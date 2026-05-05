    15. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Sportnet|5. máj 2026 o 11:10
    Pozrite si podrobný profil 15. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    nedeľa, 24. mája

    Štart:

    Voghera o 13.40 h

    Cieľ:

    Miláno o 17.15 h

    Dĺžka:

    157 km

    Profil:

    rovinatý

    Prémie:

    49,6 km: šprintérska prémia

    114,8 km: bonifikačná prémia

    Organizátori Grand Tour zvyknú pred posledným voľným dňom zaradiť náročnú etapu s horským dojazdom, no tentokrát boli k cyklistom milosrdní.

    Tých čaká 157 km dlhá tranzitná etapa z mesta Voghera do Milána, ktorá sa azda nemôže skončiť inak než hromadným šprintérskym dojazdom.

    Na trati nie je žiadna vrchárska prémia, profil je absolútne rovinatý a istý úsek prechádza aj trasou známou z monumentu Miláno - San Remo. 

    Finišovať sa bude na okruhu, ktorý má 16,3 km a cyklisti ho absolvujú štyrikrát. Ide sa po širokých uliciach s veľmi malým počtom zákrut, takže sa diváci môžu tešiť na typické šprintérske vláčiky. 

    Mapa 15. etapy na Giro d'Italia 2026

    Cyklistika

