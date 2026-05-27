Futbalový klub Tatran Prešov je na predaj. Záujem majú Slováci aj Poliaci

Do najvyššej súťaže sa vrátili po siedmich rokoch, na domácich zápasoch vypredávali hľadisko nového štadióna a mohli sa pochváliť výbornou atmosféru.
Sezóna sa však pre futbalový Tatran Prešov skončila športovou tragédiou. Po poslednom zápase proti Komárnu (0:1) mužstvo vypadlo z Niké ligy.
Vyrovnávajúci gól, ktorý by znamenal pre Prešov účasť v baráži, v posledných minútach zápasu pre tesný ofsajd zrušil VAR.
Na predaji pracujú niekoľko mesiacov
Niekoľko dní po emotívnom ročníku je najstarší futbalový klub na Slovensku na predaj. Aktuálne dianie však nesúvisí s umiestením Tatrana v súťaži.
„V momente, ako v minulosti sme začali sanovať prešovský futbal, vedeli sme, že potrebujeme nájsť strategického partnera. Proces súvisiaci s prípravou predaja väčšinového podielu v klube sme spustili už minulý rok,“ vysvetľuje primátor Prešova Fantišek Oľha.
Mesto Prešov je stopercentný vlastník futbalového klubu FC Tatran.
Inšpiráciu pre transakciu podľa primátora hľadali najmä v mestách Česku, oslovili viacero športových právnikov a zainteresovali niekoľko odborníkov.
Postupne spustili právny audit všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov, spravili mimoriadnu aj riadnu účtovnú uzávierku a následne požiadali audítorskú spoločnosť o posúdenie hodnoty klubu.
„Na mesto Prešov sme nechali zaregistrovať textovú aj vizuálnu značku Tatran Prešov 1898, čo niektorí potenciálni zástupcovia vnímali ako dôležitú súčasť predaja. Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci odsúhlasili verejnú obchodnú súťaž. Uzávierka ponúk je 8. júna,“ hovorí Oľha.
Nový štadión vlastní mesto
Hodnotu klubu stanovili na základe znaleckého posudku na 425 000 eur. Mesto si chce ponechať približne 10-percentný podiel v klube, ponúka 89,6% akcií.
Na predaj je značka FC Tatran Prešov s hráčskym kádrom i mládežníckou akadémiou.
„Všetok majetok klubu sme postupne viacerými uzneseniami previedli na mesto,“ dodáva primátor.
Štadión, ktorý dokončili a otvorili minulý rok pred majstrovstvami Európy do 21 rokov, je už tiež v stopercentnom vlastníctve mesta.
„S Prešovským samosprávnym krajom sme sa dohodli, že za svoj podiel v štadióne dostane od mesta majetok, o ktorý požiada, napríklad vo forme pozemkov, o ktoré mal PSK záujem,“ hovorí primátor Prešova.
Fakty
- Tatran Prešov je najstarší futbalový klub na území Slovenska, založili ho 25. mája 1898 ako ETVE (Eperjesi Torna és Vívó Egyesület)
- V minulej sezóne sa po siedmich rokoch vrátil do najvyššej súťaže, ale vypadol z nej.
- Vlastníkom klubu je mesto, ktoré ho teraz ponúka potenciálnym záujemcom, uzávierka súťaže je 8. júna.
- Hodnotu klubu vyčíslili na 425-tisíc eur, predáva sa so značkou, aj mládežníckou akadémiou.
Oľha sa neobáva, že zostup do druhej ligy odradí potenciálnych záujemcov.
„Vieme minimálne o dvoch, ktorí už vopred deklarovali, že to na ich rozhodovanie nebude mať vplyv,“ tvrdí.
V tejto chvíli evidujú v Prešove záujemcov o klub zo Slovenska a Poľska.
„Všetky ponuky chceme vyhodnotiť čo najskôr po ich uzávierke a ešte na júnovom mestskom zastupiteľstve v závere mesiaca buď schválime alebo neschválime predaj klubu,“ vraví primátor, ktorý verí, že Prešov sa vráti do najvyššej súťaže v najkratšom čase, podobne ako tento rok Dukla Banská Bystrica.
Čo ak klub nikto nekúpi?
Mesto však ráta aj s tým, že sa nenaplní ideálny scenár a muselo zareagovať aj na zmeny vo vedení klubu.
Na pozícii športového riaditeľa už ďalej nebude pôsobiť Stanislav Šesták, skončil aj ďalší člen predstavenstva Milan Mazár a tiež výkonný riaditeľ klubu Ľuboš Micheľ.
Uvoľnený post športového riaditeľa prevzal Marek Fabuľa.
„Sme si vedomí, že potrebujeme pripraviť klub na druhú ligu a nemôžeme čakať na jeho predaj.
Robíme preto opatrenia, aby sme posilnili manažérsku kontrolu klubu, najali sme tiež externého športového právnika, aby posúdil všetky hráčske zmluvy.
Tí ľudia vedia, že sú na svojich pozíciách dočasne, ale ak by sa nenašiel žiadny záujemca o klub, budeme hľadať trvalé riešenie,“ dodáva František Oľha.