    13. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Sportnet|5. máj 2026 o 11:00
    Pozrite si podrobný profil 13. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    piatok, 22. mája

    Štart:

    Alessandria o 12:40 h

    Cieľ:

    Verbania o 17:15 h

    Dĺžka:

    189 km

    Profil:

    zvlnený

    Prémie:

    155,7 km: šprintérska prémia

    167,7 km: horská prémia 4. kategórie

    172,3 km: bonifikačná prémia 

    175,7 km: horská prémia 3. kategórie

    Na konci trinástej etapy Gira d'Italia sa môže radovať odolný šprintér, klasikár, ale aj vrchár s kvalitným šprintom.

    Po 155 km dostanú šprintéri príležitosť na to, aby si vylepšili svoje postavenie v súťaži o cyklámenový dres. To, či sa zapoja aj do súboja o etapový triumf, ukáže ich výkon v posledných 20 kilometroch.

    Najprv sa popasujú s krátkym stúpaním Bieno a po bonusovej prémii (6-4-2) ich čaká takmer päťkilometrové stúpanie Ungiasca. Z vrcholu zostáva do cieľa iba štrnásť kilometrov, takže tempo môže byť vysoké.

    Bude zaujímavé sledovať, či sa za zostávajúci čas dokáže nejaký zo šprintérov vrátiť späť a bojovať o víťazstvo, pokiaľ by v kopci nabral stratu.

    Mapa 13. etapy na Giro d'Italia 2026

