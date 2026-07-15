Francúzsko po prehre v semifinále MS zachvátili nepokoje. Stovky útokov na políciu

Po prehre francúzskych futbalistov v semifinále MS so Španielskom (0:2) vypukli v celej krajine výtržnosti.
Podľa agentúry DPA hlásili násilnosti v 183 francúzskych mestách. Tamojšie ministerstvo vnútra uviedlo, že incidenty nepovažuje za vážne.
Najviac postihnutými boli najväčšie mestá Paríž a Lyon. V celej krajine došlo k potýčkam s políciou a celkovo 342 ľudí bolo zatknutých, pričom 250 bolo vzatých do väzby, uviedlo v stredu ministerstvo vo svojom vyhlásení.
V 688 prípadoch čelili bezpečnostné zložky útokom pyrotechnikou, dokopy bolo zaistených 1128 petard.
V Grenobli zahynul 49-ročný muž, ktorý sledoval semifinálový zápas na terase baru. Útočníci ho prenasledovali a napokon zastrelili v bočnej uličke, informoval denník Le Parisien s odvolaním sa na políciu.