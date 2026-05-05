21. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
nedeľa, 31. mája
Štart:
Rím o 15.40 h
Cieľ:
Rím o 18.45 h
Dĺžka:
131 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
23,1 km: šprintérska prémia
77,7 km: bonifikačná prémia
Šprintéri, ktorí prežili náročné horské skúšky, dostanú v závere Gira d'Italia za odmenu rovinatú etapu, v ktorej môžu zabojovať o víťazstvo.
Na trase je jedna šprintérska a tiež bonifikačná prémia. Bolo by zaujímavé sledovať súboj o bonusové sekundy, pokiaľ by bol rozdiel v celkovom poradí absolútne minimálny. To je však málo pravdepodobné.
O víťazovi sa rozhodne na 9,5 km dlhom okruhu v Ríme, ktorí cyklisti pôjdu osemkrát. Posledná dôležitá zákruta je 350 metrov pred cieľovou rovinkou.
Giro finišovalo v Ríme aj v predošlých troch rokoch a z víťazstva sa tešili také šprintérske esá ako Mark Cavendish, Tim Merlier či Olav Kooij.