Prestupová bomba leta? Réway bude po Liptovskom Mikuláši pokračovať v kariére na Slovensku

Slovenský hokejový útočník Martin Réway sa stal novu posilou tímu HK Spartak Dubnica nad Váhom, ktorý pôsobí v SHL.
Začiatkom novembra mal skončiť v Liptovskom Mikuláši, keď podľa jeho slov spravil nejakú hlúposť.
Za Liptákov stihol odohrať v minulej sezóne 20 stretnutí so ziskom 15 bodov (1+14).
„Hráč s geniálnym hokejovým videním, famóznou technikou a nečakanými prihrávkami prichádza na Považie, aby sa stal motorom našej ofenzívy.
Svoj neskutočný talent už v minulosti predviedol v reprezentačnom drese, v českej Sparte Praha, vo Švajčiarsku či v slovenskej extralige. Teraz je pripravený rozprúdiť hokejovú horúčku priamo u nás v Dubnici,“ uviedol klub na sociálnej sieti Facebook.
V slovenskej najvyššej slovenskej súťaži pôsobil v tímoch HK Poprad (2019/20), HC Košice (2020/21), HK Spišská Nová Ves (2022/23) a naposledy v Liptovskom Mikuláši.