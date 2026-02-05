Ružička priletel do Milána po komplikovanej ceste. Som nažhavený, hovoril po príchode

Slovenský hokejový útočník Adam Ružička už pricestoval do miesta dejiska zimnej olympiády 2026.
Ešte včera odohral zápas jeho Spartaku Moskva na ľade Lokomotivu Jaroslavľ v KHL. Hneď po stretnutí letel cez Belehrad do Milána.
"Bola to náročná noc, ale veľmi sa teším, že som tu. Konečne to tu môžem vidieť, teším sa na ďalšie dni," hovoril center po príchode pre Hockey Slovakia.
Cesta bola náročná a na viacerých administratívnych miestach sa výrazne zdržal. Ešte aj na ceste do olympijskej dediny muselo jeho auto zastať, aby uvoľnilo prejazd pre talianskeho prezidenta, ktorý si išiel obhliadnuť dedinu.
Ružička si tak dnes už len oddýchne. Na izbe bude s Liborom Hudáčkom.
"Musím si vybaliť veci a podobne. Chcem si trochu oddýchnuť a potom na to vletieť," hovoril center, ktorý bude v slovenskom mužstve patriť medzi najdôležitejších útočníkov.
Ružička má produktívnu sezónu. V 48 stretnutiach zaznamenal 40 bodov.
"Emócii je veľa, ale veľmi sa teším a som nažhavený. Už nech to začne," opisoval svoje pocity pred olympijským turnajom.
"Najviac sa sústredím na zápasy a na hokej. Samozrejme, pozriem si aj tie veci okolo, ale sústredím sa na hokej."
Slováci budú v najbližších dňoch v Miláne trénovať a prvý zápas odohrajú v stredu 11. februára proti Fínsku.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
