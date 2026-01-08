Návrat Ružičku a nováčik v bráne. Slovensko zverejnilo hokejovú nomináciu na ZOH

Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie oznámilo vo štvrtok 25 mien, ktoré sa predstavia na februárových ZOH 2026 v Miláne. Gro nominačného zoznamu tvorí deväť hráčov pôsobiacich v zámorí a rovnako deväť v českej extralige.
Tréner Vladimír Országh zaradil na zoznam medzi brankármi aj nováčika Adama Gajana a po dlhšej prestávke v národnom tíme aj útočníka Adama Ružičku.
Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie predstavilo úvodnú šesticu hráčov pre ZOH 2026 v Miláne už začiatkom sezóny.
Figurovala v nej pätica pôsobiaca v NHL – obrancovia Erik Černák, Martin Fehérváry, Šimon Nemec, respektíve útočníci Juraj Slafkovský s Martinom Pospíšilom. Šiestym bol Tomáš Tatar. Ďalších 19 mien museli Slováci doplniť do 31. decembra 2025.
„Cieľom trénerov bolo zložiť čo najsilnejšie mužstvo, ktoré Slovensko dokáže postaviť. Hlavnými kritériami bola kvalita, skúsenosti a momentálna výkonnosť. Nomináciu sme museli odovzdať skoro, verím však, že v nej nenastanú zmeny zo zdravotného hľadiska.
Tréneri hráčov dlhodobo sledovali. Verím, že sme vybrali tých, ktorí nám pomôžu k čo najlepším výkonom nielen na základe našich očakávaní, ale aj tých fanúšikovských,“ uviedol k zloženiu kádra generálny manažér Miroslav Šatan.
Spoločne s hlavným trénerom Vladimírom Országhom boli s hráčmi v pravidelnom kontakte. Vybrať však takmer mesiac a pol pred štartom turnaja na základe aktuálnej formy finálny 25-menný zoznam nebola jednoduchá úloha.
VIDEO: Šatan o nominácii
„Teší nás, že každý chcel reprezentovať, nemali sme ani jednu ospravedlnenku. Na druhej strane, výber bol ťažký. Nájdu sa aj takí hráči, ktorí by si zaslúžili ísť, bohužiaľ, nominácia sa nedá nafúknuť.
Museli sme vybrať maximálne 25 mien. Pri výbere nám veľa napovedali minuloročné majstrovstvá sveta, niečo nám prezradili prípravné turnaje ako Nemecký pohár či Vianočný Kaufland Cup.
Potrebovali sme hľadieť na mnoho aspektov, napríklad aby sme mali hráčov do presilovky, špecialistov na oslabenia, aby sme mali dostatok hráčov na fyzickú hru, ofenzívnych i defenzívnych obrancov. Aj preto sa niektoré mená nedostali do tímu. Každému jednému nominovanému sme pripravili jeho rolu pre tím,“ doplnil hlavný kouč.
Sledovanie situácie Pospíšila, návrat Ružičku
Pri finalizovaní 25-menného zoznamu viselo viacero otáznikov. Jedným z nich bol zdravotný stav útočníka Calgary Flames Martina Pospíšila, ktorý v tejto sezóne zatiaľ nezasiahol do súťažného stretnutia.
„Martin bol dôležitý hráč tímu na MS 2024 v Ostrave. Podrobne sme sledovali jeho situáciu. Termín jeho nástupu sa viackrát posunul, verím, že v priebehu niekoľkých dní bude hrať a odohrá niekoľko zápasov pred tým, kým príde na olympiádu,“ vravel Miroslav Šatan.
Ďalším skloňovaným menom v súvislosti s účasťou na olympiáde bol Adam Ružička. Dvadsaťšesťročný útočník Spartaka Moskva odohral dosiaľ za reprezentáciu iba tri zápasy v rámci kvalifikačného turnaja na ZOH 2022 v Pekingu.
Po náročnej životnej situácii v zámorí spred roka a trištvrte odišiel do ruskej KHL. V drese Spartaka Moskva je druhú sezónu za sebou mimoriadne produktívny.
VIDEO: Országh o nominácii
„Adam mal ťažké obdobie, ktoré prekonal. Z hokejovej stránky to potvrdzuje. Už vlani mal výbornú sezónu, v tejto potvrdzuje výbornú formu. Je to ofenzívny hráč, od ktorého si sľubujeme body a produktivitu,“ dodal k jeho nominácii tréner Országh.
Okrem deviatich hráčov zo zámoria a rovnako deviatich z českej extraligy vybrali tréneri troch hokejistov pôsobiacich v KHL, ďalší dvaja hrajú najvyššiu súťaž vo Švédsku. Zástupcom švajčiarskej ligy je Tomáš Tatar a jediným z najvyššej slovenskej súťaže Tipsport Ligy je útočník bratislavského Slovana Samuel Takáč.
Tréner Vladimír Országh netají, že skúsený útočník si nomináciu vybojoval aj vďaka efektívnej útočnej súhre vo formácii s Matúšom Sukeľom a Oliverom Okuliarom. Na Nemeckom pohári v novembri 2025 strelilo spomínané trio 5 z 10 slovenských gólov na turnaji, na Vianočnom Kaufland Cupe tri z desiatich.
