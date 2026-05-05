    10. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Sportnet|5. máj 2026 o 10:45
    Pozrite si podrobný profil 10. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    utorok, 19. mája

    Štart:

    Viareggio o 13:15 h

    Cieľ:

    Massa o 17:15 h

    Dĺžka:

    42 km

    Profil:

    rovinatý

    Prémie:

    individuálna časovka

    Po druhom dni voľna dostanú na Giro d'Italia príležitosť na etapový triumf špecialisti na boj proti chronometru.

    S výnimkou krátkeho stúpania pred cieľom je profil časovky rovinatý, no dĺžka 42 km môže spôsobiť výrazné časové rozdiely v celkovom poradí.

    Keďže väčšina trasy vedie popri Ligúrskom mori, nie je vylúčené, že do výkonu jednotlivých jazdcov prehovorí aj bočný vietor.

    Desiata etapa bola časovkou aj minulý rok. Vtedy sa z víťazstva radoval Holanďan Dan Hoole, ktorý tento rok na pretekoch nebude štartovať.

    Mapa 10. etapy na Giro d'Italia 2026

