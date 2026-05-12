Kedysi rozvážal jedlo, teraz mohol zvíťaziť ako Sagan. Tím UAE mal však v závere plán

Úľava, splnený sen, ale aj premrhaná šanca po tvrdo odvedenej práci. Prvá etapa tohtoročného Gira na talianskom území priniesla mix emócií.
Venezuelsky šampión, ktorý v minulosti rozvážal jedlo v Madride, mal na dosah životný úspech. Posledné metre však nezvládol a skončil ako prvý porazený.
Naopak, radosť zavládla v tíme, ktorý si toho už veľa vytrpel. Stratil trojicu lídrov, má už len päť jazdcov, no dnes si môže pripiť šampanským.
Expert bol šokovaný
Etapa do Cosenzy priniesla v posledných 60 km veľkú zápletku. Jej dejiskom bolo 14 km dlhé stúpanie Cozzo Tunno s priemerným sklonom šesť percent.
Každému bolo jasné, že stúpanie druhej kategórie bude pre šprintérov veľkou výzvou a pre ostatné tímy šancou, ako sa zbaviť najrýchlejších mužov pelotónu.
Svoju príležitosť chytil za pačesy Movistar, ktorého jazdci od začiatku nastolili obrovské tempo. Zo 174 cyklistov ho prežilo len niečo vyše štyridsať.
"Bol som šokovaný z toho, ako rýchlo sa išlo. Šprintéri trpeli a nemali žiadnu šancu vrátiť sa späť," hodnotil bývalý nemecký cyklista Jens Voigt.
Niečo podobné predviedli pred piatimi rokmi jazdci tímu Bora-Hansgrohe, ktorí sa takisto zbavili takmer všetkých šprintérov, čím vytvorili pôdu pre Petra Sagana. Získal tak posledné víťazstvo na Grand Tour.
Movistar chcel vyhrať etapu s 29-ročným Orluisom Aularom. Ten má síce na konte 12 víťazstiev, no väčšina z nich je z národných šampionátov Venezuely.
Jeho cesta do sveta profesionálnej cyklistiky bola tŕnistá. Ešte predtým si v Madride zarábal tým, že ako kuriér rozvážal jedlo a popri tom trénoval.
Začal šprintovať príliš skoro
Po selekcii na Cozzo Tunno bol favoritom, no v závere proti Movistaru rozohral zaujímavú hru tím UAE Emirates. Dva kilometre pred páskou zaútočil Jan Christen, ktorý túžil po ružovom drese.
Movistar mal vpredu už len vrchára Enrica Masa, ktorý sa snažil, aby Christen príliš neušiel. Nastal však chaos, na ktorý doplatil práve Aular.
VIDEO: Zábery zo 4. etapy pretekov Giro d'Italia 2026
Keď bol Švajčiar dostihnutý Matteom Sobrerom z tímu Lidl - Trek, Aular bol vpredu sám a musel začať šprintovať už skoro 300 metrov pred cieľom.
Svoje zrýchlenie nedokázal udržať a na rozdiel od Sagana z roku 2021 nekorunoval veľké úsilie tímových kolegov. Za cieľovou čiarou mal hlavu sklopenú na riadidlách. Vedel, že toto bola jeho šanca.
"Urobili sme všetko tak, ako sme si povedali na porade. Cítil som sa dobre, ale začal som šprintovať príliš skoro. Je to veľká škoda. Budeme to skúšať ďalej a verím, že sa nám podarí vyhrať etapu," povedal Aular.
Splnený detský sen
Víťazstvo napokon predsa len putuje do Južnej Ameriky, keďže šprint lepšie načasoval Ekvádorčan Jhonatan Narváez. Pre tím UAE Emirates, ktorý prišiel o Yatesa, Vinea aj Solera, je to zadosťučinenie a úľava.
Športový riaditeľ Matxin Fernández priznal, že útok Christena bol plánovaný a napokon z neho ťažil Narváez. Giro sú len jeho druhé preteky v sezóne, keďže na Tour Down Under si zlomil niekoľko hrudných stavcov.
Tretie miesto si napokon vybojoval Talian Giulio Ciccone a vďaka štyrom bonifikačným sekundám je po štvrtej etape lídrom domácej Grand Tour.
Portál WielerFlits píše, že "manželstvo" medzi Cicconem a Giro nebolo vždy šťastné, keďže z predošlých ôsmich účastí až polovicu nedokončil. Tentokrát však dosiahol jeden z míľnikov svojej kariéry.
"Je to úžasný pocit, vôbec som to nečakal. Začal som s cyklistikou s cieľom, že si raz oblečiem ružový dres a teraz si svoj sen plním," uviedol.
Menten dvakrát zvracal
Po štvrtej etape sa nielen mení pozícia lídra pretekov, no tiež sa zväčšil zoznam odstúpených jazdcov. Giro stratilo ďalšie tri veľké mená.
Na následky pádu z druhej etapy predčasne skončili Wilco Kelderman s Kadenom Grovesom a svoje trápenie ukončil aj Belgičan Arnaud De Lie.
Jazdci tímu Lotto-Intermarche bojovali tesne pred štartom Gira so žalúdočnou virózou a okrem De Lieho takmer odstúpil aj Milan Menten, ktorý počas etapy dvakrát zvracal. Či bude pokračovať je otázne.
Zdravotne je na tom, našťastie, dobre slovenský majster Lukáš Kubiš, ktorý bol takisto obeťou nastoleného tempa Movistaru a do cieľa prišiel v skupine šprintérov s Jonathanom Milanom či Paulom Magnierom.
Giro d'Italia pokračuje v stredu zaujímavou kopcovitou etapou, v ktorej môžu uspieť viaceré typy pretekárov. Pri vzniknutých časových rozdieloch však nie je vylúčený ani prípadný úspech úniku.
Celkové poradie po 4. etape
1.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl - Trek
16:18:51 h
2.
Jan Christen
Švajčiarsko
UAE Emirates – XRG
+ 4 s
3.
Florian Stork
Nemecko
Tudor Pro Cycling
+ 4 s
4.
Egan Bernal
Kolumbia
Netcompany INEOS
+ 4 s
5.
Thymen Arensman
Holandsko
Netcompany INEOS
+ 6 s
6.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 6 s
78.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 10:02 min