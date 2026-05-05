3. etapa na Giro d'Italia 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
nedeľa, 10. mája
Štart:
Plovdiv o 13:05 h
Cieľ:
Sofia o 17:15 h
Dĺžka:
175 km
Profil:
zvlnený
Prémie:
85,8 km: šprintérska prémia
103,2 km: horská prémia 2. kategórie
162 km: bonifikačná prémia
Záverečná etapa Gira na území Bulharska môže, ale aj nemusí byť príležitosťou pre čistokrvných šprintérov, aby zabojovali o etapový triumf.
Po 85 km a šprintérskej prémii začne pelotón stúpať na Borovets - stúpanie, ktoré má vyše deväť kilometrov, päťpercentný priemerný sklon a najprudšie sklony dosahujú až jedenásť percent.
Odolnejší šprintéri tam budú chcieť otestovať, unaviť či možno aj zbaviť sa konkurencie, keďže z vrcholu sa bude až do cieľa prakticky iba klesať.
Napriek spomenutému stúpaniu v polovici etapy sa neočakáva, že medzi kandidátmi na celkové poradie vzniknú časové rozdiely.