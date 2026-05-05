9. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
nedeľa, 17. mája
Štart:
Cervia o 12:35 h
Cieľ:
Corno alle Scale o 17:15 h
Dĺžka:
184 km
Profil:
horský
Prémie:
125,2 km: šprintérska prémia
167,4 km: horská prémia 3. kategórie
172,6 km: bonifikačná prémia
184 km: horská prémia 1. kategórie
Etapu s horským dojazdom na Corno alle Scale možno zaradiť medzi kľúčové previerky pre kandidátov na celkové poradie tohtoročného Gira.
Prvá polovica má rovinatý profil. V obci Marzabotto dostanú šprintéri alebo členovia úniku príležitosť na zisk ďalších bodov do súťaže o cyklámenový dres.
Náročný záver etapy začne stúpaním Querciola, ktoré má 11 km a päťpercentný priemerný sklon, pričom najprudší úsek má 15-percentný sklon. Už tam možno očakávať, že niektorí jazdci budú strácať.
Po krátkom zjazde a bonusovej prémii (6-4-2) sa pelotón začne štverať na cieľový kopec Corno alle Scale. Kým prvých 6 km má prijateľný štvorpercentný sklon, záverečné štyri budú vyčerpávajúce pre každého.
V posledných 2000 metroch neklesne sklon pod desať percent.