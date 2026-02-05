    05.02.2026 06:00
    Deň -1
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Petra Vlhová so zlatou medailou zo ZOH Peking 2022.
    Pôjde Vlhová a kto má najväčšiu šancu na medailu? Otázky a odpovede o zimnej olympiáde 2026
    Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
    Slováci môžu na bronz iba spomínať. Olympiáda bude turnaj najlepších (preview)
    Maskoti Tina a Milo.
    Namiesto chýbajúcej labky využíva chvost. So sestrou budú symbolmi ZOH 2026
    Denný programMinúta po minúteSúvisiace

    České hokejistky na úvod dostali debakel od Američaniek. Radujú sa domáce Talianky

    Spojené Štáty oslavujú gól v sieti Česka.
    Spojené Štáty oslavujú gól v sieti Česka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. feb 2026 o 19:09
    ShareTweet0

    Švédsko zdolalo Nemecko.

    Olympijský turnaj hokejistiek sa začal vo štvrtok, deň pred otváracím ceremoniálom, zápasom medzi Švédskom a Nemeckom. Severanky vyhrali 4:1, dvoma gólmi sa pod to podpísala Lina Ljungblomová.

    V druhom stretnutí B-skupiny domáce Talianky zvíťazili rovnakým výsledkom nad Francúzkami.

    Kristin Della Rovereová prispela k historicky prvému olympijskému triumfu talianskych hokejistiek gólom a asistenciou. Bol to prvý olympijský hokejový duel, ktorý sa uskutočnil v novej milánskej aréne Santagiulia.

    V úvodnom dueli A-skupiny Češky prehrali v Rho Aréne s obhajkyňami striebra Američankami 1:5. Dvoma gólmi sa na víťazstve USA podieľala Hayley Scamurrová. Zápas Fínsko - Kanada odložili pre vírus v družstve „Suomi“ na štvrtok 12. februára (14.30 h).

    Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.

    Hokej na ZOH 2026 - základné skupiny

    A-skupina:

    USA - Česko 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

    B-skupina:

    Švédsko - Nemecko 4:1 (1:1, 2:0, 1:1)

    Taliansko - Francúzsko 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Spojené Štáty oslavujú gól v sieti Česka.
    Spojené Štáty oslavujú gól v sieti Česka.
    České hokejistky na úvod dostali debakel od Američaniek. Radujú sa domáce Talianky
    dnes 19:09
    Spojené Štáty oslavujú gól v sieti Česka.
    dnes 19:09
    České hokejistky na úvod dostali debakel od Američaniek. Radujú sa domáce TaliankyŠvédsko zdolalo Nemecko.
    dnes 19:09
    Petra Vlhová a Ivona Fialková.
    dnes 17:19
    Cesta do Talianska trvala neuveriteľných 16 hodín. Fialková v kolóne natrafila na VlhovúNiekdajší reprezentačný lekár a chirurg Ernest Caban priznal, že dĺžka rekonvalescencie u Vlhovej je príliš dlhá a neštandardná.
    dnes 17:19
    Yannick Schwaller počas curlingovej súťaže na ZOH 2026.
    dnes 17:41
    Domáci curleri dokázali zdolať ázijskú krajinu. Skvelý vstup do súťaže zaznamenali AmeričaniaCurleri odštartovali olympijské súťaže ešte v stredu.
    dnes 17:41
    Medaily na ZOH a PH 2026 v Taliansku.
    dnes 14:22
    Vzácnejšie ešte neboli. Medaily na ZOH 2026 budú najdrahšie v históriiZlatá olympijská medaila má hodnotu približne 2300 dolárov.
    dnes 14:22
    Daniel Hemetsberger
    dnes 13:38
    Stelvio znovu straší zjazdárov. Rakúšanovi pri páde spadla prilba a krvácal mu nosDruhý tréning opanovali domáci Taliani.
    dnes 13:38
    Dom amerických športovcov v olympijskej dedine
    dnes 11:53
    Napätie okolo ICE si vyžiadalo zmenu. Americký dom museli premenovaťPôvodne sa volal Ice House.
    dnes 11:53
    Mark McMorris sa zranil počas tréningu v Livigne.
    dnes 10:15
    Vážne zranenie bronzového medailistu. Záchranári ho museli odviezť na saniachKanadský snowboardista sa zranil počas tréningu v Livigne.
    dnes 10:15
    Adam Kocian.
    Matej Hankdnes 08:00|3
    Buďte odvážni, riskujte, olympiáda sa nemá len užiť, odkazuje športovcom mentálny trénerMentálny tréner a psychológ zameraný na vysoký výkon hovoril o tom, ako by sa športovci mali mentálne pripraviť na vrchol kariéry.
    Matej Hank|dnes 08:00|3
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Spojené Štáty oslavujú gól v sieti Česka.
    Spojené Štáty oslavujú gól v sieti Česka.
    České hokejistky na úvod dostali debakel od Američaniek. Radujú sa domáce Talianky
    dnes 19:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»České hokejistky na úvod dostali debakel od Američaniek. Radujú sa domáce Talianky