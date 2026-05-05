18. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
štvrtok, 28. mája
Štart:
Fai della Paganella o 13.15 h
Cieľ:
Pieve di Soligo o 17.20 h
Dĺžka:
171 km
Profil:
zvlnený
Prémie:
87,7 km: horská prémia 3. kategórie
135,4 km: šprintérska prémia
154,3 km: bonifikačná prémia
161,7 km: horská prémia 4. kategórie
Zvlnená etapa je dobrou šancou pre viacero typov pretekárov. Určite bude veľký záujem o únik a je otázne, koľko síl budú ešte mať šprintérske tímy.
Pokiaľ dokážu kontrolovať stratu na únik, v závere to môže byť súboj najrýchlejších mužov v pelotóne. Kľúčová bude horská prémia štvrtej kategórie Muro di Ca' del Poggio, ktorá vrcholí 9 km pred cieľom.
Má síce len 1100 metrov, no priemerný sklon je viac ako 12 percent. Táto stena je vzhľadom na blízkosť k cieľu ideálnym miestom pre útok.
Poriadnou výzvou bude pre šprintérov, ktorí sa budú chcieť udržať zubami-nechtami. Ak sa im to podarí, budú v hre o ďalšie cenné víťazstvo na 109. ročníku Gira d'Italia.