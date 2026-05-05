    9. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Sportnet|5. máj 2026 o 10:40
    Pozrite si podrobný profil 9. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    nedeľa, 17. mája

    Štart:

    Cervia o 12:35 h

    Cieľ:

    Corno alle Scale o 17:15 h

    Dĺžka:

    184 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    125,2 km: šprintérska prémia

    167,4 km: horská prémia 3. kategórie

    172,6 km: bonifikačná prémia

    184 km: horská prémia 1. kategórie

    Etapu s horským dojazdom na Corno alle Scale možno zaradiť medzi kľúčové previerky pre kandidátov na celkové poradie tohtoročného Gira.

    Prvá polovica má rovinatý profil. V obci Marzabotto dostanú šprintéri alebo členovia úniku príležitosť na zisk ďalších bodov do súťaže o cyklámenový dres.

    Náročný záver etapy začne stúpaním Querciola, ktoré má 11 km a päťpercentný priemerný sklon, pričom najprudší úsek má 15-percentný sklon. Už tam možno očakávať, že niektorí jazdci budú strácať.

    Po krátkom zjazde a bonusovej prémii (6-4-2) sa pelotón začne štverať na cieľový kopec Corno alle Scale. Kým prvých 6 km má prijateľný štvorpercentný sklon, záverečné štyri budú vyčerpávajúce pre každého.

    V posledných 2000 metroch neklesne sklon pod desať percent.

    Mapa 9. etapy na Giro d'Italia 2026

