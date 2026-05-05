1. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
piatok, 8. mája
Štart:
Nessebar o 13:50 h
Cieľ:
Burgas o 17:10 h
Dĺžka:
147 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
84,3 km: horská prémia 4. kategórie
90 km: šprintérska prémia
106,4 km: horská prémia 4. kategórie
114,7 km: bonifikačná prémia
Kým vlani odštartovala talianska Grand Tour v Albánsku, tento rok tzv. Grande Partenza zavedie pelotón do Bulharska.
V poradí 109. ročník pretekov Giro d'Italia sa začne v Nessebare, meste na pobreží Čierneho mora. Odtiaľ sa pretekári vydajú smerom na juh.
Po prejazde Burgasom budú naďalej pokračovať na juh, pričom ich čakajú dva okruhy cez stúpanie Cape Agalina. Práve tu sa nachádzajú dve horské prémie štvrtej kategórie, ktoré určia prvého držiteľa modrého dresu.
Po prvom prejazde cez stúpanie sa k slovu dostanú aj šprintéri, ktorí budú môcť zabojovať o cenné body do súťaže o cyklámenový dres.
Po druhom prejazde cez Sozopol čaká na pelotón bonifikačná prémia. Ak bude na čele etapy balík, kandidáti na boj o celkové poradie budú mať príležitosť získať bonusové sekundy (6-4-2) na konkurentov.
Etapa má rovinatý charakter a v Burgase by sa mal do ružového dresu obliecť jeden zo šprintérov. Posledná kľúčová zákruta je 300 m pred cieľom.