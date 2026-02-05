    05.02.2026 06:00
    Deň -1
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Petra Vlhová so zlatou medailou zo ZOH Peking 2022.
    Pôjde Vlhová a kto má najväčšiu šancu na medailu? Otázky a odpovede o zimnej olympiáde 2026
    Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
    Slováci môžu na bronz iba spomínať. Olympiáda bude turnaj najlepších (preview)
    Maskoti Tina a Milo.
    Namiesto chýbajúcej labky využíva chvost. So sestrou budú symbolmi ZOH 2026
    Denný programMinúta po minúte

    Olympiáda Miláno 2026: Deň -1 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)

    České hokejistky.
    České hokejistky. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|5. feb 2026 o 07:00
    ShareTweet0

    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa -1 (5.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo -1. Na programe sú už okrem zápasov v skupinovej fáze curlingového mixu aj duely ženského hokejového turnaja a takisto aj snoubordisti v kvalifikácii disciplíny Big Air.

    Zo súťažného dňa, vo štvrtok 5. februára ,vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa -1 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    7:00 Program Slovákov na dnes

    Ako prvé sa v Miláne a Cortine mali predstaviť lyžiarky Rebeka Jančová a Katarína Šrobová, no tréning zjazdu pre husté sneženie v lyžiarskom stredisku organizátori zrušili.

    „Vzhľadom na prebiehajúce sneženie a zajtrajšiu (štvrtkovú) predpoveď počasia sa prvý tréning neuskutoční,“ uviedli organizátori vo vyhlásení, z ktorého v stredu citovala agentúra AFP.

    Husté sneženie nepustí lyžiarky na trať. V zjazde sa predstavia aj dve Slovenky
    Súvisiaci článok
    Husté sneženie nepustí lyžiarky na trať. V zjazde sa predstavia aj dve Slovenky

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Po úvodnom súťažnom dni na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú zápasy v curlingovom mixe. Štartuje aj ženský hokejový turnaj, ktorý má na programe štyri duely, kde bude v akcii aj česká reprezentácia, ktorá vyzve tím USA.

    Večer od 19.30 h sa prvýkrát predstavia aj snoubordisti, ktorí absolvujú kvalifikáciu disciplíny Big Air.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
    Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
    Slováci môžu na bronz iba spomínať. Olympiáda bude turnaj najlepších (preview)
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 07:30
    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
    Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
    Slováci môžu na bronz iba spomínať. Olympiáda bude turnaj najlepších (preview)
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 07:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno a Cortina 2026»Olympiáda Miláno 2026: Deň -1 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)