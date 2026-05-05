7. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
piatok, 15. mája
Štart:
Formia o 10:45 h
Cieľ:
Blockhaus o 17:10 h
Dĺžka:
244 km
Profil:
horský
Prémie:
112,4 km: šprintérska prémia
166,4 km: horská prémia 2. kategórie
232,1 km: bonifikačná prémia
244 km: horská prémia 1. kategórie
Siedma etapa 109. ročníka Gira d'Italia bude vôbec najdlhšia v tohtoročnom itinerári (244 km) a prinesie aj prvý cieľový dojazd na vrchole stúpania.
Úvodná polovica etapy bude rovinatá. Vedúca skupina alebo šprintéri z pelotónu budú môcť vo Venafre pridať ďalšie body do súťaže o cyklámenový dres.
V druhej polovici si pelotón prakticky neoddýchne.
Už stúpanie Roccaraso okliešti pelotón. Ak by tam niekto z jazdcov na celkové poradie mal problémy, mohli by to využiť konkurenti na zvýšenie tempa.
Hneď po bonusovej prémii začne mýtické stúpanie Blockhaus. Posledných 10 km má 9-percentný sklon a najťažší úsek má 14-percentné prevýšenie.
Horský dojazd na Blockhaus býva pravidelnou súčasťou pretekov. Naposledy tu v roku 2022 zvíťazil Jai Hindley, ktorý sa neskôr stal celkovým víťazom.