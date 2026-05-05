3. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Giro d'Italia 2026 - 3. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: giroditalia.it)
    Sportnet|5. máj 2026 o 10:10
    Pozrite si podrobný profil 3. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    nedeľa, 10. mája

    Štart:

    Plovdiv o 13:05 h

    Cieľ:

    Sofia o 17:15 h

    Dĺžka:

    175 km

    Profil:

    zvlnený

    Prémie:

    85,8 km: šprintérska prémia

    103,2 km: horská prémia 2. kategórie

    162 km: bonifikačná prémia

    Záverečná etapa Gira na území Bulharska môže, ale aj nemusí byť príležitosťou pre čistokrvných šprintérov, aby zabojovali o etapový triumf.

    Po 85 km a šprintérskej prémii začne pelotón stúpať na Borovets - stúpanie, ktoré má vyše deväť kilometrov, päťpercentný priemerný sklon a najprudšie sklony dosahujú až jedenásť percent.

    Odolnejší šprintéri tam budú chcieť otestovať, unaviť či možno aj zbaviť sa konkurencie, keďže z vrcholu sa bude až do cieľa prakticky iba klesať.

    Napriek spomenutému stúpaniu v polovici etapy sa neočakáva, že medzi kandidátmi na celkové poradie vzniknú časové rozdiely.

    Mapa 3. etapy na Giro d'Italia 2026

    Mapa: 3. etapa na Giro d'Italia 2026. (Autor: giroditalia.it)
