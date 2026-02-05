    05.02.2026 06:00
    Petra Vlhová so zlatou medailou zo ZOH Peking 2022.
    Pôjde Vlhová a kto má najväčšiu šancu na medailu? Otázky a odpovede o zimnej olympiáde 2026
    Američanka sa radujú, v pozadí je ruská vlajka.
    Škandál na olympiáde. Na ruskú vlajku v hľadisku upozornila česká brankárka
    Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
    Slováci môžu na bronz iba spomínať. Olympiáda bude turnaj najlepších (preview)
    ČTK|5. feb 2026 o 21:14
    V priebehu duelu ju tam umiestnil zrejme jeden z fanúšikov.

    Stretnutie českých hokejistiek proti USA na olympijských hrách v Miláne poznamenala nepríjemnosť s vyvesenou ruskou vlajkou popri striedačke.

    V priebehu duelu ju tam umiestnil zrejme jeden z fanúšikov, vedenie reprezentácie ale okamžite kontaktovalo zástupcov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktorí ju rýchlo odstránili.

    "Ruské vlajky si všimla naša tretia brankárka (Julie Pejšová), ktorá sedela oproti našej striedačke a hneď mi písala. Volali sme na IIHF a nechali sme ju odstrániť. Zareagovali rýchlo. Áno, nerobilo nám to dobre, "povedala generálna manažérka národného tímu Tereza Sadilová a priznala, že ju vlajka prekvapila.

    "Človek by niečo podobné nečakal, ale čo sa dá robiť. Ľudia sú ľudia," pokrčila Sadilová plecami a ocenila rýchlu reakciu medzinárodnej federácie.

    Rusko na vrcholných turnajoch IIHF od začiatku vojny na Ukrajine neštartuje a federácia si stráži, aby ani jedna z krajín nebola na podujatiach propagovaná.

    V Miláne vlajku dala dole osobne manažérka turnaja. Muž, ktorý ju zrejme na tribúnu umiestnil, jej ale následne vlajku vytrhol a odniesol si ju na svoje miesto.

    Stretnutie USA - Česko sa hralo v špeciálnom režime aj preto, že v priebehu prvej tretiny do arény prišiel americký viceprezident J. D. Vance s delegáciou a početnou ochrankou.

