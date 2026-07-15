Slafkovský začne novú sezónu proti rivalovi. Tri duely pod holým nebom a zápasy v Európe

Juraj Slafkovský počas šiesteho zápasu 1. kola play-off NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay.
Juraj Slafkovský počas šiesteho zápasu 1. kola play-off NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay. (Autor: Sportnet/Sebastien Gervais)
TASR|15. júl 2026 o 20:38
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Nová sezóna odštartuje súbojom posledných dvoch ligových šampiónov.

Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL odštartuje 29. septembra súbojom posledných dvoch ligových šampiónov.

Obhajca Stanleyho pohára Carolina Hurricanes privíta na svojom ľade rivala Floridu Panthers, držiteľa titulu z rokov 2024 a 2025. Pred zápasom domáci klub slávnostne vyvesí pod strop svojej arény majstrovskú vlajku.

V úvodnú noc základnej časti sa odohrajú aj ďalšie zápasy. Hráči Bostonu Bruins narazia na New York Rangers a víťaz Západnej konferencie Vegas Golden Knights si zmeria sily so Chicagom Blackhawks.

Toronto hostí rivala z Montrealu v kádri so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským, pričom v drese Maple Leafs by mohol zažiť profiligový debut Gavin McKenna, jednotka tohtoročného draftu.

Následne sa Edmonton vedený Mikeom Babcockom stretne s Vancouverom, ktorý povedie takisto nový tréner Manny Malhotra.

Sezóna 2026/27 prinesie viacero špeciálnych zápasov. Princess Auto Stadium vo Winnipegu bude 25. októbra hostiť duel pod holým nebom, Jets narazia v rámci NHL Heritage Classic na Montreal.

V novembri odohrajú Carolina a Seattle dva súboje v Helsinkách v rámci NHL Global Series (12.11. a 14.11.). O mesiac neskôr zavíta NHL aj do Nemecka, hráči Ottawy a Chicago si skrížia hokejky 18. a 20. decembra v Düsseldorfe.

Tradičná zimná klasika (Winter Classic) sa uskutoční 31. decembra na Rice-Eccles Stadium v Salt Lake City, štadióne Univerzity v Utahu, kde sa predstavia domáci Utah Mammoth a Colorado Avalanche.

All Star víkend je na programe 5.-6. februára 2027 v UBS Arene na Long Islande. Tretí a záverečný duel pod otvoreným nebom sa bude konať 20. februára na AT&T Stadium v Arlingtone, domovskom stánku tímu NFL Dallas Cowboys.

Domáci klub Dallas Stars sa v rámci Navy Federal Credit Union Stadium Series stretne s Vegas Golden Knights.

Kompletný rozpis základnej časti sezóny 2026/27 zverejní liga vo štvrtok 16. júla, informoval portál nhl.com.

NHL

Juraj Slafkovský počas šiesteho zápasu 1. kola play-off NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay.
Juraj Slafkovský počas šiesteho zápasu 1. kola play-off NHL Montreal Canadiens - Tampa Bay.
Slafkovský začne novú sezónu proti rivalovi. Tri duely pod holým nebom a zápasy v Európe
dnes 20:38
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