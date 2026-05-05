    6. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Giro d'Italia 2026 - 6. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: giroditalia.it)
    Sportnet|5. máj 2026 o 10:25
    Pozrite si podrobný profil 6. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    štvrtok, 14. mája

    Štart:

    Paestum o 13:50 h

    Cieľ:

    Neapol o 17:15 h

    Dĺžka:

    141 km

    Profil:

    rovinatý

    Prémie:

    40,1 km: horská prémia 4. kategórie

    92 km: šprintérska prémia 

    117,2 km: bonifikačná prémia

    Po náročnej kopcovitej etape dostanú vrchári priestor na oddych a na Giro d'Italia sa k slovu opäť dostanú najrýchlejší pretekári pelotónu.

    Tí si budú musieť poradiť s horskou prémiou Cava de'Tirreni, ale jej parametre by šprintérom nemali spôsobiť problémy. V Brusciane, časti Neapola, môžu získať ďalšie body do súťaže o cyklámenový dres.

    Ak bude vedúca skupina dostihnutá skôr ako 23 kilometrov pred cieľom, kandidáti na celkové poradie by mohli zabojovať o 6-4-2 bonifikačné sekundy.

    O víťazovi etapy rozhodne nielen rýchlosť, ale aj technické zručnosti na kockách. Posledných štyristo metrov sa ide po mačacích hlavách.

    Mapa 6. etapy na Giro d'Italia 2026

    Mapa: 6. etapa na Giro d'Italia 2026. (Autor: giroditalia.it)
