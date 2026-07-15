Senzačný víťaz šprintu aj chaotická dohra. Rozhodcovia zrušili trest, ktorý udelili

Tour de France 2026
Výsledky - 11. etapa (Vichy - Nevers, 161,3 km):
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
3:10:06 h
2.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
3.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
+ 0 s
4.
Milan Fretin
Cofidis
+ 0 s
5.
Huub Artz
Lotto Intermarché
+ 0 s
6.
Biniam Girmay
NSN Cycling
+ 0 s
7.
Anthony Turgis
TotalEnergies
+ 0 s
8.
Clément Russo
Groupama-FDJ United
+ 0 s
9.
Fernando Gaviria
Caja Rural-Seguros RGA
+ 0 s
10.
Pascal Ackermann
Jayco AlUla
+ 0 s
Nórsky cyklista Sören Waerenskjold triumfoval v stredajšej 11. etape Tour de France 2026.
- 11. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
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Jazdec tímu Uno-X Mobility sa v rovinatej 161,3 km dlhej etape z Vichy do Nevers presadil v záverečnom hromadnom špurte, keď zdolal Holanďana Olava Kooija (Decathlon CMA CGM) a Belgičana Jaspera Philipsena (Alpecin-Premier Tech).
Philipsen na približne 30 minút rozhodcovia penalizovali za kontakt s českým cyklistom Pavlom Bittnerom a odsunuli ho na 119. miesto. Následne to však prehodnotili a Belgičana vrátili na tretiu priečku.
Žltý dres pre lídra celkovej klasifikácie si udržal Slovinec Tadej Pogačar z UAE Team Emirates XRG.
Je to môj doteraz najväčší triumf
Pre Waerenskjolda to bolo najväčšie víťazstvo v doterajšej kariére, etapu na TdF vyhral premiérovo.
„Znamená to pre mňa všetko. Je to môj doteraz najväčší triumf. Vedel som, že sú tu dvaja alebo traja chlapci, ktorí sú rýchlejší ako ja, ale ak budem mať šťastie a budem mať dobrý šprint, ako dnes, tak je to možné.
Niekedy mám dobrú sebadôveru a verím si, ale sú chvíle, keď sa cítim super unavený a zdá sa mi, že je nemožné tu zvíťaziť, takže je šialené, že sa to dnes podarilo.
Takisto po páde som sa na začiatku cítil hrozne, ale moje telo sa rozbehlo a v koncovke som sa cítil lepšie vďaka adrenalínu,“ povedal po pretekoch 26-ročný Nór, ktorý vybojoval pre svoj tím druhé etapové prvenstvo na TdF.
Etapa bola najrýchlejšia v celej histórii Tour, jazdci dosiahli priemernú rýchlosť 50,91 km/h.
Priebeh 11. etapy na Tour de France 2026
Stredajšia etapa bola čisto šprintérska a očakával sa v nej hromadný dojazd. Najväčším favoritom na víťazstvo bol Tim Merlier (Soudal-QuickStep), ktorý si robil zálusk na víťazný hetrik na tohtoročnej edícii.
Zaujímavý súboj sa očakával aj v boji o zelený dres, kde súperi túžili znížiť bodovú stratu na Madsa Pedersena (Lidl), keďže ďalšie etapy už boli profilovo náročnejšie.
VIDEO: Záverečné kilometre 11. etapy na Tour de France
Hneď po štarte sa začal boj o únik, po približne 15 kilometroch sa na mokrej vozovke podarilo uspieť kvartetu Anthon Charmig (Uno-X), Nelson Oliveira (Movistar), Julian Alaphilippe (Tudor) a Mathis Le Berre (TotalEnergies).
Šprint v Saint-Pouricain-sur-Sioule vyhral Le Berre, v balíku bral Philipsen 10 bodov za šieste miesto a Pedersen 8 za ôsme. V pelotóne tlačili jazdci Soudal-QuickStep a únik tak musel ísť naplno.
Jedinú vrchársku prémiu na Cote de Billonniere získal Charmig, potom sa situácia upokojila a šprintérske tímy na čele pelotónu držali únik zhruba na jednej minúte a 15 sekundách. Z úniku neskôr vypadol Alaphilippe, ktorého pohltil balík.
Druhá vrchárska prémia sa stala opäť korisťou Charmiga. Pelotón postupne ukrajoval z manka na vedúcu trojicu a 5,5 km pred cieľom ju dostihol.
Rozhodlo sa tak podľa očakávania v hromadnom špurte. V ňom pomerne skoro zaútočil z pravej strany Waerenskjold, a hoci sa mu počas dlhého šprintu konkurenti priblížili, už ho nedokázali na páske dostihnúť.
Podobný pocit ako pri mojom prvom víťazstve
„Myslel som si, že som príliš vzadu, a potom sa mi to otvorilo na pravej strane, čo sa zvyčajne nestáva.
Bol to podobný pocit ako pri mojom prvom veľkom víťazstve na Omloop Het Nieuwsblad, tiež vtedy som bol príliš vzadu a zrazu som sa ocitol vpredu.
Je to neuveriteľné,“ tešil sa Werrenskjold. Nór totálne zaskočil favoritov, Kooij sa musel uspokojiť s druhým miestom, tretí finišoval Philipsen. Sklamal Merlier, ktorý sa nedostal ani do najlepšej desiatky.
V celkovom poradí sa nič nezmenilo. Pogačar, ktorý finišoval v hlavnom balíku, má na čele naďalej náskok 3:36 minúty pred Dánom Jonasom Vingegaardom.
V bodovacej súťaži Pedersen ustál útoky rivalov a jeho náskok na Biniama Girmaya sa znížil iba o deväť bodov.
Vo štvrtok čaká pretekárov zvlnená 12. etapa z Magny-Cours do Chalon-Saone (179 km), v ktorej sa opäť očakáva hromadný dojazd.
Celkové poradia po 11. etape
Žltý dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
39:25:08 h
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 3:36 min
3.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:06 min
4.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 4:22 min
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 4:35 min
6.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:44 min
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 5:08 min
8.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 5:45 min
9.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 6:34 min
10.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 11:49 min
Zelený dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
319 b
2.
Biniam Girmay
NSN Cycling
276 b
3.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
225 b
4.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
215 b
5.
Max Kanter
XDS Astana
205 b
6.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
160 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
107 b
9.
Anthony Turgis
TotalEnergies
105 b
10.
Huub Artz
Lotto Intermarché
94 b
Bodkovaný dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
42 b
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
27 b
3.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
19 b
4.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
18 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
18 b
6.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
17 b
7.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
16 b
8.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
16 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
14 b
10.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
12 b
Biely dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
39:29:30 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 13 s
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 46 s
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 2:12 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 9:16 min
6.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 11:51 min
7.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 16:10 min
8.
Lennert Van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 34:24 min
9.
Mathias Vacek
Lidl - Trek
+ 48:57 min
10.
Alex Baudin
EF Education - Easypost
+ 1:01:24 h
Tímová klasifikácia:
Poradie
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
118:13:29 h
2.
UAE Emirates - XRG
+ 24:18 min
3.
Visma Lease a Bike
+ 38:51 min
4.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 44:28 min
5.
Decathlon CMA CGM Team
+ 1:08:03 h
6.
EF Education EasyPost
+ 1:24:23 h