Olympiáda Miláno 2026: Deň -1 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo -1. Na programe sú už okrem zápasov v skupinovej fáze curlingového mixu aj duely ženského hokejového turnaja a takisto aj snoubordisti v kvalifikácii disciplíny Big Air.
Zo súťažného dňa, vo štvrtok 5. februára ,vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa -1 na ZOH 2026 v Miláne.
Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)
7:00 Program Slovákov na dnes
Ako prvé sa v Miláne a Cortine mali predstaviť lyžiarky Rebeka Jančová a Katarína Šrobová, no tréning zjazdu pre husté sneženie v lyžiarskom stredisku organizátori zrušili.
„Vzhľadom na prebiehajúce sneženie a zajtrajšiu (štvrtkovú) predpoveď počasia sa prvý tréning neuskutoční,“ uviedli organizátori vo vyhlásení, z ktorého v stredu citovala agentúra AFP.
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Po úvodnom súťažnom dni na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú zápasy v curlingovom mixe. Štartuje aj ženský hokejový turnaj, ktorý má na programe štyri duely, kde bude v akcii aj česká reprezentácia, ktorá vyzve tím USA.
Večer od 19.30 h sa prvýkrát predstavia aj snoubordisti, ktorí absolvujú kvalifikáciu disciplíny Big Air.
