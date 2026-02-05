    05.02.2026 06:00
    Deň -1
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Petra Vlhová so zlatou medailou zo ZOH Peking 2022.
    Pôjde Vlhová a kto má najväčšiu šancu na medailu? Otázky a odpovede o zimnej olympiáde 2026
    Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
    Slováci môžu na bronz iba spomínať. Olympiáda bude turnaj najlepších (preview)
    Maskoti Tina a Milo.
    Namiesto chýbajúcej labky využíva chvost. So sestrou budú symbolmi ZOH 2026
    Napätie okolo ICE si vyžiadalo zmenu. Americký dom museli premenovať

    Dom amerických športovcov v olympijskej dedine
    Dom amerických športovcov v olympijskej dedine (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. feb 2026 o 11:53
    Pôvodne sa volal Ice House.

    Dom pre amerických športovcov v Miláne na ZOH premenovali z dôvodu podobnosti pôvodného názvu so skratkou Imigračného a colného úradu (ICE).

    Ľadový dom (Ice House) nesie po novom názov Zimný dom (Winter house), informoval web televízie ESPN.

    Protesty proti ICE vypukli v Minnesote aj naprieč Spojenými štátmi po tom, čo imigrační úradníci zabili dvoch ľudí.

    „Náš koncept pohostinného priestoru bol navrhnutý ako súkromné miesto bez rozptýlení, kde sa môžu športovci, ich rodiny a priatelia stretávať a spoločne oslavovať jedinečný zážitok zo zimných hier,“ uviedli v spoločnom vyhlásení sponzori domu a americké hokejové, rýchlokorčuliarske a krasokorčuliarske zväzy

    Napätie vyvolalo demonštrácie aj v Taliansku, keď sa objavili správy, že ICE posiela niekoľko agentov, aby pomohli s niektorými bezpečnostnými opatreniami súvisiacimi s olympiádou.

    Agenti ICE budú pracovať na počítačoch v interiéri, nie v uliciach, a nepatria k tej istej jednotke, ktorá v USA vykonáva represívne zásahy.

    „Myslím si, že je to rozumné. Je poľutovaniahodné, že pojem ICE nie je niečo, čo by sme mohli prijať, vzhľadom na to, čo sa deje a aké dôsledky majú činy niektorých jednotlivcov,“ odpovedala americká krasokorčuliarka Amber Glenn na otázku o zmene názvu.

    Na otázku k zmene názvu reagovala aj akrobatická lyžiarka Tess Johnsonová, ktorá je tento týždeň v Miláne pred súťažou v Livigne, vzdialenom niekoľko hodín cesty.

    „Osobne nepodporujem žiadnu nenávisť ani násilie. Som veľkou zástankyňou toho, čo olympijské a paralympijské hnutie predstavuje – spojenie, rešpekt, jednotu, lásku a súcit. Činy a rozhovory okolo týchto hodnôt sú pre mňa veľmi dôležité,“ povedala Johnsonová.

