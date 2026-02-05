    05.02.2026 06:00
    Deň -1
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Petra Vlhová so zlatou medailou zo ZOH Peking 2022.
    Pôjde Vlhová a kto má najväčšiu šancu na medailu? Otázky a odpovede o zimnej olympiáde 2026
    Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
    Slováci môžu na bronz iba spomínať. Olympiáda bude turnaj najlepších (preview)
    Maskoti Tina a Milo.
    Namiesto chýbajúcej labky využíva chvost. So sestrou budú symbolmi ZOH 2026
    Denný programMinúta po minúteSúvisiace

    Cesta do Talianska trvala neuveriteľných 16 hodín. Fialková v kolóne natrafila na Vlhovú

    Petra Vlhová a Ivona Fialková.
    Petra Vlhová a Ivona Fialková. (Autor: Sportnet/TASR)
    SITA|5. feb 2026 o 17:19
    ShareTweet0

    Niekdajší reprezentačný lekár a chirurg Ernest Caban priznal, že dĺžka rekonvalescencie u Vlhovej je príliš dlhá a neštandardná.

    Časť slovenskej výpravy na zimné olympijské hry v Taliansku cestovala vyše 16 hodín. Ide o Ivonu Zvaríkovú (rod. Fialkovú), ktorá však súťažiť nebude, keďže už ukončila športovú kariéru. Bude však pôsobiť ako poradkyňa či opora nielen pre svoju sestru Paulínu, ale aj pre ostatných biatlonistov.

    Nečakané stretnutie

    Cestu z Brezna do Weissenbachu zaznamenala na sociálnej sieti. Zažila dlhé kolóny, chladné počasie, ale aj únavu, keď na ubytovanie dorazila až po polnoci miestneho času. Okrem toho sa stihla nečakane stretnúť aj so zlatou olympijskou medailistkou.

    Fialková zdieľala video dlhej kolóny na ceste do Anterselvy, ktorú sprevádzalo husté sneženie. Vyzeralo to ako z rozprávky, no pri takejto dlhej ceste človek len vníma krásu okolitej prírody.

    Následne ukázala fotografiu s Petrou Vlhovou, ktorá bola v rovnakom čase na rovnakom mieste. "Nekonečná cesta pokračuje. V kolóne aj s Peťou. Svet je malý," napísala mladšia z dvojice sestier Fialkových.

    Stretnutie Ivony Fialkovej a Petry Vlhovej na ceste do Talianska.
    Stretnutie Ivony Fialkovej a Petry Vlhovej na ceste do Talianska. (Autor: Instagram/Ivona Fialkova)

    Nebyť problémov na trase presunu zo Slovenska do dejiska zimných olympijských hier, tak by to celé trvalo približne desať hodín, no predĺžilo sa to o ďalších šesť.

    "Neuveriteľné. Dorazili sme do hotela o pol jednej ráno. Ty kokso, z Brezna do Weissenbachu trvala cesta 16 a pol hodiny. To je asi nový rekord," povedala Fialková vo videu v hotelovej izbe. Weissenbach je približne hodinu cesty vzdialený od Anterselvy, kde sa budú konať olympijské súťaže v biatlone.

    Vlhová sa od zranenia v januári 2024 nepredstavila na žiadnych pretekoch a zatiaľ nepotvrdila ani to, či absolvuje olympijský slalom 18. februára. Práve v tejto disciplíne obhajuje zlato z Pekingu 2022.

    Liečila sa neštandardne dlho, vraví lekár

    Niekdajší reprezentačný lekár a chirurg Ernest Caban priznal, že dĺžka rekonvalescencie u Vlhovej je príliš dlhá a neštandardná. "Krížny väz je zahojený za šesť týždňov, po ďalších šiestich sa ide do čiastočnej záťaže a po ďalších štyroch už do úplnej. Niekde som čítal, že aj Vlhovci neskôr sami priznali, že prehliadli pri prvej operácii poškodenie chrupavky," priblížil pre portál sportweb.pravda.sk.

