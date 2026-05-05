20. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
sobota, 30. mája
Štart:
Gemona del Friuli o 10.45 h
Cieľ:
Piancavallo o 16.00 h
Dĺžka:
200 km
Profil:
horský
Prémie:
73,6 km: šprintérska prémia
85,8 km: horská prémia 3. kategórie
147,3 km: horská prémia 1. kategórie
176,3 km: bonifikačná prémia
200 km: horská prémia 1. kategórie
Etapa s číslom 20 je tradične poslednou šancou pre vrchárov, ako ešte zamiešať celkovým poradím či priamo súbojom o prestížny ružový dres.
Kľúčové momenty sa udejú v posledných 70 km, keď budú cyklisti dvakrát stúpať do lyžiarskeho strediska Piancavallo. Posledné stúpanie tohtoročného Gira je dlhé 14,5 km s priemerným sklonom 7,8 percenta.
Najťažší je šiesty kilometer stúpania s prevýšením takmer 12 percent a paradoxne najľahší je záver, keďže posledných 1500 metrov je falošná rovina.
Keď sa tadiaľ prechádzalo v roku 2020, z víťazstva sa tešil neskorší víťaz celého podujatia Tao Geoghegan Hart. Vtedy sa však Piancavallo išlo iba raz.