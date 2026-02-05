    05.02.2026 06:00
    Deň -1
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Petra Vlhová so zlatou medailou zo ZOH Peking 2022.
    Pôjde Vlhová a kto má najväčšiu šancu na medailu? Otázky a odpovede o zimnej olympiáde 2026
    Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
    Slováci môžu na bronz iba spomínať. Olympiáda bude turnaj najlepších (preview)
    Maskoti Tina a Milo.
    Namiesto chýbajúcej labky využíva chvost. So sestrou budú symbolmi ZOH 2026
    Denný programMinúta po minúteSúvisiace

    Vzácnejšie ešte neboli. Medaily na ZOH 2026 budú najdrahšie v histórii

    Medaily na ZOH a PH 2026 v Taliansku.
    Fotogaléria (7)
    Medaily na ZOH a PH 2026 v Taliansku. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. feb 2026 o 14:22
    ShareTweet0

    Zlatá olympijská medaila má hodnotu približne 2300 dolárov.

    Športovci na stupňoch víťazov na Zimných olympijských hrách v Taliansku tento mesiac dostanú najdrahšie medaily v histórii hier. Dôvodom je prudký rast cien drahých kovov, informoval portál CNN.

    Viac než 700 zlatých, strieborných a bronzových medailí bude odovzdaných najlepším svetovým športovcom na hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Z hľadiska čistej peňažnej hodnoty majú tieto medaily vyššiu cenu než kedykoľvek predtým. Od olympijských hier v Paríži v júli 2024 vzrástli spotové ceny zlata a striebra približne o 107 %, respektíve o 200 %, vyplýva z údajov spoločnosti FactSet.

    Tieto výrazné nárasty znamenajú, že len na základe cien kovov má dnes zlatá olympijská medaila hodnotu približne 2300 dolárov, čo je viac než dvojnásobok jej hodnoty počas parížskych hier.

    Strieborná medaila za druhé miesto má hodnotu takmer 1400 dolárov, teda trojnásobok hodnoty spred dvoch rokov.

    Fotogaléria: Medaily na ZOH a ZPH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo
    Medaily na ZOH a PH 2026 v Taliansku.
    Medaily na ZOH a PH 2026 v Taliansku.
    Medaily na ZOH a PH 2026 v Taliansku.
    Medaily na ZOH a PH 2026 v Taliansku.
    7 fotografií
    Medaily na ZOH a PH 2026 v Taliansku. Medaily na ZOH a PH 2026 v Taliansku. Medaily na ZOH a PH 2026 v Taliansku.

    Víťazi dostanú medaily vyrobené z recyklovaného kovu, ktoré razí Talianska štátna mincovňa a polygrafický inštitút.

    Zo zlatej medaily tvorí čisté zlato len šesť gramov z celkovej hmotnosti 506 gramov. Zvyšok je zo striebra. Bronzové medaily sú vyrobené z medi a pri hmotnosti 420 gramov majú hodnotu len približne 5,60 dolára za kus, uvádzajú organizátori podujatia.

    Ako zberateľské predmety však môžu olympijské medaily dosiahnuť výrazne vyššiu cenu, než je ich samotná kovová hodnota, uviedol Dominic Chorney, vedúci oddelenia antických mincí v londýnskom aukčnom dome Baldwin’s.

    „Predpokladám, že zlaté a strieborné medaily na ďalších letných olympijských hrách v roku 2028 budú ešte drahšie než tie na tohtoročných zimných hrách,“ dodal Chorney podľa portálu CNN.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Ondrej Rusnák a Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS.
    Ondrej Rusnák a Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS.
    Trenčianske zúfalstvo, Ľuptákov prúser + koho v Miláne na prvú presilovku? (Hokejový BOSS)
    dnes 15:25
    Medaily na ZOH a PH 2026 v Taliansku.
    dnes 14:22
    Vzácnejšie ešte neboli. Medaily na ZOH 2026 budú najdrahšie v históriiZlatá olympijská medaila má hodnotu približne 2300 dolárov.
    dnes 14:22
    Daniel Hemetsberger
    dnes 13:38
    Stelvio znovu straší zjazdárov. Rakúšanovi pri páde spadla prilba a krvácal mu nosDruhý tréning opanovali domáci Taliani.
    dnes 13:38
    Dom amerických športovcov v olympijskej dedine
    dnes 11:53
    Napätie okolo ICE si vyžiadalo zmenu. Americký dom museli premenovaťPôvodne sa volal Ice House.
    dnes 11:53
    Mark McMorris sa zranil počas tréningu v Livigne.
    dnes 10:15
    Vážne zranenie bronzového medailistu. Záchranári ho museli odviezť na saniachKanadský snowboardista sa zranil počas tréningu v Livigne.
    dnes 10:15
    Adam Kocian.
    Matej Hankdnes 08:00|3
    Buďte odvážni, riskujte, olympiáda sa nemá len užiť, odkazuje športovcom mentálny trénerMentálny tréner a psychológ zameraný na vysoký výkon hovoril o tom, ako by sa športovci mali mentálne pripraviť na vrchol kariéry.
    Matej Hank|dnes 08:00|3
    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    Ondrej Rusnák a Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS.
    Ondrej Rusnák a Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS.
    Trenčianske zúfalstvo, Ľuptákov prúser + koho v Miláne na prvú presilovku? (Hokejový BOSS)
    dnes 15:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno a Cortina 2026»Vzácnejšie ešte neboli. Medaily na ZOH 2026 budú najdrahšie v histórii