    "Poznáme Petrinu buldodžiu povahu. Nie je ako Mikaela Shiffrinová či Lindsey Vonnová, že prídu po úraze a sú spokojné s 28. miestom. Petra je vlčiak. A ak nebude na bedni, tak bude nespokojná. To je naša nátura," ozrejmil uznávaný lekár.

    Porovnal zranenia 41-ročnej Američanky a Federicy Brignoneovej. To Vonnovej nebolo horšie ako u Liptáčky, avšak Taliankine áno. Štart 30-ročnej Slovenky na ZOH vidí 50 na 50.

    "Ak aj pôjde, nerátajme, že bude v prvej desiatke. Klobúk dole pred ňou, ak to zvládne bez ťažkostí, ale aj verejnosť si musí uvedomiť, že dvojročný výpadok zanechá aj na takej špičkovej pretekárke následky," priznal Caban.

    "Keď si Petra pojazdí, tak sa môže vrátiť do Svetového pohára aj na vrchol. V našej gubernii by v pondelok skončila a v stredu by na ňu každý zabudol. Takýto koniec by nebol pekný. Držím jej palce a verím, že sa to neudeje a ešte v kariére dosiahne úspech," doplnil na margo toho, že pred troma rokmi jej otec Igor Vlha povedal, že by jeho dcéra mohla ukončiť kariéru po aktuálnych zimných olympijských hrách.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Yannick Schwaller počas curlingovej súťaže na ZOH 2026.
    Yannick Schwaller počas curlingovej súťaže na ZOH 2026.
    Domáci curleri dokázali zdolať ázijskú krajinu. Skvelý vstup do súťaže zaznamenali Američania
    dnes 17:41
    Petra Vlhová a Ivona Fialková.
    dnes 17:19
    Cesta do Talianska trvala neuveriteľných 16 hodín. Fialková v kolóne natrafila na VlhovúNiekdajší reprezentačný lekár a chirurg Ernest Caban priznal, že dĺžka rekonvalescencie u Vlhovej je príliš dlhá a neštandardná.
    dnes 17:19
    Yannick Schwaller počas curlingovej súťaže na ZOH 2026.
    dnes 17:41
    Domáci curleri dokázali zdolať ázijskú krajinu. Skvelý vstup do súťaže zaznamenali AmeričaniaCurleri odštartovali olympijské súťaže ešte v stredu.
    dnes 17:41
    Medaily na ZOH a PH 2026 v Taliansku.
    dnes 14:22
    Vzácnejšie ešte neboli. Medaily na ZOH 2026 budú najdrahšie v históriiZlatá olympijská medaila má hodnotu približne 2300 dolárov.
    dnes 14:22
    Daniel Hemetsberger
    dnes 13:38
    Stelvio znovu straší zjazdárov. Rakúšanovi pri páde spadla prilba a krvácal mu nosDruhý tréning opanovali domáci Taliani.
    dnes 13:38
    Dom amerických športovcov v olympijskej dedine
    dnes 11:53
    Napätie okolo ICE si vyžiadalo zmenu. Americký dom museli premenovaťPôvodne sa volal Ice House.
    dnes 11:53
    Mark McMorris sa zranil počas tréningu v Livigne.
    dnes 10:15
    Vážne zranenie bronzového medailistu. Záchranári ho museli odviezť na saniachKanadský snowboardista sa zranil počas tréningu v Livigne.
    dnes 10:15
    Adam Kocian.
    Matej Hankdnes 08:00|3
    Buďte odvážni, riskujte, olympiáda sa nemá len užiť, odkazuje športovcom mentálny trénerMentálny tréner a psychológ zameraný na vysoký výkon hovoril o tom, ako by sa športovci mali mentálne pripraviť na vrchol kariéry.
    Matej Hank|dnes 08:00|3
    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Yannick Schwaller počas curlingovej súťaže na ZOH 2026.
    Yannick Schwaller počas curlingovej súťaže na ZOH 2026.
    Domáci curleri dokázali zdolať ázijskú krajinu. Skvelý vstup do súťaže zaznamenali Američania
    dnes 17:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno a Cortina 2026»Cesta do Talianska trvala neuveriteľných 16 hodín. Fialková v kolóne natrafila na Vlhovú