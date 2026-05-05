    21. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Sportnet|5. máj 2026 o 11:40
    Pozrite si podrobný profil 21. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    nedeľa, 31. mája

    Štart:

    Rím o 15.40 h

    Cieľ:

    Rím o 18.45 h

    Dĺžka:

    131 km

    Profil:

    rovinatý

    Prémie:

    23,1 km: šprintérska prémia

    77,7 km: bonifikačná prémia

    Šprintéri, ktorí prežili náročné horské skúšky, dostanú v závere Gira d'Italia za odmenu rovinatú etapu, v ktorej môžu zabojovať o víťazstvo. 

    Na trase je jedna šprintérska a tiež bonifikačná prémia. Bolo by zaujímavé sledovať súboj o bonusové sekundy, pokiaľ by bol rozdiel v celkovom poradí absolútne minimálny. To je však málo pravdepodobné. 

    O víťazovi sa rozhodne na 9,5 km dlhom okruhu v Ríme, ktorí cyklisti pôjdu osemkrát. Posledná dôležitá zákruta je 350 metrov pred cieľovou rovinkou.

    Giro finišovalo v Ríme aj v predošlých troch rokoch a z víťazstva sa tešili také šprintérske esá ako Mark Cavendish, Tim Merlier či Olav Kooij. 

    Mapa 21. etapy na Giro d'Italia 2026

