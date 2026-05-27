Čechov prebral piskot, našli stratenú tvár. Vo štvrťfinále ale favoriti nebudú

Českí hokejisti nedotiahli na MS vo Švajčiarsku do úspešného konca sľubne rozohraný zápas s Kanadou, vo štvrťfinále ich preto čaká veľká výzva.
Namiesto možného súboja s Lotyšmi sa postavia Fínom na čele s hviezdnym kapitánom Aleksanderom Barkovom.
Obranca Michal Kempný považuje Severanov za ťažkého súpera, verí však, že po stretnutí s Kanadou má národný tím na čom stavať. Uviedol to v rozhovore s novinármi.
Fíni boli v zürichskej A-skupine do posledného duelu so Švajčiarmi neporazení a bodovo stopercentní. Súboj s obhajcami striebra stratili až v závere. Do stretnutia s Českom pôjdu v úlohe výrazného favorita.
"Kvalitný súper. Hrali sme proti nim v príprave pred majstrovstvami sveta. Skúsený tím, nečaká nás nič jednoduché, tak to jednoducho je. Teraz už tie zápasy budú len ťažké. Musíme sa maximálne pripraviť, aby sme to zvládli," vyhlásil Kempný.
Česi veria, že s bojovným a odhodlaným výkonom, akým sa prezentovali v utorok proti Kanade, môžu uspieť a favorita zaskočiť.
"Niečo sme si k tomu po zápase s Nórmi povedali. Hlavne to, že takto to ďalej nejde. Prehrať sa môže, chyby sa stať môžu, je to hokej. Ale keď tam nie je srdce, bojovnosť, ochota hrať jeden pre druhého, tak bez toho hrať nejde. Som strašne rád, že to tam proti Kanade bolo. Môžeme na tom stavať," verí Kempný.
Varovným signálom pre českých hokejistov bol v stretnutí s Nórskom piskot fanúšikov, ktorým evidentne chýbali práve bojovnosť a väčší zápal pre hru.
"Neviem, či som to v národnom tíme niekedy vôbec zažil. Príjemné to nebolo," poznamenal Kempný.
"Na druhej strane to absolútne chápem. Ľudia sem merajú dlhú cestu. Samozrejme, už to nejde vrátiť, je to za nami. Na duel s Kanadou zase prišlo veľké množstvo fanúšikov, veľmi im ďakujeme, že nás podporovali. Videli úplne iné mužstvo ako v pondelok," dodal 35-ročný bek.
Práve zápas, za ktorým sa možno obzrieť s pozitívnymi dojmami, mužstvo potrebovalo.
"Makali sme, dreli sme. Škoda, že to nedopadlo výsledkovo, ale myslím si, že toto je cesta. My sme hlavne chceli, aby tam bola tímovosť, to srdce, aby sme hrali jeden pre druhého. To sa tam ukázalo, bolo to vidieť. Ale nedotiahli sme to do víťazného konca," skonštatoval Kempný.
Výhru Kanady zariadili Sidney Crosby a nastupujúca hviezda Macklin Celebrini. "Sú to rozdieloví hráči, ktorí vo veľkých a rozhodujúcich momentoch dokážu nájsť geniálnu vec, ktorú nikto nečaká. A to sa ukázalo aj tentoraz," poznamenal etablovaný Kempný.
Zápas pripomenul februárový olympijský turnaj v Miláne. Takisto na ňom Česi striedali lepšie chvíľky s výrazne horšími, no potom zviedli vo štvrťfinále práve s Kanadou úchvatnú bitku, ktorú stratili až v predĺžení.
"Tam to ale pre nás bola konečná. Teraz sa to síce skončilo tiež prehrou, ale môžete byť ako tím ešte stále úspešní a niečo dosiahnuť. Čaká nás najdôležitejší zápas, podľa neho sa rozhodne, či bude šampionát úspešný, alebo nie, "povedal Kempný.
