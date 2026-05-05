    19. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Sportnet|5. máj 2026 o 11:30
    Pozrite si podrobný profil 19. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    piatok, 29. mája

    Štart:

    Feltre o 12.30 h

    Cieľ:

    Piani di Pezzè o 17.10 h

    Dĺžka:

    151 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    58,7 km: horská prémia 1. kategórie

    72,9 km: horská prémia 2. kategórie

    78,2 km: šprintérska prémia

    82 km: horská prémia 2. kategórie

    101,6 km: horská prémia Cima Coppi

    118,6 km: bonifikačná prémia

    122,2 km: horská prémia 2. kategórie

    151 km: horská prémia 2. kategórie

    Devätnásta etapa, situovaná v talianskych dolomitoch, bude pre cyklistov veľkou výzvou. Aby sa dostali do cieľa, budú musieť nastúpať 5000 metrov.

    Čaká ich jedno stúpanie prvej kategórie, štyri druhej kategórie a krátko pred 102. kilometrom zdolajú aj najvyšší bod Gira d'Italia 2026, ktorý je pomenovaný po legendárnom Faustovi Coppim.

    Práve stúpanie Passo Giau je svojimi parametrami (9,9 km a priemer 9,3 %) najťažšie, no pokiaľ sa skupina favoritov udrží pohromade, rozhodovať sa bude v päťkilometrovom výstupe na Piani di Pezzè.

    To ponúka na úzkej horskej ceste aj 15-percentné sklony, celkovo osem serpentín a pre divákov sľubuje dramatický súboj o víťazstvo v etape.

    Mapa 19. etapy na Giro d'Italia 2026

    Mapa: 19. etapa na Giro d'Italia 2026.
