Cesta do Talianska trvala neuveriteľných 16 hodín. Fialková v kolóne natrafila na Vlhovú

Časť slovenskej výpravy na zimné olympijské hry v Taliansku cestovala vyše 16 hodín. Ide o Ivonu Zvaríkovú (rod. Fialkovú), ktorá však súťažiť nebude, keďže už ukončila športovú kariéru. Bude však pôsobiť ako poradkyňa či opora nielen pre svoju sestru Paulínu, ale aj pre ostatných biatlonistov.
Nečakané stretnutie
Cestu z Brezna do Weissenbachu zaznamenala na sociálnej sieti. Zažila dlhé kolóny, chladné počasie, ale aj únavu, keď na ubytovanie dorazila až po polnoci miestneho času. Okrem toho sa stihla nečakane stretnúť aj so zlatou olympijskou medailistkou.
Fialková zdieľala video dlhej kolóny na ceste do Anterselvy, ktorú sprevádzalo husté sneženie. Vyzeralo to ako z rozprávky, no pri takejto dlhej ceste človek len vníma krásu okolitej prírody.
Následne ukázala fotografiu s Petrou Vlhovou, ktorá bola v rovnakom čase na rovnakom mieste. "Nekonečná cesta pokračuje. V kolóne aj s Peťou. Svet je malý," napísala mladšia z dvojice sestier Fialkových.
Nebyť problémov na trase presunu zo Slovenska do dejiska zimných olympijských hier, tak by to celé trvalo približne desať hodín, no predĺžilo sa to o ďalších šesť.
"Neuveriteľné. Dorazili sme do hotela o pol jednej ráno. Ty kokso, z Brezna do Weissenbachu trvala cesta 16 a pol hodiny. To je asi nový rekord," povedala Fialková vo videu v hotelovej izbe. Weissenbach je približne hodinu cesty vzdialený od Anterselvy, kde sa budú konať olympijské súťaže v biatlone.
Vlhová sa od zranenia v januári 2024 nepredstavila na žiadnych pretekoch a zatiaľ nepotvrdila ani to, či absolvuje olympijský slalom 18. februára. Práve v tejto disciplíne obhajuje zlato z Pekingu 2022.
Liečila sa neštandardne dlho, vraví lekár
Niekdajší reprezentačný lekár a chirurg Ernest Caban priznal, že dĺžka rekonvalescencie u Vlhovej je príliš dlhá a neštandardná. "Krížny väz je zahojený za šesť týždňov, po ďalších šiestich sa ide do čiastočnej záťaže a po ďalších štyroch už do úplnej. Niekde som čítal, že aj Vlhovci neskôr sami priznali, že prehliadli pri prvej operácii poškodenie chrupavky," priblížil pre portál sportweb.pravda.sk.
"Poznáme Petrinu buldodžiu povahu. Nie je ako Mikaela Shiffrinová či Lindsey Vonnová, že prídu po úraze a sú spokojné s 28. miestom. Petra je vlčiak. A ak nebude na bedni, tak bude nespokojná. To je naša nátura," ozrejmil uznávaný lekár.
Porovnal zranenia 41-ročnej Američanky a Federicy Brignoneovej. To Vonnovej nebolo horšie ako u Liptáčky, avšak Taliankine áno. Štart 30-ročnej Slovenky na ZOH vidí 50 na 50.
"Ak aj pôjde, nerátajme, že bude v prvej desiatke. Klobúk dole pred ňou, ak to zvládne bez ťažkostí, ale aj verejnosť si musí uvedomiť, že dvojročný výpadok zanechá aj na takej špičkovej pretekárke následky," priznal Caban.
"Keď si Petra pojazdí, tak sa môže vrátiť do Svetového pohára aj na vrchol. V našej gubernii by v pondelok skončila a v stredu by na ňu každý zabudol. Takýto koniec by nebol pekný. Držím jej palce a verím, že sa to neudeje a ešte v kariére dosiahne úspech," doplnil na margo toho, že pred troma rokmi jej otec Igor Vlha povedal, že by jeho dcéra mohla ukončiť kariéru po aktuálnych zimných olympijských hrách.
