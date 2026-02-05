Domáci curleri dokázali zdolať ázijskú krajinu. Skvelý vstup do súťaže zaznamenali Američania

Talianski obhajcovia olympijského zlata v curlingu v miešaných dvojiciach vstúpili na domácich ZOH do turnaja výhrou 8:4 nad Kórejskou republikou.
Úspešne si počínali aj Američania, ktorí zvíťazili v oboch svojich štvrtkových zápasoch. Najprv zdolali Nórov 8:6 a následne si na Olympijskom štadióne v Cortine poradili aj so Švajčiarmi 7:4.
Curleri odštartovali olympijské súťaže ešte v stredu, dva dni pred oficiálnym otvorením ZOH 2026.
Na turnaji miešaných tímov štartuje dokopy desať družstiev, ktoré sa v základnej fáze stretnú každý s každým. Do vyraďovacej časti postúpia prvé štyri tímy tabuľky.
Curling na ZOH 2026 - miešané dvojice