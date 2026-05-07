Bude to drina, ale vždy som o tom sníval, vraví Kubiš. Prinesie Giro zápis do histórie?

V porovnaní s Tadejom Pogačarom má Jonas Vingegaard menej víťazstiev na Grand Tour, monumentálnych klasikách či v neposlednom rade na MS.
Na Giro d'Italia však môže dosiahnuť míľnik, ktorým sa jeho slovinský rival zatiaľ pochváliť nemôže. Po Tour de France a Vuelte môže vyhrať aj tretie trojtýždňové preteky, čo dokázali len siedmi cyklisti.
"Môj program bol roky podobný a cítil som, že potrebujem zmenu. Vyhrať Giro a zavŕšiť tento hetrik je môj cieľ. Znamenalo by to zapísať sa do histórie," hovoril Dán pre denník La Gazzetta dello Sport.
Úvodná Grand Tour cyklistickej sezóny sa začne už v piatok 8. mája v bulharskom Nesebare a po 21 etapách vyvrcholí 31. mája v Ríme.
Najväčšia udalosť v Bulharsku
Giro odštartuje mimo talianskeho územia druhýkrát po sebe. Kým vlani hostilo slávnostný štart Albánsko, tentokrát bude mať premiéru Bulharsko.
Tamojší minister športu Dimitar Iliev povedal, že v histórii bulharského športu sa nikdy takáto veľká udalosť neuskutočnila. Taktiež to vníma ako spôsob prezentácie krajiny a inšpiráciu pre mladých cyklistov.
Bulharsko bude hostiť tri etapy, pričom tá úvodná má rovinatý profil. Preto sa očakáva, že prvý súboj o prestížny ružový dres zvedú medzi sebou šprintéri.
Vo zvyšnom priebehu Gira pôjde trasa za hranice hostiteľskej krajiny ešte raz. V úvode posledného súťažného bloku sa 16. etapa odohrá vo Švajčiarsku.
Celkovo na jazdcov čaká 3 468 km. Najdlhšia bude siedma etapa, ktorá meria 244 km a jej najťažšou časťou bude záverečné stúpanie na Blockhaus.
Toto ikonické miesto sa spája aj s kariérou Eddyho Merckxa, ktorý tam v roku 1967 vyhral vôbec svoju prvú etapu na podujatiach Grand Tour.
Súčasťou Gira bolo naposledy pred štyrmi rokmi. Z víťazstva sa tešil Austrálčan Jai Hindley, ktorý následne ovládol aj celkovú klasifikáciu.
VIDEO: Zostrih z dojazdu na Blockhaus na Giro d'Italia 2022
Päťhviezdičkové etapy aj časovka
Na oficiálnej stránke pretekov je táto etapa označená štyrmi hviezdičkami náročnosti z možných piatich. Päť dostali len 14. a 19. etapa.
Prívlastok kráľovská má práve devätnásta, keďže cyklistov čaká šesť horských prémií a aby prišli do cieľa, musia nastúpať až 5000 metrov.
Pokoria aj najvyšší bod tohoročných pretekov Passo Giau, kde je prémia pomenovaná po päťnásobnom víťazovi Gira d'Italia Faustovi Coppim.
Sedem etáp sa končí na vrchole stúpania, päť či šesť je určených pre šprintérov a už tradične je najviac zvlnených etáp, v ktorých v závislosti od priebehu môže uspieť viacero typov pretekárov.
Hneď niekoľko trás vedie popri pobreží, takže svoju rolu môže zohrať aj vietor. Tímy budú musieť byť pozorné, aby zbytočne nenabrali stratu.
Pre celkové poradie bude dôležitá aj individuálna časovka. Má síce rovinatý profil, ale na 42 kilometroch môžu vzniknúť výrazné rozdiely.
"Už pred touto skúškou sa pôjdu náročné kopce ako Blockhaus či Corno alle Scale, ale myslím si, že časovka bude rozhodujúca. Rozdiely môžu byť aj 2-3 minúty," povedal víťaz piatich etáp Elia Viviani.
VIDEO: Tím Unibet Rose Rockets pred Girom d'Italia 2026
Jasný favorit, no nepredvídateľné Giro
Najväčším favoritom 109. ročníka talianskej Grand Tour je Dán Jonas Vingegaard, pre ktorého to bude premiéra na tomto podujatí.
V tejto sezóne vyhral Paríž - Nice aj preteky Okolo Katalánska, čo svedčí o jeho dobrej forme. Navyše, s Tadejom Pogačarom sa stretne až na Tour de France, takže jeho šance na zisk ružového dresu sú veľmi vysoké.
"Spôsob, akým vyhral tie preteky, mu dodáva sebavedomie. Giro je však nepredvídateľné. Musíme byť stopercentne pripravení a sústrediť sa až do Ríma," hovorí pre Domestique športový riaditeľ tímu Visma Marc Reef.
Pri neúčasti Joaa Almeidu budú chcieť Dánovi sťažiť cestu za ružovým dresom Giulio Pellizzari, Adam Yates, Felix Gall či Thymen Arensman.
"Jonas si bude chcieť čím skôr vytvoriť náskok a potom kontrolovať preteky. Na Gire však nie je nič rozhodnuté, až kým nie je koniec.
V okamihu sa všetko môže zmeniť a navyše, Giro je miestom, kde sa rodia nové hviezdy," hovorí dvojnásobný víťaz Vincenzo Nibali.
Kubišov tím sa nejde len zúčastniť
Po piatich rokoch bude mať na Giro d'Italia zastúpenie aj Slovensko. V zostave tímu Unibet Rose Rockets figuruje národný šampión Lukáš Kubiš.
"Veľmi sa teším na túto skúsenosť. Bude to drina, ale o tomto som vždy sníval. Je to veľká výzva pre celý tím a chceme jazdiť čo najlepšie," vraví.
Mladý a divácky atraktívny tím sa netají tým, že pri debute na Grand Tour sa nejde pretekov iba zúčastniť, ale chce vyhrať etapu.
Šprintérskou jednotkou tímu je Holanďan Dylan Groenewegen, ktorý má na konte už 81 víťazstiev, ale na Gire čaká na premiérový úspech. Šancu bude mať už v úvodnej rovinatej etape s cieľom v Burgase.
"Je to najjednoduchšia cesta, ako si obliecť ružový dres (smiech). Je rozumné ísť v šprintoch pre Dylana, pretože v dojazdoch je oveľa rýchlejší ako ja.
V programe sú aj tri alebo štyri etapy, kde si úlohy vymeníme. Vtedy to bude ťažké pre Dylana a lepšie pre mňa. V dojazdoch do krátkeho kopca viem využiť svoj výkon," hovorí slovenský majster.
Z radov šprintérov majú domáci Taliani veľké očakávania od Jonathana Milana a lídrom Quick-Stepu bude 22-ročný Paul Magnier, ktorý sa vlani blysol štyrmi vyhranými etapami na Okolo Slovenska.