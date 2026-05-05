19. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
piatok, 29. mája
Štart:
Feltre o 12.30 h
Cieľ:
Piani di Pezzè o 17.10 h
Dĺžka:
151 km
Profil:
horský
Prémie:
58,7 km: horská prémia 1. kategórie
72,9 km: horská prémia 2. kategórie
78,2 km: šprintérska prémia
82 km: horská prémia 2. kategórie
101,6 km: horská prémia Cima Coppi
118,6 km: bonifikačná prémia
122,2 km: horská prémia 2. kategórie
151 km: horská prémia 2. kategórie
Devätnásta etapa, situovaná v talianskych dolomitoch, bude pre cyklistov veľkou výzvou. Aby sa dostali do cieľa, budú musieť nastúpať 5000 metrov.
Čaká ich jedno stúpanie prvej kategórie, štyri druhej kategórie a krátko pred 102. kilometrom zdolajú aj najvyšší bod Gira d'Italia 2026, ktorý je pomenovaný po legendárnom Faustovi Coppim.
Práve stúpanie Passo Giau je svojimi parametrami (9,9 km a priemer 9,3 %) najťažšie, no pokiaľ sa skupina favoritov udrží pohromade, rozhodovať sa bude v päťkilometrovom výstupe na Piani di Pezzè.
To ponúka na úzkej horskej ceste aj 15-percentné sklony, celkovo osem serpentín a pre divákov sľubuje dramatický súboj o víťazstvo v etape.