    Ďalší tréner po MS skončil. Francúz odchádza po vzájomnej dohode

    Hráči reprezentácie Haiti.
    Hráči reprezentácie Haiti. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|15. júl 2026 o 07:42
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    Migné viedol Haiti od júna 2024 a napriek konfliktu v krajine doviedol tím na šampionát.

    Ďalším trénerom, ktorý po majstrovstvách sveta skončil na lavičke svojho tímu, je doterajší kouč futbalistov Haiti Sébastien Migné.

    Národný zväz tejto karibskej krajiny oznámil, že tridsaťpäťročný Francúz odchádza po vzájomnej dohode.

    Migné viedol Haiti od júna roku 2024. Hoci kvôli prebiehajúcemu vnútornému konfliktu v krajine na pôdu Haiti nikdy nevkročil, postúpil s národným tímom na šampionát do Severnej Ameriky.

    Pri svojej druhej účasti na MS po roku 1974 prehralo Haiti v skupine 0:1 so Škótskom, 0:3 s Brazíliou, 2:4 s Marokom a do play off nepostúpilo.

    Výsledky Haiti na MS vo futbale 2026

    14.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Haiti
    Haiti
    0 - 1
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston
    20.06. 02:30
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    3 - 0
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    4 - 2
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fanúšik Francúzska.
    Fanúšik Francúzska.
    Španielsko vyradilo favorita. Médiá hovoria o lekcii, Francúzi o katastrofe (ohlasy médií)
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    Domov»MS vo futbale 2026»Ďalší tréner po MS skončil. Francúz odchádza po vzájomnej dohode