Petra Vlhová so zlatou medailou zo ZOH Peking 2022.
Pôjde Vlhová a kto má najväčšiu šancu na medailu? Otázky a odpovede o zimnej olympiáde 2026
Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
Slováci môžu na bronz iba spomínať. Olympiáda bude turnaj najlepších (preview)
Maskoti Tina a Milo.
Namiesto chýbajúcej labky využíva chvost. So sestrou budú symbolmi ZOH 2026
Vážne zranenie bronzového medailistu. Záchranári ho museli odviezť na saniach

Mark McMorris sa zranil počas tréningu v Livigne.
Mark McMorris sa zranil počas tréningu v Livigne. (Autor: TASR/AP)
ČTK|5. feb 2026 o 10:15
Kanadský snowboardista sa zranil počas tréningu v Livigne.

Kanadský snoubordista Mark McMorris mal na olympijských hrách v stredajšom tréningu v disciplíne Big Air ťažký pád, po ktorom ho záchranári odviezli na saniach.

Aký je zdravotný stav bronzového medailistu v slopestyle z predchádzajúcich troch hier v Soči, Pchjongčchangu a Pekingu, kanadský tím vo vyhlásení neoznámil.

Dvadsaťtriročný McMorris pri svojej štvrtej olympijskej účasti trénoval v Livigne na súťaž v Big Air, ktorá sa začne dnešnou kvalifikáciou. Tej sa zúčastní aj český reprezentant Jakub Hroneš.

"Zástupcovia kanadského olympijského výboru a kanadského snoubordingu sa oneho starajú. Ďalšie informácie poskytneme, keď budú k dispozícii," uviedol vo vyhlásení kanadský tím.

Majster sveta v Big Aire z roku 2021 McMorris sa podľa agentúry Reuters potýka so zraneniami počas celej kariéry.

Pravdepodobne najvážnejšia bola jeho nehoda z roku 2017, pri ktorej si zlomil čeľusť a ľavú pažu, natrhol slezinu, utrpel zlomeniny panvy a rebier a poškodil si pľúca.

