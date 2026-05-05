8. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
sobota, 16. mája
Štart:
Chieti o 13:15 h
Cieľ:
Fermo o 17:15 h
Dĺžka:
157 km
Profil:
zvlnený
Prémie:
96 km: šprintérska prémia
107 km: horská prémia 3. kategórie
118,8 km: horská prémia 4. kategórie
131,7 km: bonifikačná prémia
150,1 km: horská prémia 4. kategórie
157 km: horská prémia 4. kategórie
Druhá súťažná sobota bude na Gire patriť etape, ktorá by mohla svedčať odolným klasikárom alebo vrchárom s kvalitným šprintom.
Prvých 96 km sa pôjde v rovinatom profile a v meste Cupra Marittima uvidíme ďalšiu šprintérsku prémiu. Druhá polovica etapy bude náročnejšia.
Hneď po šprintérskej prémii začne takmer 10-kilometrové stúpanie Montefiore dell'Aso, na ktoré nadviaže päťkilometrový kopec Monterubbiano.
Záverečných 12 km je takisto hore-dole. Kto bude chcieť zaskočiť vrchárov, bude musieť zvládnuť stúpanie Capodarco, následný krátky zjazd a najmä posledný kopec vo Ferme, ktorý má necelé štyri kilometre.
Zaujímavosťou je, že keď sa v meste Fermo končila v roku 2017 etapa Tirrena Adriatica, pamätným spôsobom zdolal vrchárov Peter Sagan.