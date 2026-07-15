Prestupová bomba leta? Réway bude po Liptovskom Mikuláši pokračovať v kariére na Slovensku

Martin Réway.
Martin Réway. (Autor: TASR)
Sportnet|15. júl 2026 o 19:53
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Začiatkom novembra mal skončiť v Liptovskom Mikuláši.

Slovenský hokejový útočník Martin Réway sa stal novu posilou tímu HK Spartak Dubnica nad Váhom, ktorý pôsobí v SHL.

Začiatkom novembra mal skončiť v Liptovskom Mikuláši, keď podľa jeho slov spravil nejakú hlúposť.

Za Liptákov stihol odohrať v minulej sezóne 20 stretnutí so ziskom 15 bodov (1+14).

Hráč s geniálnym hokejovým videním, famóznou technikou a nečakanými prihrávkami prichádza na Považie, aby sa stal motorom našej ofenzívy.

Svoj neskutočný talent už v minulosti predviedol v reprezentačnom drese, v českej Sparte Praha, vo Švajčiarsku či v slovenskej extralige. Teraz je pripravený rozprúdiť hokejovú horúčku priamo u nás v Dubnici,uviedol klub na sociálnej sieti Facebook.

V slovenskej najvyššej slovenskej súťaži pôsobil v tímoch HK Poprad (2019/20), HC Košice (2020/21), HK Spišská Nová Ves (2022/23) a naposledy v Liptovskom Mikuláši.

Slovenská hokejová liga

    Martin Réway.
    Martin Réway.
    Prestupová bomba leta? Réway bude po Liptovskom Mikuláši pokračovať v kariére na Slovensku
    dnes 19:532
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