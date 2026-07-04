Prišli o hviezdu, no nezložilo ich to. Maročania po parádnych góloch opäť zabojujú o semifinále

MS vo futbale 2026 - osemfinále
Kanada - Maroko 0:3 (0:0)
Góly: 50., 82. Ounahi, 90+8. Rahimi
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Marockí futbalisti si ako prví v poradí vybojovali postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta.
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V prvom osemfinálovom zápase si poradili s výberom Kanady 3:0. Oba góly strelil v druhom polčase Azzedine Ounahi.
Fotogaléria zo zápasu Kanada - Maroko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
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Priebeh zápasu Kanada - Maroko
I. polčas:
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II. polčas:
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