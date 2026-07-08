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    MS vo futbale 2026
    05.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
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    0:0
    Nórsko
    Nórsko

    Haaland strieľa góly aj rapuje. Nórsky DJ splnil sľub a zverejnil jeho starú skladbu

    Nór Erling Haaland (9) oslavuje po futbalovom zápase osemfinále majstrovstiev
    Nór Erling Haaland (9) oslavuje po futbalovom zápase osemfinále majstrovstiev (Autor: TASR/AP)
    ČTK|8. júl 2026 o 15:50
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    Kygo zverejnil skladbu „Kygo Jo", ktorú Haaland napísal ako teenager.

    Fanúšikovia Nórska momentálne oslavujú nielen góly Erlinga Haalanda na majstrovstvách sveta v Amerike, ale tiež jeho hudbu.

    Známy nórsky DJ a hudobný producent Kygo zverejnil na sociálnych sieťach desať rokov starú rapovú skladbu futbalovej hviezdy.

    Splnil tak sľub, ktorým kanoniera motivoval pred osemfinále s Brazíliou.

    Nórsky hrdina majstrovstiev sveta Haaland vytvoril skladbu s názvom "Kygo Jo" v roku 2016, ako štyridsaťtriročný DJ vysvetlil na instagrame.

    Odvtedy ju zremixoval a rozhodol sa ju vydať, ak by najlepší strelec Nórska skóroval v osemfinále šampionátu proti Brazílii.

    Kanonier strelil dokonca dva góly pri víťazstve Škandinávcov 2:1 nad Juhoameričanmi. A Kygo svoj sľub dodržal.

    Haaland si tak podľa agentúry DPA otvoril vrátka k hudobnej kariére. Jeho stará skladba a video s mnohými emotívnymi obrázkami, ktoré Kygo zverejnil, by mu mali dodať ďalší impulz pred štvrťfinále.

    Nórsko v ňom v sobotu od 23.00 selč v Miami narazí na Anglicko, kde Haaland pôsobí v Manchestri City.

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    USA
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    BIH
    0
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    BEL
    3
    Senegal
    SEN
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    BRA
    2
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    JPN
    1
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    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
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    ECU
    0
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    ENG
    2
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    ARG
    3
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    AUS
    1
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    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
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    COL
    0
    Štvrťfinále
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    ESP
    10.7.2026 21:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Haaland strieľa góly aj rapuje. Nórsky DJ splnil sľub a zverejnil jeho starú skladbu