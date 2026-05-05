    7. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Sportnet|5. máj 2026 o 10:30
    Pozrite si podrobný profil 7. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    piatok, 15. mája

    Štart:

    Formia o 10:45 h

    Cieľ:

    Blockhaus o 17:10 h

    Dĺžka:

    244 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    112,4 km: šprintérska prémia

    166,4 km: horská prémia 2. kategórie

    232,1 km: bonifikačná prémia 

    244 km: horská prémia 1. kategórie

    Siedma etapa 109. ročníka Gira d'Italia bude vôbec najdlhšia v tohtoročnom itinerári (244 km) a prinesie aj prvý cieľový dojazd na vrchole stúpania.

    Úvodná polovica etapy bude rovinatá. Vedúca skupina alebo šprintéri z pelotónu budú môcť vo Venafre pridať ďalšie body do súťaže o cyklámenový dres.

    V druhej polovici si pelotón prakticky neoddýchne.

    Už stúpanie Roccaraso okliešti pelotón. Ak by tam niekto z jazdcov na celkové poradie mal problémy, mohli by to využiť konkurenti na zvýšenie tempa.

    Hneď po bonusovej prémii začne mýtické stúpanie Blockhaus. Posledných 10 km má 9-percentný sklon a najťažší úsek má 14-percentné prevýšenie.

    Horský dojazd na Blockhaus býva pravidelnou súčasťou pretekov. Naposledy tu v roku 2022 zvíťazil Jai Hindley, ktorý sa neskôr stal celkovým víťazom.

    Mapa 7. etapy na Giro d'Italia 2026

    Cyklistika

