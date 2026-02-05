Škandál na olympiáde. Na ruskú vlajku v hľadisku upozornila česká brankárka

Stretnutie českých hokejistiek proti USA na olympijských hrách v Miláne poznamenala nepríjemnosť s vyvesenou ruskou vlajkou popri striedačke.
V priebehu duelu ju tam umiestnil zrejme jeden z fanúšikov, vedenie reprezentácie ale okamžite kontaktovalo zástupcov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktorí ju rýchlo odstránili.
"Ruské vlajky si všimla naša tretia brankárka (Julie Pejšová), ktorá sedela oproti našej striedačke a hneď mi písala. Volali sme na IIHF a nechali sme ju odstrániť. Zareagovali rýchlo. Áno, nerobilo nám to dobre, "povedala generálna manažérka národného tímu Tereza Sadilová a priznala, že ju vlajka prekvapila.
"Človek by niečo podobné nečakal, ale čo sa dá robiť. Ľudia sú ľudia," pokrčila Sadilová plecami a ocenila rýchlu reakciu medzinárodnej federácie.
Rusko na vrcholných turnajoch IIHF od začiatku vojny na Ukrajine neštartuje a federácia si stráži, aby ani jedna z krajín nebola na podujatiach propagovaná.
V Miláne vlajku dala dole osobne manažérka turnaja. Muž, ktorý ju zrejme na tribúnu umiestnil, jej ale následne vlajku vytrhol a odniesol si ju na svoje miesto.
Stretnutie USA - Česko sa hralo v špeciálnom režime aj preto, že v priebehu prvej tretiny do arény prišiel americký viceprezident J. D. Vance s delegáciou a početnou ochrankou.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara