6. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
štvrtok, 14. mája
Štart:
Paestum o 13:50 h
Cieľ:
Neapol o 17:15 h
Dĺžka:
141 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
40,1 km: horská prémia 4. kategórie
92 km: šprintérska prémia
117,2 km: bonifikačná prémia
Po náročnej kopcovitej etape dostanú vrchári priestor na oddych a na Giro d'Italia sa k slovu opäť dostanú najrýchlejší pretekári pelotónu.
Tí si budú musieť poradiť s horskou prémiou Cava de'Tirreni, ale jej parametre by šprintérom nemali spôsobiť problémy. V Brusciane, časti Neapola, môžu získať ďalšie body do súťaže o cyklámenový dres.
Ak bude vedúca skupina dostihnutá skôr ako 23 kilometrov pred cieľom, kandidáti na celkové poradie by mohli zabojovať o 6-4-2 bonifikačné sekundy.
O víťazovi etapy rozhodne nielen rýchlosť, ale aj technické zručnosti na kockách. Posledných štyristo metrov sa ide po mačacích hlavách.