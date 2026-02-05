    05.02.2026 06:00
    Petra Vlhová so zlatou medailou zo ZOH Peking 2022.
    Pôjde Vlhová a kto má najväčšiu šancu na medailu? Otázky a odpovede o zimnej olympiáde 2026
    Američanka sa radujú, v pozadí je ruská vlajka.
    Škandál na olympiáde. Na ruskú vlajku v hľadisku upozornila česká brankárka
    Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
    Slováci môžu na bronz iba spomínať. Olympiáda bude turnaj najlepších (preview)
    Ružička priletel do Milána po komplikovanej ceste. Som nažhavený, hovoril po príchode

    Adam Ružička v drese HC Spartak Moskva.
    Adam Ružička v drese HC Spartak Moskva. (Autor: Instagram/spartak_hc)
    Sportnet|5. feb 2026 o 19:20
    Adam Ružička musel čakať aj na prechod talianskeho prezidenta.

    Slovenský hokejový útočník Adam Ružička už pricestoval do miesta dejiska zimnej olympiády 2026.

    Ešte včera odohral zápas jeho Spartaku Moskva na ľade Lokomotivu Jaroslavľ v KHL. Hneď po stretnutí letel cez Belehrad do Milána.

    "Bola to náročná noc, ale veľmi sa teším, že som tu. Konečne to tu môžem vidieť, teším sa na ďalšie dni," hovoril center po príchode pre Hockey Slovakia.

    Cesta bola náročná a na viacerých administratívnych miestach sa výrazne zdržal. Ešte aj na ceste do olympijskej dediny muselo jeho auto zastať, aby uvoľnilo prejazd pre talianskeho prezidenta, ktorý si išiel obhliadnuť dedinu.

    Ružička si tak dnes už len oddýchne. Na izbe bude s Liborom Hudáčkom.

    "Musím si vybaliť veci a podobne. Chcem si trochu oddýchnuť a potom na to vletieť," hovoril center, ktorý bude v slovenskom mužstve patriť medzi najdôležitejších útočníkov.

    Ružička má produktívnu sezónu. V 48 stretnutiach zaznamenal 40 bodov.

    "Emócii je veľa, ale veľmi sa teším a som nažhavený. Už nech to začne," opisoval svoje pocity pred olympijským turnajom.

    "Najviac sa sústredím na zápasy a na hokej. Samozrejme, pozriem si aj tie veci okolo, ale sústredím sa na hokej."

    Slováci budú v najbližších dňoch v Miláne trénovať a prvý zápas odohrajú v stredu 11. februára proti Fínsku.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

