Petra Vlhová so zlatou medailou zo ZOH Peking 2022.
Pôjde Vlhová a kto má najväčšiu šancu na medailu? Otázky a odpovede o zimnej olympiáde 2026
Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
Slováci môžu na bronz iba spomínať. Olympiáda bude turnaj najlepších (preview)
Maskoti Tina a Milo.
Namiesto chýbajúcej labky využíva chvost. So sestrou budú symbolmi ZOH 2026
Domáci curleri dokázali zdolať ázijskú krajinu. Skvelý vstup do súťaže zaznamenali Američania

TASR|5. feb 2026 o 17:41
Curleri odštartovali olympijské súťaže ešte v stredu.

Talianski obhajcovia olympijského zlata v curlingu v miešaných dvojiciach vstúpili na domácich ZOH do turnaja výhrou 8:4 nad Kórejskou republikou.

Úspešne si počínali aj Američania, ktorí zvíťazili v oboch svojich štvrtkových zápasoch. Najprv zdolali Nórov 8:6 a následne si na Olympijskom štadióne v Cortine poradili aj so Švajčiarmi 7:4.

Curleri odštartovali olympijské súťaže ešte v stredu, dva dni pred oficiálnym otvorením ZOH 2026.

Na turnaji miešaných tímov štartuje dokopy desať družstiev, ktoré sa v základnej fáze stretnú každý s každým. Do vyraďovacej časti postúpia prvé štyri tímy tabuľky.

Curling na ZOH 2026 - miešané dvojice

Taliansko - Kórejská republika 8:4

Veľká Británia - Estónsko 10:5

Česko - Švédsko 4:7

Nórsko - USA 6:8

USA - Švajčiarsko 7:4

Nórsko - Kanada 3:6

    Petra Vlhová a Ivona Fialková.
    dnes 17:19
    Cesta do Talianska trvala neuveriteľných 16 hodín. Fialková v kolóne natrafila na VlhovúNiekdajší reprezentačný lekár a chirurg Ernest Caban priznal, že dĺžka rekonvalescencie u Vlhovej je príliš dlhá a neštandardná.
    dnes 17:19
    Medaily na ZOH a PH 2026 v Taliansku.
    dnes 14:22
    Vzácnejšie ešte neboli. Medaily na ZOH 2026 budú najdrahšie v históriiZlatá olympijská medaila má hodnotu približne 2300 dolárov.
    dnes 14:22
    Daniel Hemetsberger
    dnes 13:38
    Stelvio znovu straší zjazdárov. Rakúšanovi pri páde spadla prilba a krvácal mu nosDruhý tréning opanovali domáci Taliani.
    dnes 13:38
    Dom amerických športovcov v olympijskej dedine
    dnes 11:53
    Napätie okolo ICE si vyžiadalo zmenu. Americký dom museli premenovaťPôvodne sa volal Ice House.
    dnes 11:53
    Mark McMorris sa zranil počas tréningu v Livigne.
    dnes 10:15
    Vážne zranenie bronzového medailistu. Záchranári ho museli odviezť na saniachKanadský snowboardista sa zranil počas tréningu v Livigne.
    dnes 10:15
    Adam Kocian.
    Matej Hankdnes 08:00|3
    Buďte odvážni, riskujte, olympiáda sa nemá len užiť, odkazuje športovcom mentálny trénerMentálny tréner a psychológ zameraný na vysoký výkon hovoril o tom, ako by sa športovci mali mentálne pripraviť na vrchol kariéry.
    Matej Hank|dnes 08:00|3
