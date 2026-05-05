15. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
nedeľa, 24. mája
Štart:
Voghera o 13.40 h
Cieľ:
Miláno o 17.15 h
Dĺžka:
157 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
49,6 km: šprintérska prémia
114,8 km: bonifikačná prémia
Organizátori Grand Tour zvyknú pred posledným voľným dňom zaradiť náročnú etapu s horským dojazdom, no tentokrát boli k cyklistom milosrdní.
Tých čaká 157 km dlhá tranzitná etapa z mesta Voghera do Milána, ktorá sa azda nemôže skončiť inak než hromadným šprintérskym dojazdom.
Na trati nie je žiadna vrchárska prémia, profil je absolútne rovinatý a istý úsek prechádza aj trasou známou z monumentu Miláno - San Remo.
Finišovať sa bude na okruhu, ktorý má 16,3 km a cyklisti ho absolvujú štyrikrát. Ide sa po širokých uliciach s veľmi malým počtom zákrut, takže sa diváci môžu tešiť na typické šprintérske vláčiky.