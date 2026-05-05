    20. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Giro d'Italia 2026 - 20. etapa: profil, trasa, mapa.
    Giro d'Italia 2026 - 20. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: giroditalia.it)
    Sportnet|5. máj 2026 o 11:35
    ShareTweet0

    Pozrite si podrobný profil 20. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    sobota, 30. mája

    Štart:

    Gemona del Friuli o 10.45 h

    Cieľ:

    Piancavallo o 16.00 h

    Dĺžka:

    200 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    73,6 km: šprintérska prémia

    85,8 km: horská prémia 3. kategórie

    147,3 km: horská prémia 1. kategórie

    176,3 km: bonifikačná prémia

    200 km: horská prémia 1. kategórie

    Etapa s číslom 20 je tradične poslednou šancou pre vrchárov, ako ešte zamiešať celkovým poradím či priamo súbojom o prestížny ružový dres.

    Kľúčové momenty sa udejú v posledných 70 km, keď budú cyklisti dvakrát stúpať do lyžiarskeho strediska Piancavallo. Posledné stúpanie tohtoročného Gira je dlhé 14,5 km s priemerným sklonom 7,8 percenta. 

    Najťažší je šiesty kilometer stúpania s prevýšením takmer 12 percent a paradoxne najľahší je záver, keďže posledných 1500 metrov je falošná rovina.

    Keď sa tadiaľ prechádzalo v roku 2020, z víťazstva sa tešil neskorší víťaz celého podujatia Tao Geoghegan Hart. Vtedy sa však Piancavallo išlo iba raz.

    Mapa 20. etapy na Giro d'Italia 2026

    Mapa: 20. etapa na Giro d'Italia 2026.
    Mapa: 20. etapa na Giro d'Italia 2026. (Autor: giroditalia.it)
    Cyklistika

    Cyklistika

    Giro d'Italia 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    Giro d'Italia 2026 - 21. etapa: profil, trasa, mapa.
    21. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 11:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»20. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie