    15.07.2026 13:50
    11. etapa
    Vichy > Nevers
    161,3 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý
    Sören Wärenskjold
    Uno-X Mobility
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    Senzačný víťaz šprintu aj chaotická dohra. Rozhodcovia zrušili trest, ktorý udelili

    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold oslavuje po tom, čo prešiel cieľovou čiarou a zvíťazil v jedenástej etape cyklistických pretekov Tour de France.
    Fotogaléria (39)
    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold oslavuje po tom, čo prešiel cieľovou čiarou a zvíťazil v jedenástej etape cyklistických pretekov Tour de France. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|15. júl 2026 o 17:21
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    K víťazstvu bol blízko už v siedmej etape, keď ho zdolal len Merlier.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 11. etapa (Vichy - Nevers, 161,3 km):

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    3:10:06 h

    2.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    3.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    + 0 s

    4.

    BEL

    Milan Fretin

    Cofidis

    + 0 s

    5.

    NLD

    Huub Artz

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    6.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    + 0 s

    7.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    + 0 s

    8.

    FRA

    Clément Russo

    Groupama-FDJ United

    + 0 s

    9.

    COL

    Fernando Gaviria

    Caja Rural-Seguros RGA

    + 0 s

    10.

    DEU

    Pascal Ackermann

    Jayco AlUla

    + 0 s

    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold triumfoval v stredajšej 11. etape Tour de France 2026.

    Jazdec tímu Uno-X Mobility sa v rovinatej 161,3 km dlhej etape z Vichy do Nevers presadil v záverečnom hromadnom špurte, keď zdolal Holanďana Olava Kooija (Decathlon CMA CGM) a Belgičana Jaspera Philipsena (Alpecin-Premier Tech).

    Philipsen na približne 30 minút rozhodcovia penalizovali za kontakt s českým cyklistom Pavlom Bittnerom a odsunuli ho na 119. miesto. Následne to však prehodnotili a Belgičana vrátili na tretiu priečku.

    Žltý dres pre lídra celkovej klasifikácie si udržal Slovinec Tadej Pogačar z UAE Team Emirates XRG.

    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold oslavuje na pódiu po víťazstve v jedenástej etape cyklistických pretekov Tour de France.
    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold oslavuje na pódiu po víťazstve v jedenástej etape cyklistických pretekov Tour de France. (Autor: TASR/AP)

    Je to môj doteraz najväčší triumf

    Pre Waerenskjolda to bolo najväčšie víťazstvo v doterajšej kariére, etapu na TdF vyhral premiérovo.

    „Znamená to pre mňa všetko. Je to môj doteraz najväčší triumf. Vedel som, že sú tu dvaja alebo traja chlapci, ktorí sú rýchlejší ako ja, ale ak budem mať šťastie a budem mať dobrý šprint, ako dnes, tak je to možné.

    Niekedy mám dobrú sebadôveru a verím si, ale sú chvíle, keď sa cítim super unavený a zdá sa mi, že je nemožné tu zvíťaziť, takže je šialené, že sa to dnes podarilo.

    Takisto po páde som sa na začiatku cítil hrozne, ale moje telo sa rozbehlo a v koncovke som sa cítil lepšie vďaka adrenalínu,“ povedal po pretekoch 26-ročný Nór, ktorý vybojoval pre svoj tím druhé etapové prvenstvo na TdF.

    Etapa bola najrýchlejšia v celej histórii Tour, jazdci dosiahli priemernú rýchlosť 50,91 km/h.

    Priebeh 11. etapy na Tour de France 2026

    Stredajšia etapa bola čisto šprintérska a očakával sa v nej hromadný dojazd. Najväčším favoritom na víťazstvo bol Tim Merlier (Soudal-QuickStep), ktorý si robil zálusk na víťazný hetrik na tohtoročnej edícii.

    Zaujímavý súboj sa očakával aj v boji o zelený dres, kde súperi túžili znížiť bodovú stratu na Madsa Pedersena (Lidl), keďže ďalšie etapy už boli profilovo náročnejšie.

    VIDEO: Záverečné kilometre 11. etapy na Tour de France

    Hneď po štarte sa začal boj o únik, po približne 15 kilometroch sa na mokrej vozovke podarilo uspieť kvartetu Anthon Charmig (Uno-X), Nelson Oliveira (Movistar), Julian Alaphilippe (Tudor) a Mathis Le Berre (TotalEnergies).

    Šprint v Saint-Pouricain-sur-Sioule vyhral Le Berre, v balíku bral Philipsen 10 bodov za šieste miesto a Pedersen 8 za ôsme. V pelotóne tlačili jazdci Soudal-QuickStep a únik tak musel ísť naplno.

    Jedinú vrchársku prémiu na Cote de Billonniere získal Charmig, potom sa situácia upokojila a šprintérske tímy na čele pelotónu držali únik zhruba na jednej minúte a 15 sekundách. Z úniku neskôr vypadol Alaphilippe, ktorého pohltil balík.

