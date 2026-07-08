Haaland strieľa góly aj rapuje. Nórsky DJ splnil sľub a zverejnil jeho starú skladbu

Fanúšikovia Nórska momentálne oslavujú nielen góly Erlinga Haalanda na majstrovstvách sveta v Amerike, ale tiež jeho hudbu.
Známy nórsky DJ a hudobný producent Kygo zverejnil na sociálnych sieťach desať rokov starú rapovú skladbu futbalovej hviezdy.
Splnil tak sľub, ktorým kanoniera motivoval pred osemfinále s Brazíliou.
Nórsky hrdina majstrovstiev sveta Haaland vytvoril skladbu s názvom "Kygo Jo" v roku 2016, ako štyridsaťtriročný DJ vysvetlil na instagrame.
Odvtedy ju zremixoval a rozhodol sa ju vydať, ak by najlepší strelec Nórska skóroval v osemfinále šampionátu proti Brazílii.
Kanonier strelil dokonca dva góly pri víťazstve Škandinávcov 2:1 nad Juhoameričanmi. A Kygo svoj sľub dodržal.
Haaland si tak podľa agentúry DPA otvoril vrátka k hudobnej kariére. Jeho stará skladba a video s mnohými emotívnymi obrázkami, ktoré Kygo zverejnil, by mu mali dodať ďalší impulz pred štvrťfinále.
Nórsko v ňom v sobotu od 23.00 selč v Miami narazí na Anglicko, kde Haaland pôsobí v Manchestri City.