    8. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Giro d'Italia 2026 - 8. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: giroditalia.it)
    Sportnet|5. máj 2026 o 10:35
    Pozrite si podrobný profil 8. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    sobota, 16. mája

    Štart:

    Chieti o 13:15 h

    Cieľ:

    Fermo o 17:15 h

    Dĺžka:

    157 km

    Profil:

    zvlnený

    Prémie:

    96 km: šprintérska prémia


    107 km: horská prémia 3. kategórie 

    118,8 km: horská prémia 4. kategórie

    131,7 km: bonifikačná prémia

    150,1 km: horská prémia 4. kategórie 

    157 km: horská prémia 4. kategórie

    Druhá súťažná sobota bude na Gire patriť etape, ktorá by mohla svedčať odolným klasikárom alebo vrchárom s kvalitným šprintom.

    Prvých 96 km sa pôjde v rovinatom profile a v meste Cupra Marittima uvidíme ďalšiu šprintérsku prémiu. Druhá polovica etapy bude náročnejšia.

    Hneď po šprintérskej prémii začne takmer 10-kilometrové stúpanie Montefiore dell'Aso, na ktoré nadviaže päťkilometrový kopec Monterubbiano.

    Záverečných 12 km je takisto hore-dole. Kto bude chcieť zaskočiť vrchárov, bude musieť zvládnuť stúpanie Capodarco, následný krátky zjazd a najmä posledný kopec vo Ferme, ktorý má necelé štyri kilometre.

    Zaujímavosťou je, že keď sa v meste Fermo končila v roku 2017 etapa Tirrena Adriatica, pamätným spôsobom zdolal vrchárov Peter Sagan.

    Mapa 8. etapy na Giro d'Italia 2026

    Mapa: 8. etapa na Giro d'Italia 2026. (Autor: giroditalia.it)