    Fotogaléria z 11. etapy na Tour de France 2026
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra a Dán Jonas Vingegaard v bodkovanom drese najlepšieho vrchára v celkovom priebežnom poradí sa rozprávajú pred 11. etapou.
    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold sa teší z víťazstva v 11. etape (161,3 km) cyklistických pretekov Tour de France z Vichy do Neversu.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra počas 11. etapy (161,3 km) cyklistických pretekov Tour de France z Vichy do Neversu.
    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold sa teší z víťazstva v 11. etape (161,3 km) cyklistických pretekov Tour de France z Vichy do Neversu.
    39 fotografií
    Austrálsky cyklista Sebastian Berwick počas 11. etapy (161,3 km) cyklistických pretekov Tour de France z Vichy do Neversu.Nórsky cyklista Sören Waerenskjold sa teší z víťazstva v 11. etape (161,3 km) cyklistických pretekov Tour de France z Vichy do Neversu.Cyklistický peletón počas 11. etapy (161,3 km) počas cyklistických pretekov Tour de France z Vichy do Neversu.Netherland's Dylan Van Baarle rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The breack away rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides among the pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Germany's Florian Lipowitz rides with the pack during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, arrives on the start line of the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Supporters wait for the riders to pass during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, arrives on the start line of the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, talks to Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, before the start of the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, arrives on the start line of the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, and Denmark's Jonas Vingegaard, wearing the best climber's dotted jersey, chat before the start of the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Soren Waerenskjold celebrates on the podium after winning the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Soren Waerenskjold celebrates on the podium after winning the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey, celebrates on the podium after the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, crosses the finish of the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, celebrates on the podium after the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Soren Waerenskjold celebrates as he crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Soren Waerenskjold, celebrates after winning the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (Tim De Waele/Pool via AP)Norway's Soren Waerenskjold celebrates as he crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Soren Waerenskjold, center left, crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Soren Waerenskjold celebrates as he crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Soren Waerenskjold celebrates as he crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Soren Waerenskjold, center left, crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Norway's Soren Waerenskjold celebrates as he crosses the finish line to win the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spain's Carlos Verona rides during the eleventh stage of the Tour de France cycling race with start in Vichy and finish in Nevers, France, Wednesday, July 15, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Druhá vrchárska prémia sa stala opäť korisťou Charmiga. Pelotón postupne ukrajoval z manka na vedúcu trojicu a 5,5 km pred cieľom ju dostihol.

    Rozhodlo sa tak podľa očakávania v hromadnom špurte. V ňom pomerne skoro zaútočil z pravej strany Waerenskjold, a hoci sa mu počas dlhého šprintu konkurenti priblížili, už ho nedokázali na páske dostihnúť.

    Podobný pocit ako pri mojom prvom víťazstve

    „Myslel som si, že som príliš vzadu, a potom sa mi to otvorilo na pravej strane, čo sa zvyčajne nestáva.

    Bol to podobný pocit ako pri mojom prvom veľkom víťazstve na Omloop Het Nieuwsblad, tiež vtedy som bol príliš vzadu a zrazu som sa ocitol vpredu.

    Je to neuveriteľné,“ tešil sa Werrenskjold. Nór totálne zaskočil favoritov, Kooij sa musel uspokojiť s druhým miestom, tretí finišoval Philipsen. Sklamal Merlier, ktorý sa nedostal ani do najlepšej desiatky.

    V celkovom poradí sa nič nezmenilo. Pogačar, ktorý finišoval v hlavnom balíku, má na čele naďalej náskok 3:36 minúty pred Dánom Jonasom Vingegaardom.

    V bodovacej súťaži Pedersen ustál útoky rivalov a jeho náskok na Biniama Girmaya sa znížil iba o deväť bodov.

    Vo štvrtok čaká pretekárov zvlnená 12. etapa z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km), v ktorej sa opäť očakáva hromadný dojazd.

    Celkové poradia po 11. etape

    Žltý dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    39:25:08 h

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 3:36 min

    3.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:06 min

    4.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 4:22 min

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 4:35 min

    6.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:44 min

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 5:08 min

    8.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 5:45 min

    9.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 6:34 min

    10.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 11:49 min

    Zelený dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    319 b

    2.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    276 b

    3.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    225 b

    4.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    215 b

    5.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    205 b

    6.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    160 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    107 b

    9.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    105 b

    10.

    NLD

    Huub Artz

    Lotto Intermarché

    94 b

    Bodkovaný dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    42 b

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    27 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    19 b

    4.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    18 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    18 b

    6.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    17 b

    7.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    16 b

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    16 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    14 b

    10.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    12 b

    Biely dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    39:29:30 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 13 s

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 46 s

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 2:12 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 9:16 min

    6.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 11:51 min

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 16:10 min

    8.

    BEL

    Lennert Van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 34:24 min

    9.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl - Trek

    + 48:57 min

    10.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - Easypost

    + 1:01:24 h

    Tímová klasifikácia:

    Poradie

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    118:13:29 h

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 24:18 min

    3.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 38:51 min

    4.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 44:28 min

    5.

    FRA

    Decathlon CMA CGM Team

    + 1:08:03 h

    6.

    USA

    EF Education EasyPost

    + 1:24:23 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý
    17.07.2026
    13:00
    13. etapa
    Dole > Belfort
    205,8 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    18.07.2026
    13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

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    Nórsky cyklista Sören Waerenskjold oslavuje po tom, čo prešiel cieľovou čiarou a zvíťazil v jedenástej etape cyklistických pretekov Tour de France.
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    dnes 17:21
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