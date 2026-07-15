Ďalší tréner po MS skončil. Francúz odchádza po vzájomnej dohode

Ďalším trénerom, ktorý po majstrovstvách sveta skončil na lavičke svojho tímu, je doterajší kouč futbalistov Haiti Sébastien Migné.
Národný zväz tejto karibskej krajiny oznámil, že tridsaťpäťročný Francúz odchádza po vzájomnej dohode.
Migné viedol Haiti od júna roku 2024. Hoci kvôli prebiehajúcemu vnútornému konfliktu v krajine na pôdu Haiti nikdy nevkročil, postúpil s národným tímom na šampionát do Severnej Ameriky.
Pri svojej druhej účasti na MS po roku 1974 prehralo Haiti v skupine 0:1 so Škótskom, 0:3 s Brazíliou, 2:4 s Marokom a do play off nepostúpilo.
Výsledky Haiti na MS vo futbale 2026
Pavúk MS vo futbale 2026
Šestnásťfinále
Semifinále
Finále