„Treba povedať, že už vlani na svetovom šampionáte boli Sukeľ s Takáčom dobrou dvojičkou, akurát sa im nedarilo presadiť sa. Nemecký pohár im spolu s Okuliarom naozaj sadol. Je možné, že budú hrať spolu aj na olympiáde, ich doterajšia spolupráca bola príkladná. Treba však dodať, že uvidíme, ako do chémie v tíme prehovoria ostatní hráči a čo nám ukážu tréningy,“ vravel Országh.
Osem tréningových hráčov
Vzhľadom na to, že hráči pôsobiaci v zámorí, najmä tí v NHL, sa budú môcť pripojiť k olympijským výberom v Miláne po spoločnom transfere až 8. februára, každý tím môže do tohto termínu využiť v tréningu maximálne osem náhradníkov. Ide o hráčov, ktorí nie sú súčasťou oficiálnej nominácie.
Pocestujú však s tímom do Milána a v prípade, že sa do začiatku turnaja ktokoľvek z oficiálneho zoznamu zraní, budú trénerom k dispozícii v pozícii zdravých náhradníkov.
„Pravidlá olympijského turnaja dovoľujú vziať do dejiska tréningových hráčov. Vziať ich môžeme maximálne osem s tým, že budú s nami trénovať asi štyri-päť dní, potom budú musieť uvoľniť miesto hráčom zo zámoria,“ konkretizuje generálny manažér Miroslav Šatan.
Vedenie reprezentácie zatiaľ nemuselo k oficiálnej nominácii pripojiť zoznam ôsmich náhradníkov. Špecifikovať ho bude neskôr.
„Rozprávame sa s hráčmi pravidelne. Každému sme oznámili naše rozhodnutie ohľadom nominácie. Musíme vziať náhradných hráčov za tých, ktorí priletia zo zámoria až 8. februára. Dovtedy musí mať aj tréningový proces plnohodnotnú formu.
Navyše s nami pôjde jeden brankár, traja obrancovia a štyria útočníci. Všetci musia byť pripravení, pretože máme mesiac do štartu olympiády a zo zdravotného hľadiska sa môže hocičo prihodiť,“ dodal Vladimír Országh.
Chceme sa porovnávať s najlepšími
Generálny manažér Miroslav Šatan aj šéf slovenskej striedačky Vladimír Országh sa zhodli, že do olympijského výberu sa snažili zaradiť aktuálne najlepších hráčov na základe viacerých kritérií, predovšetkým aktuálnej hokejovej formy.
Pred štyrmi rokmi sa slovenskému tímu podarilo prebojovať až k medailovým zápasom. Vrcholom skvelého turnaja v Pekingu bol zisk bronzovej medaily. Obhájiť tento úspech bude extrémne ťažká úloha. Návrat hráčov NHL na fórum pod piatimi kruhmi znamená výrazné skvalitnenie slovenských konkurentov v boji o čo najlepší výsledok.
„Našim cieľom bude pozitívne prekvapiť. Vieme, aký je systém turnaja, čo znamená, že minimálne jeden play-off zápas hrať budeme, a to kvalifikačný duel o postup do štvrťfinále, ak by sa nám doň nepodarilo postúpiť priamo.
Bude veľkou výzvou na silne obsadenom turnaji dostať sa do tejto fázy. V nej bude každý súper mimoriadne silný a bude pre nás veľkou výzvou pobiť sa s ním o víťazstvo,“ hovorí o ambíciách Miroslav Šatan.
„Chceme sa porovnávať s najlepšími, pretože si myslíme, že v tíme máme to najlepšie, čo v slovenskom hokeji aktuálne máme. Šport a olympiáda sú o súťaživosti, o tom, že každý zápas na tejto úrovni chcete vyhrať.
Samozrejme, treba si zachovať realistický pohľad. Vieme, aké tímy prinesú naši súperi. Do Milána ideme odovzdať všetko, čo v nás je,“ doplnil Vladimír Országh.
Nominácia Slovenska na ZOH 2026
Brankári: Adam Gajan (University of Minnesota-Duluth/NCAA), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Stanislav Škorvánek (Mountfield HK/ČR)
Obrancovia: Peter Čerešňák (HC Dynamo Pardubice/ČR), Erik Černák (Tampa Bay Lightning/NHL), Martin Fehérváry (Washington Capitals/NHL), Martin Gernát (Lokomotiv Jaroslavľ/KHL), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR), Martin Marinčin (HC Oceláři Třinec/ČR), Šimon Nemec (New Jersey Devils/NHL)
Útočníci: Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd.), Dalibor Dvorský (St. Louis Blues/NHL), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera/ČR), Libor Hudáček (HC Oceláři Třinec/ČR), Miloš Kelemen (HC Dynamo Pardubice/ČR), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec/KHL), Oliver Okuliar (Skelleftea AIK/Švéd.), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Pavol Regenda (San Jose Sharks/NHL), Adam Ružička (Spartak Moskva/KHL), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens/NHL), Matúš Sukeľ (HC VERVA Litvínov/ČR), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Tomáš Tatar (EV Zug/Švaj.)