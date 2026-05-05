    18. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Giro d'Italia 2026 - 18. etapa: profil, trasa, mapa.
    Sportnet|5. máj 2026 o 11:25
    Pozrite si podrobný profil 18. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    štvrtok, 28. mája

    Štart:

    Fai della Paganella o 13.15 h

    Cieľ:

    Pieve di Soligo o 17.20 h

    Dĺžka:

    171 km

    Profil:

    zvlnený

    Prémie:

    87,7 km: horská prémia 3. kategórie

    135,4 km: šprintérska prémia

    154,3 km: bonifikačná prémia

    161,7 km: horská prémia 4. kategórie

    Zvlnená etapa je dobrou šancou pre viacero typov pretekárov. Určite bude veľký záujem o únik a je otázne, koľko síl budú ešte mať šprintérske tímy.

    Pokiaľ dokážu kontrolovať stratu na únik, v závere to môže byť súboj najrýchlejších mužov v pelotóne. Kľúčová bude horská prémia štvrtej kategórie Muro di Ca' del Poggio, ktorá vrcholí 9 km pred cieľom. 

    Má síce len 1100 metrov, no priemerný sklon je viac ako 12 percent. Táto stena je vzhľadom na blízkosť k cieľu ideálnym miestom pre útok. 

    Poriadnou výzvou bude pre šprintérov, ktorí sa budú chcieť udržať zubami-nechtami. Ak sa im to podarí, budú v hre o ďalšie cenné víťazstvo na 109. ročníku Gira d'Italia.

    Mapa 18. etapy na Giro d'Italia 2026

    Mapa: 18. etapa na Giro d'Italia 2026.
    Mapa: 18. etapa na Giro d'Italia 2026.
    Cyklistika

