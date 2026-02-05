Namiesto chýbajúcej labky využíva chvost. So sestrou budú symbolmi ZOH 2026

Sú hravé a roztomilé a také rýchle a neposedné, že na prvý pohľad si ani nevšimnete, že jednej z nich chýba jedna labka.
Maskotmi zimných olympijských a paralympijských hier sú dve lasice hranostaje.
Volajú sa Tina a Milo, čo odkazuje na mená dejísk hier: Miláno a Cortinu.
Predstavujú taliansky životný štýl
Ide o brata a sestru, Tina s bielou srsťou je maskot olympiády, kým Milo s hnedou srsťou je maskot paralympiády. Milo nemá jednu labku, ale tento hendikep dokonale kompenzuje použitím chvosta.
Milo a Tina sú predstaviteľmi vibrujúceho a dynamického talianskeho životného štýlu. Milujú športy a aktivity na vzduchu a chcú si užiť každý moment.
Podľa ich profilu na oficiálnej stránke olympiády Tina je vášnivou milovníčkou hudby a umenia a verí v silu krásy. Jej domovom je príroda, a hoci teraz žije v meste, robí všetko, čo je v jej silách, aby chránila prírodu. Jej mottom je: „Snívaj vo veľkom!“
Milo sa narodil bez jednej labky, no vďaka svojej kreativite a silnej vôli dokázal z tejto inakosti spraviť svoju silnú stránku. Naučil sa totiž používať svoj chvost namiesto chýbajúcej zadnej labky. Vystihuje ho heslo: „Prekážky sú odrazové mostíky.“
K maskotom hier patrí aj šestica zvedavých snežienok, ktoré sú za každú zábavu, hoci sa niekedy práve preto dostanú aj do háklivých situácií.
Tina a Milo zvíťazili vo verejnej ankete, do ktorej bolo prihlásených viac ako 1600 návrhov maskotov. Všetky vytvorili žiaci talianskych základných a stredných škôl.
Víťazný návrh, ktorý získal 53 percent hlasov, pochádza od študentov základnej školy Istituto Comprensivo Taverna v regióne Kalábria.
Trať v tvare maskota
Prvým neoficiálnym maskotom olympijských hier bola postavička lyžiara „Schuss“ na ZOH 1968 v Grenoble.
Prvým oficiálnym maskotom olympiády bol až o štyri roky neskôr jazvečík Waldi na hrách v Mníchove. Trať olympijského maratónu vtedy kopírovala obrysy kresleného maskota.
Od roku 1976 každá zimná aj letná olympiáda mala oficiálneho maskota. Pred dvoma rokmi v Paríži boli maskotom frýgické čiapky, kým pred štyrmi rokmi v Pekingu ním bola panda menom Bing Dwen Dwen.
