13. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
piatok, 22. mája
Štart:
Alessandria o 12:40 h
Cieľ:
Verbania o 17:15 h
Dĺžka:
189 km
Profil:
zvlnený
Prémie:
155,7 km: šprintérska prémia
167,7 km: horská prémia 4. kategórie
172,3 km: bonifikačná prémia
175,7 km: horská prémia 3. kategórie
Na konci trinástej etapy Gira d'Italia sa môže radovať odolný šprintér, klasikár, ale aj vrchár s kvalitným šprintom.
Po 155 km dostanú šprintéri príležitosť na to, aby si vylepšili svoje postavenie v súťaži o cyklámenový dres. To, či sa zapoja aj do súboja o etapový triumf, ukáže ich výkon v posledných 20 kilometroch.
Najprv sa popasujú s krátkym stúpaním Bieno a po bonusovej prémii (6-4-2) ich čaká takmer päťkilometrové stúpanie Ungiasca. Z vrcholu zostáva do cieľa iba štrnásť kilometrov, takže tempo môže byť vysoké.
Bude zaujímavé sledovať, či sa za zostávajúci čas dokáže nejaký zo šprintérov vrátiť späť a bojovať o víťazstvo, pokiaľ by v kopci nabral stratu.