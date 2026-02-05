Vážne zranenie bronzového medailistu. Záchranári ho museli odviezť na saniach

Kanadský snoubordista Mark McMorris mal na olympijských hrách v stredajšom tréningu v disciplíne Big Air ťažký pád, po ktorom ho záchranári odviezli na saniach.
Aký je zdravotný stav bronzového medailistu v slopestyle z predchádzajúcich troch hier v Soči, Pchjongčchangu a Pekingu, kanadský tím vo vyhlásení neoznámil.
Dvadsaťtriročný McMorris pri svojej štvrtej olympijskej účasti trénoval v Livigne na súťaž v Big Air, ktorá sa začne dnešnou kvalifikáciou. Tej sa zúčastní aj český reprezentant Jakub Hroneš.
"Zástupcovia kanadského olympijského výboru a kanadského snoubordingu sa oneho starajú. Ďalšie informácie poskytneme, keď budú k dispozícii," uviedol vo vyhlásení kanadský tím.
Majster sveta v Big Aire z roku 2021 McMorris sa podľa agentúry Reuters potýka so zraneniami počas celej kariéry.
Pravdepodobne najvážnejšia bola jeho nehoda z roku 2017, pri ktorej si zlomil čeľusť a ľavú pažu, natrhol slezinu, utrpel zlomeniny panvy a rebier a poškodil si pľúca.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara