Vzácnejšie ešte neboli. Medaily na ZOH 2026 budú najdrahšie v histórii

Športovci na stupňoch víťazov na Zimných olympijských hrách v Taliansku tento mesiac dostanú najdrahšie medaily v histórii hier. Dôvodom je prudký rast cien drahých kovov, informoval portál CNN.
Viac než 700 zlatých, strieborných a bronzových medailí bude odovzdaných najlepším svetovým športovcom na hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Z hľadiska čistej peňažnej hodnoty majú tieto medaily vyššiu cenu než kedykoľvek predtým. Od olympijských hier v Paríži v júli 2024 vzrástli spotové ceny zlata a striebra približne o 107 %, respektíve o 200 %, vyplýva z údajov spoločnosti FactSet.
Tieto výrazné nárasty znamenajú, že len na základe cien kovov má dnes zlatá olympijská medaila hodnotu približne 2300 dolárov, čo je viac než dvojnásobok jej hodnoty počas parížskych hier.
Strieborná medaila za druhé miesto má hodnotu takmer 1400 dolárov, teda trojnásobok hodnoty spred dvoch rokov.
Víťazi dostanú medaily vyrobené z recyklovaného kovu, ktoré razí Talianska štátna mincovňa a polygrafický inštitút.
Zo zlatej medaily tvorí čisté zlato len šesť gramov z celkovej hmotnosti 506 gramov. Zvyšok je zo striebra. Bronzové medaily sú vyrobené z medi a pri hmotnosti 420 gramov majú hodnotu len približne 5,60 dolára za kus, uvádzajú organizátori podujatia.
Ako zberateľské predmety však môžu olympijské medaily dosiahnuť výrazne vyššiu cenu, než je ich samotná kovová hodnota, uviedol Dominic Chorney, vedúci oddelenia antických mincí v londýnskom aukčnom dome Baldwin’s.
„Predpokladám, že zlaté a strieborné medaily na ďalších letných olympijských hrách v roku 2028 budú ešte drahšie než tie na tohtoročných zimných hrách,“ dodal Chorney podľa portálu CNN.
