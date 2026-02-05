České hokejistky na úvod dostali debakel od Američaniek. Radujú sa domáce Talianky

Olympijský turnaj hokejistiek sa začal vo štvrtok, deň pred otváracím ceremoniálom, zápasom medzi Švédskom a Nemeckom. Severanky vyhrali 4:1, dvoma gólmi sa pod to podpísala Lina Ljungblomová.
V druhom stretnutí B-skupiny domáce Talianky zvíťazili rovnakým výsledkom nad Francúzkami.
Kristin Della Rovereová prispela k historicky prvému olympijskému triumfu talianskych hokejistiek gólom a asistenciou. Bol to prvý olympijský hokejový duel, ktorý sa uskutočnil v novej milánskej aréne Santagiulia.
V úvodnom dueli A-skupiny Češky prehrali v Rho Aréne s obhajkyňami striebra Američankami 1:5. Dvoma gólmi sa na víťazstve USA podieľala Hayley Scamurrová. Zápas Fínsko - Kanada odložili pre vírus v družstve „Suomi“ na štvrtok 12. februára (14.30 h).
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.
Hokej na ZOH 2026 - základné skupiny
A-skupina:
USA - Česko 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
B-skupina: