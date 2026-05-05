10. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
utorok, 19. mája
Štart:
Viareggio o 13:15 h
Cieľ:
Massa o 17:15 h
Dĺžka:
42 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
individuálna časovka
Po druhom dni voľna dostanú na Giro d'Italia príležitosť na etapový triumf špecialisti na boj proti chronometru.
S výnimkou krátkeho stúpania pred cieľom je profil časovky rovinatý, no dĺžka 42 km môže spôsobiť výrazné časové rozdiely v celkovom poradí.
Keďže väčšina trasy vedie popri Ligúrskom mori, nie je vylúčené, že do výkonu jednotlivých jazdcov prehovorí aj bočný vietor.
Desiata etapa bola časovkou aj minulý rok. Vtedy sa z víťazstva radoval Holanďan Dan Hoole, ktorý tento rok na pretekoch nebude štartovať.