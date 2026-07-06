Misia skúseného Portugalca sa končí. Tréner Ghany sa rozhodol odstúpiť

Skúsený portugalský tréner Carlos Queiroz nebude po vyradení z majstrovstiev sveta pokračovať pri reprezentácii Ghany.
Odchod oznámil na instagrame deň po porážke 0:1 s Kolumbiou v prvom kole vyraďovacej časti. Ghanu prevzal až v apríli.
"Z tohto dobrodružstva odchádzam s hrdosťou na to, čo sme dosiahli, ale aj so zdravou nespokojnosťou tých, ktorí vždy chcú viac," napísal 73-ročný kouč, ktorý predtým štartoval na MS s rodným Portugalskom a potom na ďalších troch s Iránom.
Angažmán mal tiež pri repezentácii Ománu.
Keď pred necelými tromi mesiacmi prezval ghanskú reprezentáciu namiesto odvolaného Otta Adda, zväz vtedy nespomenul, na ako dlho zmluvu dostal.
Na šampionáte Queiroz s tímom porazil v skupine Panamu (1:0), remizoval s Anglickom (0:0) a podľahol Chorvátsku (1:2). Do play-off prešla Ghana z tretieho miesta.