    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    MS v hokeji 2026
    26.05.2026, Skupina B
    2 - 3
    1:0, 1:1, 0:2
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    PrehľadOnline prenosSumárVideoReakcie

    Čechov prebral piskot, našli stratenú tvár. Vo štvrťfinále ale favoriti nebudú

    Českí hokejisti Marek Alscher (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu
    Fotogaléria (15)
    Českí hokejisti Marek Alscher (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu (Autor: TASR/Keystone via AP)
    ČTK|27. máj 2026 o 12:45
    ShareTweet0

    Máme na čom stavať, hovorí obranca Kempný.

    Českí hokejisti nedotiahli na MS vo Švajčiarsku do úspešného konca sľubne rozohraný zápas s Kanadou, vo štvrťfinále ich preto čaká veľká výzva.

    Namiesto možného súboja s Lotyšmi sa postavia Fínom na čele s hviezdnym kapitánom Aleksanderom Barkovom.

    Obranca Michal Kempný považuje Severanov za ťažkého súpera, verí však, že po stretnutí s Kanadou má národný tím na čom stavať. Uviedol to v rozhovore s novinármi.

    Fíni boli v zürichskej A-skupine do posledného duelu so Švajčiarmi neporazení a bodovo stopercentní. Súboj s obhajcami striebra stratili až v závere. Do stretnutia s Českom pôjdu v úlohe výrazného favorita.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Kanada na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Český hokejista David Tomášek (vľavo) a hráč Kanady Connor Brown bojujú o puk v zápase základnej B-skupiny Česko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Českí hokejisti Marek Alscher (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu v zápase základnej B-skupiny Česko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Českí hokejisti Marek Alscher (vpravo) a Jiří Ticháček sa radujú z gólu v zápase základnej B-skupiny Česko - Kanada na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 26. mája 2026.
    Czech Republic's Jakub Flek, left, and Canada's Evan Bouchard in action during a preliminary round game between Czech Republic and Canada at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)
    15 fotografií
    Czech Republic's Matyas Melovsky, left, and Canada's Morgan Rielly in action during a preliminary round game between Czech Republic and Canada at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Czech Republic's David Tomasek, left, and Canada's Connor Brown in action during a preliminary round game between Czech Republic and Canada at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Evan Bouchard, left, and Czech Republic's Matej Blumel in action during a preliminary round game between Czech Republic and Canada at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Czech Republic's Jaroslav Chmelar, left, and Canada's Morgan Rielly in action during a preliminary round game between Czech Republic and Canada at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Czech Republic's Matej Blumel, left, and Canada's Denton Mateychuk in action during a preliminary round game between Czech Republic and Canada at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Zach Whitecloud, left, and Czech Republic's Ondrej Beranek in action during a preliminary round game between Czech Republic and Canada at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Czech Republic's Dominik Kubalik celebratres scoring during a preliminary round game between Czech Republic and Canada at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Czech Republic's Daniel Vozenilek, center, vies for the puck against Canada's goaltender Jet Greaves, left, Morgan Rielly and Dylan Demelo, right, during a preliminary round game between Czech Republic and Canada at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Czech Republic's Dominik Kubalik, left, scores past Canada's Darnell Nurse, center, and goaltender Jet Greaves during a preliminary round game between Czech Republic and Canada at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)Czech Republic's Tomas Galvas, and Matej Blumel challenge Canada's Gabriel Vilardi during a preliminary round game between Czech Republic and Canada at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Czech Republic's Libor Hajek, top, and Canada's Ryan O'Reilly in action during a preliminary round game between Czech Republic and Canada at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Tuesday May 26, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)

    "Kvalitný súper. Hrali sme proti nim v príprave pred majstrovstvami sveta. Skúsený tím, nečaká nás nič jednoduché, tak to jednoducho je. Teraz už tie zápasy budú len ťažké. Musíme sa maximálne pripraviť, aby sme to zvládli," vyhlásil Kempný.

    Česi veria, že s bojovným a odhodlaným výkonom, akým sa prezentovali v utorok proti Kanade, môžu uspieť a favorita zaskočiť.

    "Niečo sme si k tomu po zápase s Nórmi povedali. Hlavne to, že takto to ďalej nejde. Prehrať sa môže, chyby sa stať môžu, je to hokej. Ale keď tam nie je srdce, bojovnosť, ochota hrať jeden pre druhého, tak bez toho hrať nejde. Som strašne rád, že to tam proti Kanade bolo. Môžeme na tom stavať," verí Kempný.

    Varovným signálom pre českých hokejistov bol v stretnutí s Nórskom piskot fanúšikov, ktorým evidentne chýbali práve bojovnosť a väčší zápal pre hru.

    "Neviem, či som to v národnom tíme niekedy vôbec zažil. Príjemné to nebolo," poznamenal Kempný.

    "Na druhej strane to absolútne chápem. Ľudia sem merajú dlhú cestu. Samozrejme, už to nejde vrátiť, je to za nami. Na duel s Kanadou zase prišlo veľké množstvo fanúšikov, veľmi im ďakujeme, že nás podporovali. Videli úplne iné mužstvo ako v pondelok," dodal 35-ročný bek.

    VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Kanada na MS v hokeji 2026

    Práve zápas, za ktorým sa možno obzrieť s pozitívnymi dojmami, mužstvo potrebovalo.

    "Makali sme, dreli sme. Škoda, že to nedopadlo výsledkovo, ale myslím si, že toto je cesta. My sme hlavne chceli, aby tam bola tímovosť, to srdce, aby sme hrali jeden pre druhého. To sa tam ukázalo, bolo to vidieť. Ale nedotiahli sme to do víťazného konca," skonštatoval Kempný.

    Výhru Kanady zariadili Sidney Crosby a nastupujúca hviezda Macklin Celebrini. "Sú to rozdieloví hráči, ktorí vo veľkých a rozhodujúcich momentoch dokážu nájsť geniálnu vec, ktorú nikto nečaká. A to sa ukázalo aj tentoraz," poznamenal etablovaný Kempný.

    Zápas pripomenul februárový olympijský turnaj v Miláne. Takisto na ňom Česi striedali lepšie chvíľky s výrazne horšími, no potom zviedli vo štvrťfinále práve s Kanadou úchvatnú bitku, ktorú stratili až v predĺžení.

    "Tam to ale pre nás bola konečná. Teraz sa to síce skončilo tiež prehrou, ale môžete byť ako tím ešte stále úspešní a niečo dosiahnuť. Čaká nás najdôležitejší zápas, podľa neho sa rozhodne, či bude šampionát úspešný, alebo nie, "povedal Kempný.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program štvrťfinále

    Joj Šport
    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    28.05. 16:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Swiss Life Arena
    Joj
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    28.05. 20:20
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Fribourg BCF Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Českí hokejisti Marek Alscher (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu
    Českí hokejisti Marek Alscher (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu
    Čechov prebral piskot, našli stratenú tvár. Vo štvrťfinále ale favoriti nebudú
    dnes 12:45
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Českí hokejisti Marek Alscher (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu
    Českí hokejisti Marek Alscher (uprostred) sa so spoluhráčmi raduje z gólu
    Čechov prebral piskot, našli stratenú tvár. Vo štvrťfinále ale favoriti nebudú
    dnes 12:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Čechov prebral piskot, našli stratenú tvár. Vo štvrťfinále ale favoriti nebudú