilal El Khannouss fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada goalkeeper Maxime Crepeau (16) seperates Stephen Eustaquio (7) and Morocco's Brahim Diaz (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea, left, and Morocco's Achraf Hakimi argue during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Redouane Halhal (25) and Canada's Luc de Fougerolles (4) and Morocco's Noussair Mazraoui (3) battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea, right, argues with Morocco's Achraf Hakimi during the World Cup round of 16 soccer match in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Neil El Aynaoui (24) and Canada's Tajon Buchanan (17) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Neil El Aynaoui (24) controls the ball as Canada's Jonathan David (10) closes in, during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Michael Oliver, of England, show a yellow card to Morocco's Achraf Hakimi during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Achraf Hakimi (2), right, fights for the ball with Canada's Ali Ahmed (20), left, and Canada's Richie Laryea (22), center, during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Alistair Johnston (2) and Morocco's Bilal El Khannouss (23) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Alistair Johnston (2), left, passes the ball past Morocco's Bilal El Khannouss (23) during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea (22), left, reacts as Morocco's Achraf Hakimi (2) lies on the ground during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Stephen Eustaquio (7), right, and Morocco's Azzedine Ounahi (8) vie for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Redouane Halhal (25), left, kicks the ball next from the Canada's Jonathan David (10), during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari leaves the field of play after being injured during the World Cup round of 16 soccer match against Canada in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Azzedine Ounahi (8), right, and Canada's Stephen Eustaquio (7) go for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) walks off the pitch due to an injury during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari, bottom, receives medical attention during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari, left, leaves the pitch after being injured during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) lies on the pitch in pain during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco head coach Mohamed Ouahbi during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tajon Buchanan, top, jumps over Morocco's Redouane Halhal during the World Cup round of 16 soccer match in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Redouane Halhal, left, and Canada's Jonathan David, fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tani Oluwaseyi (12) attempts a shot during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Luc de Fougerolles, front, and Morocco's Noussair Mazraoui battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada team poses ahead of the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Alistair Johnston, right, and Morocco's Ayoub El Kaabi vie for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Niko Sigur (23) clears the ball in front of Morocco's Brahim Diaz (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada players huddle before the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMoroccan players huddle before the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco starting players pose for a team photo at the beginning of the World Cup round of 16 soccer match against Canada in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Priebeh zápasu Kanada - Maroko

    I. polčas:

    /aktualizujeme/

    II. polčas:

    /aktualizujeme/

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Azzedine Ounahi oslavuje so spoluhráčmi gól.
    Azzedine Ounahi oslavuje so spoluhráčmi gól.
    Prišli o hviezdu, no nezložilo ich to. Maročania po parádnych góloch opäť zabojujú o semifinále
    teraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Azzedine Ounahi oslavuje so spoluhráčmi gól.
    Azzedine Ounahi oslavuje so spoluhráčmi gól.
    Prišli o hviezdu, no nezložilo ich to. Maročania po parádnych góloch opäť zabojujú o semifinále
    teraz
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    Domov»MS vo futbale 2026»Prišli o hviezdu, no nezložilo ich to. Maročania po parádnych góloch opäť zabojujú o semifinále