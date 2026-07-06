    Misia skúseného Portugalca sa končí. Tréner Ghany sa rozhodol odstúpiť

    Carlos Queiroz
    Carlos Queiroz (Autor: TASR/AP)
    ČTK|6. júl 2026 o 07:59
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    Ghana na MS vypadla v šestnásťfinále.

    Skúsený portugalský tréner Carlos Queiroz nebude po vyradení z majstrovstiev sveta pokračovať pri reprezentácii Ghany.

    Odchod oznámil na instagrame deň po porážke 0:1 s Kolumbiou v prvom kole vyraďovacej časti. Ghanu prevzal až v apríli.

    "Z tohto dobrodružstva odchádzam s hrdosťou na to, čo sme dosiahli, ale aj so zdravou nespokojnosťou tých, ktorí vždy chcú viac," napísal 73-ročný kouč, ktorý predtým štartoval na MS s rodným Portugalskom a potom na ďalších troch s Iránom.

    Angažmán mal tiež pri repezentácii Ománu.

    Keď pred necelými tromi mesiacmi prezval ghanskú reprezentáciu namiesto odvolaného Otta Adda, zväz vtedy nespomenul, na ako dlho zmluvu dostal.

    Na šampionáte Queiroz s tímom porazil v skupine Panamu (1:0), remizoval s Anglickom (0:0) a podľahol Chorvátsku (1:2). Do play-off prešla Ghana z tretieho miesta.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Nórsko
    NOR
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    Domov»MS vo futbale 2026»Misia skúseného Portugalca sa končí. Tréner Ghany sa rozhodol odstúpiť